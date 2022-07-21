https://tr.sputniknews.com/20220721/bodrumda-2-milyon-liralik-emlak-dolandiriciligi-4-gozalti-1058955735.html

Bodrum'da 2 milyon liralık emlak dolandırıcılığı: 4 gözaltı

Bodrum'da 2 milyon liralık emlak dolandırıcılığı: 4 gözaltı

Bodrum'da kendilerini emlakçı olarak tanıtıp 30 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırmakla suçlanan 4 şüpheli gözaltına alındı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T02:13+0300

2022-07-21T02:13+0300

2022-07-21T02:13+0300

türkiye

muğla

bodrum

emlak

dolandırıcılık

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058955805_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ec8f9e5a203d03c9b041b7a45e8c6d0a.jpg

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, Ortakent Mahallesi'nde kendilerini emlakçı olarak tanıtan 4 kişinin 30 kişiyi dolandırdığı ihbarını üzerine çalışma başlattı.Ekipler, şüphelilerin 'Pinokyo' adlı sitedeki evleri internete koyarak ilana çıkardığını daha sonra da ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdiğini belirledi.Tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüpheliler ortadan kayboldu.Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.G.İ. ile O.E, O.E. ve S.Y'yi yaptığı operasyonla yakaladı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220701/internetteki-emlak-fiyatlarina-duzenleme-1058182946.html

türkiye

muğla

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muğla, bodrum, emlak, dolandırıcılık, gözaltı