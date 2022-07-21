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Bodrum'da 2 milyon liralık emlak dolandırıcılığı: 4 gözaltı
Bodrum'da 2 milyon liralık emlak dolandırıcılığı: 4 gözaltı
Bodrum'da kendilerini emlakçı olarak tanıtıp 30 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırmakla suçlanan 4 şüpheli gözaltına alındı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T02:13+0300
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türkiye
muğla
bodrum
emlak
dolandırıcılık
gözaltı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, Ortakent Mahallesi'nde kendilerini emlakçı olarak tanıtan 4 kişinin 30 kişiyi dolandırdığı ihbarını üzerine çalışma başlattı.Ekipler, şüphelilerin 'Pinokyo' adlı sitedeki evleri internete koyarak ilana çıkardığını daha sonra da ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdiğini belirledi.Tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüpheliler ortadan kayboldu.Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.G.İ. ile O.E, O.E. ve S.Y'yi yaptığı operasyonla yakaladı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220701/internetteki-emlak-fiyatlarina-duzenleme-1058182946.html
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muğla, bodrum, emlak, dolandırıcılık, gözaltı

Bodrum'da 2 milyon liralık emlak dolandırıcılığı: 4 gözaltı

02:13 21.07.2022
© AABodrum / Muğla
Bodrum / Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© AA
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Bodrum'da kendilerini emlakçı olarak tanıtıp 30 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırmakla suçlanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, Ortakent Mahallesi'nde kendilerini emlakçı olarak tanıtan 4 kişinin 30 kişiyi dolandırdığı ihbarını üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin 'Pinokyo' adlı sitedeki evleri internete koyarak ilana çıkardığını daha sonra da ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdiğini belirledi.

Tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüpheliler ortadan kayboldu.

Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.G.İ. ile O.E, O.E. ve S.Y'yi yaptığı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
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