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Bulgaristan’da yeni F-16 savaş uçaklarının alımı siyasi tartışmalara yol açtı
Bulgaristan’da yeni F-16 savaş uçaklarının alımı siyasi tartışmalara yol açtı
ABD’den yeni F-16 'Block 70' tipi savaş uçakların alımıyla ilgili parlamentoya taşınan görüşmeler, siyasi tartışmalara neden oldu. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T16:31+0300
2022-07-21T16:31+0300
savunma
f-16
bulgaristan
abd
parlamento
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İstifa eden Kiril Petkov hükümetinin Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Bulgaristan’ın talebi üzerine ABD’den gelen 8 yeni F-16 uçağın alımıyla ilgili gözden geçirilmiş fiyat teklifi ve donatım parametrelerini parlamentoya anlattı.Parlamentoda görüşülen, ülkenin savaş filosunun takviyesi olacak 8 F-16 uçağının alımı konusu, ilk oylamada kabul edildi ancak siyasi tartışmalara neden oldu.Zakov, ABD’den gelen ve yeniden düzenlenmiş teklifte, uçaklara daha çağdaş bir donatım önerildiğini ve bunun Bulgaristan’ın yararına olacağını savundu.Bakan Zakov, ABD’den gelen son teklifle parlamentodan rutin bir onay beklendiğini, oysa bazı güçlerin meseleyi jeopolitik soruna dönüştürdüklerini öne sürdü.'Bulgaristan halkının ödediği para uçup gitti'Parlamentoda temsil edilen bazı siyasi güçler, Bulgaristan’ın üyesi olduğu NATO standartlarında F-16 uçakların alımına karşı çıktı.İstifa eden hükümetin koalisyon ortağı olan, eski komünist partinin siyasi geleneğini yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Milletvekili Rumen Geçev, "Stratejik NATO müttefikimiz (ABD) böyle bir teklifte bulunarak, bizleri köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bulgaristan halkının ödediği para uçup gitti, beklenen uçaklar ise hala uçup gelmedi" dedi.BSP Parlamento Gurubu Başkanı Georgi Svilenski de "Bulgaristan, bu uçakları hala ‘sazan gibi’ bekliyor" ifadelerini kullandı.'Yeniden Doğuş' partisi lideri Kostadin Kostadinov, ABD’nin Bulgaristan’ın politikasını dikte ettiğini belirterek, "Ordumuz, NATO ittifakına katılmadan önce daha güçlüydü" değerlendirmesinde bulundu.İkinci oylamanın ekime kadar parlamentodan geçmesi gerekiyorBulgaristan, 2019'da 8 uçak için 1 milyar 256 milyon dolar peşin ödeme yapmıştı.F-16’ların üreticisi Lockheed Martin, faturası peşin ödenen 8 uçağın teslimatını 2023 yılında planlıyordu. Araya giren Kovid-19 salgınının üretimi sekteye uğrattığını açıklayan üretici, daha sonra teslimatın tarihini 2025'e ertelemişti.Uçakların alımının kesinleşmesi için yapılması gereken ikinci oylamanın ekime kadar parlamentodan geçmesi gerekiyor.Bulgaristan’ın hava sahasının korunmasından sorumlu Hava Kuvvetlerinin filosu sadece birkaçı uçabilen yaklaşık 15 Rus yapımı eski 'MiG' tipi savaş uçaklarından oluşuyor.Ayrıca Bakan Zakov, Bulgaristan’ın hava kuvvetlerinin filosunun ihtiyaçlarını tamamlamak üzere F-16 tipi 8 uçak için daha ABD’den teklif aldığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20201022/abdden-bulgaristana-ikinci-el-f-16--1043074639.html
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f-16, bulgaristan, abd, parlamento

Bulgaristan’da yeni F-16 savaş uçaklarının alımı siyasi tartışmalara yol açtı

16:31 21.07.2022
© AP Photo / Krystal ArdreyF-16 savaş uçağı - İncirlik Üssü
F-16 savaş uçağı - İncirlik Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Krystal Ardrey
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ABD’den yeni F-16 'Block 70' tipi savaş uçakların alımıyla ilgili parlamentoya taşınan görüşmeler, siyasi tartışmalara neden oldu.
İstifa eden Kiril Petkov hükümetinin Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Bulgaristan’ın talebi üzerine ABD’den gelen 8 yeni F-16 uçağın alımıyla ilgili gözden geçirilmiş fiyat teklifi ve donatım parametrelerini parlamentoya anlattı.
Parlamentoda görüşülen, ülkenin savaş filosunun takviyesi olacak 8 F-16 uçağının alımı konusu, ilk oylamada kabul edildi ancak siyasi tartışmalara neden oldu.
Zakov, ABD’den gelen ve yeniden düzenlenmiş teklifte, uçaklara daha çağdaş bir donatım önerildiğini ve bunun Bulgaristan’ın yararına olacağını savundu.
Bakan Zakov, ABD’den gelen son teklifle parlamentodan rutin bir onay beklendiğini, oysa bazı güçlerin meseleyi jeopolitik soruna dönüştürdüklerini öne sürdü.

'Bulgaristan halkının ödediği para uçup gitti'

Parlamentoda temsil edilen bazı siyasi güçler, Bulgaristan’ın üyesi olduğu NATO standartlarında F-16 uçakların alımına karşı çıktı.
İstifa eden hükümetin koalisyon ortağı olan, eski komünist partinin siyasi geleneğini yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Milletvekili Rumen Geçev, "Stratejik NATO müttefikimiz (ABD) böyle bir teklifte bulunarak, bizleri köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bulgaristan halkının ödediği para uçup gitti, beklenen uçaklar ise hala uçup gelmedi" dedi.
BSP Parlamento Gurubu Başkanı Georgi Svilenski de "Bulgaristan, bu uçakları hala ‘sazan gibi’ bekliyor" ifadelerini kullandı.
'Yeniden Doğuş' partisi lideri Kostadin Kostadinov, ABD’nin Bulgaristan’ın politikasını dikte ettiğini belirterek, "Ordumuz, NATO ittifakına katılmadan önce daha güçlüydü" değerlendirmesinde bulundu.

İkinci oylamanın ekime kadar parlamentodan geçmesi gerekiyor

Bulgaristan, 2019'da 8 uçak için 1 milyar 256 milyon dolar peşin ödeme yapmıştı.
F-16’ların üreticisi Lockheed Martin, faturası peşin ödenen 8 uçağın teslimatını 2023 yılında planlıyordu. Araya giren Kovid-19 salgınının üretimi sekteye uğrattığını açıklayan üretici, daha sonra teslimatın tarihini 2025'e ertelemişti.
Uçakların alımının kesinleşmesi için yapılması gereken ikinci oylamanın ekime kadar parlamentodan geçmesi gerekiyor.
Bulgaristan’ın hava sahasının korunmasından sorumlu Hava Kuvvetlerinin filosu sadece birkaçı uçabilen yaklaşık 15 Rus yapımı eski 'MiG' tipi savaş uçaklarından oluşuyor.
Ayrıca Bakan Zakov, Bulgaristan’ın hava kuvvetlerinin filosunun ihtiyaçlarını tamamlamak üzere F-16 tipi 8 uçak için daha ABD’den teklif aldığını bildirmişti.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş jeti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2020
SAVUNMA
ABD'den Bulgaristan’a ikinci el F-16
22 Ekim 2020, 15:56
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