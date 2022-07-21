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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220721/canli--abdnin-ticari-ham-petrol-stoklari-azaldi-1058960618.html
CANLI | Kuzey Akım-1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı başladı
CANLI | Kuzey Akım-1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı başladı
Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı Kuzey Akım-1'in 11 Temmuz'da başlayan bakım çalışmaları tamamlandı ve hattan doğalgaz akışı başladı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T09:15+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
yaptırım
lugansk
donetsk
kremlin
vladimir putin
doğalgaz
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, yaptırım, lugansk, donetsk, kremlin, vladimir putin, doğalgaz, petrol, ambargo, nato, abd, новый онлайн для белой редактуры
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye

CANLI | Kuzey Akım-1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı başladı

09:15 21.07.2022 (güncellendi: 09:41 21.07.2022)
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Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı Kuzey Akım-1'in 11 Temmuz'da başlayan bakım çalışmaları tamamlandı ve hattan doğalgaz akışı başladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol fiyatına, maliyetin altında olan tavanın getirilmesi durumunda ülkesinin petrol tedarik etmeyeceğini belirtti.
Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley, geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Ukrayna tahılının taşınabilmesi için Odessa limanının açılmasını talep ettiğini belirtti.
Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Meclisi (Coreper), altın ithalat yasağı ve kara listenin genişletilmesinin dahil olduğu Rusya'yı hedef alan 7. yaptırım paketi üzerinde anlaştı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Dünya Gıda Programı: Lavrov’a, Odessa limanını açma çağrısında bulunduk
Dün, 16:40
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:40 21.07.2022
Kuzey Akım-1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı başladı
Nord Stream AG ve gazı taşıyan operatörler OPAL ve NEL'den alınan verilere göre, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kuzey Akım-1 boru hattından gaz yeniden akmaya başladı.
Nord Stream AG'ye göre, sabah 7:00-8:00 arasında, akış hacmi neredeyse 1.9 milyon metreküp oldu. Bu, nominal kapasitenin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.
Nord Stream şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Gaz sevkiyatına yeniden başlama sürecindeyiz. Talep edilen hacimlere ulaşmak birkaç saat sürecek" dedi.
Kuzey Akım, bakım çalışmaları için 11-21 Temmuz tarihleri arasında durdurulmuştu. Bazı Avrupa ülkelerinde çalışmaların tamamlanmasının ardından sevkiyatların devam etmeyeceği yönünde endişeler vardı.
09:14 21.07.2022
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 400 bin varil azalarak 426 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 300 bin varil artacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon varil azalışla 480 milyon 100 bin varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,5 milyon varil artışla 228 milyon 400 bin varil oldu.
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