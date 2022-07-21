CANLI | Kuzey Akım-1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı başladı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol fiyatına, maliyetin altında olan tavanın getirilmesi durumunda ülkesinin petrol tedarik etmeyeceğini belirtti.
Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley, geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Ukrayna tahılının taşınabilmesi için Odessa limanının açılmasını talep ettiğini belirtti.
Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Meclisi (Coreper), altın ithalat yasağı ve kara listenin genişletilmesinin dahil olduğu Rusya'yı hedef alan 7. yaptırım paketi üzerinde anlaştı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: