CANLI | Kuzey Akım-1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı başladı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 400 bin varil azalarak 426 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 300 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon varil azalışla 480 milyon 100 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,5 milyon varil artışla 228 milyon 400 bin varil oldu.