CANLI | Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Rusya'yı güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmüyoruz

Lavrov: Macaristan hükümeti Rusya’dan ilave gaz satın almak istedi, bu talebi değerlendireceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macaristan’ın kendilerinden bu sene ilave gaz satın almak istediğini, ülkenin bu talebini değerlendireceklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “(Macar) meslektaşlarımız bugün Macaristan hükümetinin bu sene ilave olarak gaz satın almak istediğini iletti. Bu talep hemen iletilecek ve değerlendirilecektir” dedi.

Macaristan’ın Rusya’dan ilave olarak gaz satın almak istemesi, Avrupa ülkelerinin Rusya’dan enerji kaynakları alımının yasaklanması ya da kısıtlanmasına ilişkin bir dizi karar aldıkları bir döneme denk geliyor.

Macaristan, AB üyesi olsa da Brüksel’in söz konusu politikalarını başından beri eleştiriyor.

‘Batı’nın, Ukrayna’ya silah göndermenin tehlikesini bir aşamada anlayacağına inanıyoruz’

Bunun yanı sıra Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna’yla ilgili politikalarını da eleştirdi. “Batılı komşularımızın bir aşamada, Ukrayna’ya modern silahlar tedarik etmenin tamamıyla ters tepeceğini ve tehlikesini anlayacağına inanıyoruz” diyen Rusya Dışişleri Bakanı, “Bu sadece Ukrayna rejimini, sivillere yani kendi vatandaşlarına karşı silahlı saldırılar gerçekleştirmek suretiyle akılsızca eylemlerine devam etmeye teşvik eder” uyarısını yaptı.