CANLI | Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Rusya'yı güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmüyoruz

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Hollanda Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christoph van der Mat, ülkenin Ukrayna'ya yönelik askeri yardım sunma konusunda 'sınıra çok yaklaştığını' belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Donbass’ta devam eden çatışmaların sadece Donetsk kentinden değil, daha geniş bir cephe üzerinden de uzağa kaydırılacağını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (APU) Zaporijya Nükleer Santrali’ne düzenlediği saldırılarla ilgili olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (IAEA) başvuruda bulunduğunu ve yanıt beklediğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB), üçüncü ülkeler için tarım ürünleri ve petrol taşımacılığıyla ilgili işlemlerde Rusya'nın belirli devlet kurumlarıyla işlem yapma yasağına muafiyet getirdi.
Japonya Maliye Bakanlığı, hazırladığı raporda ülkenin, haziran ayında Rusya'dan petrol ithalatını sıfıra indirdiği bilgisine yer verdi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada'yla Kuzey Akım türbininin iade edilmesine yönelik müzakerelerde, doğalgaz tedarikinin durması halinde halk ayaklanmalarıyla meşgul olacakları argümanını sunduklarını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: