Türkiye
SON DAKİKA | Biden'ın Kovid testi pozitif çıktı
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220721/canli--almanya-ekonomi-bakani-habeck-rusyayi-guvenilir-bir-enerji-tedarikcisi-olarak-gormuyoruz--1058979426.html
CANLI | Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Rusya'yı güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmüyoruz
CANLI | Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Rusya'yı güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmüyoruz
Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Berlin'in Rusya'yı 'güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmediğini' söyledi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T16:49+0300
2022-07-21T16:49+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
donbass
donetsk
lugansk
yaptırım
almanya
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055158819_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_63f2e51f66bc7365e51d1d511f67efa4.jpg
rusya
ukrayna
donbass
donetsk
lugansk
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055158819_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_25bb6096bcabe29ffefdca2f9268839b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, askeri operasyon, donbass, donetsk, lugansk, yaptırım, almanya, nato, abd, kremlin, vladimir putin, vladimir zelenskiy, новый онлайн для белой редактуры
Robert Habeck - Sputnik Türkiye

CANLI | Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Rusya'yı güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmüyoruz

16:49 21.07.2022
Abone olTelegram
Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Berlin'in Rusya'yı 'güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmediğini' söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Hollanda Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christoph van der Mat, ülkenin Ukrayna'ya yönelik askeri yardım sunma konusunda 'sınıra çok yaklaştığını' belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Donbass’ta devam eden çatışmaların sadece Donetsk kentinden değil, daha geniş bir cephe üzerinden de uzağa kaydırılacağını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (APU) Zaporijya Nükleer Santrali’ne düzenlediği saldırılarla ilgili olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (IAEA) başvuruda bulunduğunu ve yanıt beklediğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB), üçüncü ülkeler için tarım ürünleri ve petrol taşımacılığıyla ilgili işlemlerde Rusya'nın belirli devlet kurumlarıyla işlem yapma yasağına muafiyet getirdi.
Japonya Maliye Bakanlığı, hazırladığı raporda ülkenin, haziran ayında Rusya'dan petrol ithalatını sıfıra indirdiği bilgisine yer verdi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada'yla Kuzey Akım türbininin iade edilmesine yönelik müzakerelerde, doğalgaz tedarikinin durması halinde halk ayaklanmalarıyla meşgul olacakları argümanını sunduklarını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | AB, gıda ve enerji taşımacılığında Rusya'ya yönelik yaptırımları gevşetti
09:15
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
17:22 21.07.2022
Lavrov: Macaristan hükümeti Rusya’dan ilave gaz satın almak istedi, bu talebi değerlendireceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macaristan’ın kendilerinden bu sene ilave gaz satın almak istediğini, ülkenin bu talebini değerlendireceklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “(Macar) meslektaşlarımız bugün Macaristan hükümetinin bu sene ilave olarak gaz satın almak istediğini iletti. Bu talep hemen iletilecek ve değerlendirilecektir” dedi.
Macaristan’ın Rusya’dan ilave olarak gaz satın almak istemesi, Avrupa ülkelerinin Rusya’dan enerji kaynakları alımının yasaklanması ya da kısıtlanmasına ilişkin bir dizi karar aldıkları bir döneme denk geliyor.
Macaristan, AB üyesi olsa da Brüksel’in söz konusu politikalarını başından beri eleştiriyor.
‘Batı’nın, Ukrayna’ya silah göndermenin tehlikesini bir aşamada anlayacağına inanıyoruz’
Bunun yanı sıra Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna’yla ilgili politikalarını da eleştirdi. “Batılı komşularımızın bir aşamada, Ukrayna’ya modern silahlar tedarik etmenin tamamıyla ters tepeceğini ve tehlikesini anlayacağına inanıyoruz” diyen Rusya Dışişleri Bakanı, “Bu sadece Ukrayna rejimini, sivillere yani kendi vatandaşlarına karşı silahlı saldırılar gerçekleştirmek suretiyle akılsızca eylemlerine devam etmeye teşvik eder” uyarısını yaptı.
16:48 21.07.2022
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Rusya'yı güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmüyoruz
Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Berlin'in Rusya'yı 'güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmediğini' söyledi.
Habeck, bugün Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Rusya, Avrupa ve Almanya'ya şantaj yapmak için çok fazla nüfuz kullanıyor. Rusya, güvenilmez bir enerji tedarikçisi haline geldi" dedi.
Habeck ayrıca Moskova'nın, Rusya'nın enerji güvenliğinin garantörü olduğu yönündeki açıklamalarının 'gerçekleri çarpıttığını' iddia etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала