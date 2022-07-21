Çavuşoğlu: Tahıl konusunda önümüzdeki günlerde güzel haberler vermeyi diliyoruz

Irak'taki saldırı ile ilgili hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalar oldu. Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere saldırı olmadı. Irak'taki saldırı ile ilgili hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalar oldu. Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere saldırı olmadı.

Büyükelçiliğime herhangi bir girme söz konusu değil. Gerekli önlemler alındı. Bir grup hadsiz vize ofisimizde bayrağımızı yaktı. Büyükelçiliğimize girme teşebbüsü olmadı. Büyükelçiliğimizde bayrağımızı yarıya indirdik. Büyükelçiliğime herhangi bir girme söz konusu değil. Gerekli önlemler alındı. Bir grup hadsiz vize ofisimizde bayrağımızı yaktı. Büyükelçiliğimize girme teşebbüsü olmadı. Büyükelçiliğimizde bayrağımızı yarıya indirdik.

Terörle mücadelede komşu ülkelerle iş birliği yapmak isteriz. Terörle mücadelede komşu ülkelerle iş birliği yapmak isteriz.

Tahran'daki görüşmeler son derece faydalı oldu. İkili görüşmelerde, İran ile 30 milyar dolar hedefimiz var. Hangi adımları atmamız lazım? Petrolün yaptırımdan çıkmasıyla petrol ithalatı, enerji işbirliğini güçlendirmemiz lazım. Terör ortak belamız. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Kaçak göç ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Tahran'daki görüşmeler son derece faydalı oldu. İkili görüşmelerde, İran ile 30 milyar dolar hedefimiz var. Hangi adımları atmamız lazım? Petrolün yaptırımdan çıkmasıyla petrol ithalatı, enerji işbirliğini güçlendirmemiz lazım. Terör ortak belamız. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Kaçak göç ile ilgili görüşmelerimiz oldu.

Putin ile ikili görüşmede, tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Putin ile ikili görüşmede, tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Suriye'de bizim beklentimiz, kuzey bölgesinden terör örgütünden temizlenmesi. Rusya ile vardığımız bir mutabakat var. Beklentilerimizi ilettik kendilerine. Suriye'de bizim beklentimiz, kuzey bölgesinden terör örgütünden temizlenmesi. Rusya ile vardığımız bir mutabakat var. Beklentilerimizi ilettik kendilerine.

Rejime karşı olan güçlü bir muhalefet var. Ülkede neden bu Arap baharını başlattıkları belli. Terörle mücadele konusunda farklı düşünüyoruz. PKK'nın terör örgütü olduğunu herkes biliyor. Bu iki ülkenin açıklamaları ortada ama bizim ne söylediğimiz önemli. Fırat'ın doğusunda PKK'ya yönelik harekata ABD ve Rusya'nın taahhütleri sonrası ara verdik. Bu iki ülke taahhütte bulundu. Bugüne kadar bu gerçekleşmediği için saldırılarını sürdürdü. Böyle durumda ABD, Rusya olsa ne yapar? Askerimiz polisimiz şehit oluyor. Böyle bir durumda tehdit devam edecek. Biz de elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık. Terörle mücadelede de kimsede icazet alacak değiliz. Rejime karşı olan güçlü bir muhalefet var. Ülkede neden bu Arap baharını başlattıkları belli. Terörle mücadele konusunda farklı düşünüyoruz. PKK'nın terör örgütü olduğunu herkes biliyor. Bu iki ülkenin açıklamaları ortada ama bizim ne söylediğimiz önemli. Fırat'ın doğusunda PKK'ya yönelik harekata ABD ve Rusya'nın taahhütleri sonrası ara verdik. Bu iki ülke taahhütte bulundu. Bugüne kadar bu gerçekleşmediği için saldırılarını sürdürdü. Böyle durumda ABD, Rusya olsa ne yapar? Askerimiz polisimiz şehit oluyor. Böyle bir durumda tehdit devam edecek. Biz de elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık. Terörle mücadelede de kimsede icazet alacak değiliz.

Tahıl koridoru konusunda samimi bir çaba sarf ediyoruz. Ülke olarak tahıl konusunda biz yeterliyiz ama makarna un ihracatının devam etmesi için bizim firmalarımız tahıl ihracatı yapıyor ama asıl kendimizi düşündüğümüz için değil. Dünyada enerji, gıda ve göç krizi var. Bu bakımdan kendimizi sorumlu görüyoruz. Teknik düzeyde de görüşmeler devam etti. En son, askerlerimizden oluşan bir heyet Moskova'ya gitti. Teknik görüşmeler yapıldı. Görüşme sonrası tarafları da bilgilendiriyoruz. Açık ve şeffaf biçimde. En son İstanbul'daki toplantı önemli bir toplantıydı. Tahıl konusunda umutluyuz. Önümüzdeki günlerde güzel haberler vermeyi diliyoruz. Tahıl koridoru konusunda samimi bir çaba sarf ediyoruz. Ülke olarak tahıl konusunda biz yeterliyiz ama makarna un ihracatının devam etmesi için bizim firmalarımız tahıl ihracatı yapıyor ama asıl kendimizi düşündüğümüz için değil. Dünyada enerji, gıda ve göç krizi var. Bu bakımdan kendimizi sorumlu görüyoruz. Teknik düzeyde de görüşmeler devam etti. En son, askerlerimizden oluşan bir heyet Moskova'ya gitti. Teknik görüşmeler yapıldı. Görüşme sonrası tarafları da bilgilendiriyoruz. Açık ve şeffaf biçimde. En son İstanbul'daki toplantı önemli bir toplantıydı. Tahıl konusunda umutluyuz. Önümüzdeki günlerde güzel haberler vermeyi diliyoruz.

F-16'nın önündeki engellerin kaldırılması lazım. ABD kendi içinde bu prosedürü bitirmeli. Teknik açıdan görüşmelerimiz olumlu gelişti bugüne kadar. Temsilciler Meclisi kararı bağlayıcı değil. Senato'da da bir karar alınacak. Ondan sonra ortak bir karar çıkacak. Biz ABD ile olsun diğer müttefiklerle olsun, savunma sanayiinde de işbirliği yapmak isteriz. F-16'yı almak için girişimde bulunduk ama kolumuzu bağlayacak bir formüle de evet dememiz mümkün değil. Yunanistan hava sahası derken ne kastediliyor? Adacıklar var. Yunanistan'ı haklı görmenin gerekçesi ne? ABD, denge politikasından sapma yaşamıştır, buna yeniden geri dönmesi gerekiyor. F-16'nın önündeki engellerin kaldırılması lazım. ABD kendi içinde bu prosedürü bitirmeli. Teknik açıdan görüşmelerimiz olumlu gelişti bugüne kadar. Temsilciler Meclisi kararı bağlayıcı değil. Senato'da da bir karar alınacak. Ondan sonra ortak bir karar çıkacak. Biz ABD ile olsun diğer müttefiklerle olsun, savunma sanayiinde de işbirliği yapmak isteriz. F-16'yı almak için girişimde bulunduk ama kolumuzu bağlayacak bir formüle de evet dememiz mümkün değil. Yunanistan hava sahası derken ne kastediliyor? Adacıklar var. Yunanistan'ı haklı görmenin gerekçesi ne? ABD, denge politikasından sapma yaşamıştır, buna yeniden geri dönmesi gerekiyor.

Yunanistan 10 mil talep ediyor. ABD, Yunanistan'a da savunma sanayi ürünleri veriyor. Peki Yunanistan hava sahamızı ihlal etti. Yunanistan'a bir ürün verirken, Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmeme şartı koyuyor musunuz? Yunanistan 10 mil talep ediyor. ABD, Yunanistan'a da savunma sanayi ürünleri veriyor. Peki Yunanistan hava sahamızı ihlal etti. Yunanistan'a bir ürün verirken, Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmeme şartı koyuyor musunuz?

(ABD'nin F16 satışında olası Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil. (ABD'nin F16 satışında olası Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil.

Bazı adalar İtalyanlar tarafından silahlandırmama şartı ile Yunanistan'a verilmişti. Fiili durum ne? Yunanistan bu adaları silahlandırıyor. Yunanistan en önemli şartı ihlal ediyor ve Türkiye'ye yönelik silahlandırıyor. Yunanistan aylar sonra açıklandı, yok Yunanistan'a yönelik tehdit varmış. Yunanistan anlaşmalara uymazsa egemenlik tartışmasını başlatırız dedik ve başlatmış bulunuyoruz. Bazı adalar İtalyanlar tarafından silahlandırmama şartı ile Yunanistan'a verilmişti. Fiili durum ne? Yunanistan bu adaları silahlandırıyor. Yunanistan en önemli şartı ihlal ediyor ve Türkiye'ye yönelik silahlandırıyor. Yunanistan aylar sonra açıklandı, yok Yunanistan'a yönelik tehdit varmış. Yunanistan anlaşmalara uymazsa egemenlik tartışmasını başlatırız dedik ve başlatmış bulunuyoruz.

İsveç de Finlandiya da, bu ilkenin NATO'ya üye olmasına karşı olanlar var. İçlerindeki terör örgütleri de o ülkelerin NATO'ya üye olmalarına karşı. Aşırı sol partinin milletvekilleri de onlar da gösterilere katıldı İsveç'te. Bu iki ülkenin taahhütleri var. Bizim muhatabımız yönetimler. Şimdi bunları yerine getirmeleri gerekiyor. Mutabakat zaptındaki unsurları yerine getirmezlerse biz de onaylamayız. Muhalefet partileri de orda herhangi bir PKK eylemi olduğunda AK Parti iktidarını suçlamak yerine biz de izin vermeyiz demesi gerekiyor. Bu mesele sadece iktidarın meselesi değil. Muhalefetin de İsveç ve Finlandiya'ya yönelik açıklama yapmasını bekliyoruz. Şartlar yerine gelmezse kendileri bilir. İsveç de Finlandiya da, bu ilkenin NATO'ya üye olmasına karşı olanlar var. İçlerindeki terör örgütleri de o ülkelerin NATO'ya üye olmalarına karşı. Aşırı sol partinin milletvekilleri de onlar da gösterilere katıldı İsveç'te. Bu iki ülkenin taahhütleri var. Bizim muhatabımız yönetimler. Şimdi bunları yerine getirmeleri gerekiyor. Mutabakat zaptındaki unsurları yerine getirmezlerse biz de onaylamayız. Muhalefet partileri de orda herhangi bir PKK eylemi olduğunda AK Parti iktidarını suçlamak yerine biz de izin vermeyiz demesi gerekiyor. Bu mesele sadece iktidarın meselesi değil. Muhalefetin de İsveç ve Finlandiya'ya yönelik açıklama yapmasını bekliyoruz. Şartlar yerine gelmezse kendileri bilir.

Ermenistan ile ilgili Cumhurbaşkanımız, Paşinyan ile görüştü. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar istiyoruz. Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan'ın talepleri ortada. Azerbaycan ile Ermenistan arasında da görüşmeler oldu. Bazı anlaşmalar da oldu. Biri sınırlarla ilgili, ikincisi barış müzakerelerine başlamak. Şu ana kadar mesajlar var ama somut adımlara geldiğimizde Ermenistan somut adım henüz görmedik. Ermenistan'daki yönetimin olumlu somut adım atması gerekiyor. Biz Azerbaycan ile bir devletiz iki milletiz. Ermenistan ile ilgili Cumhurbaşkanımız, Paşinyan ile görüştü. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar istiyoruz. Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan'ın talepleri ortada. Azerbaycan ile Ermenistan arasında da görüşmeler oldu. Bazı anlaşmalar da oldu. Biri sınırlarla ilgili, ikincisi barış müzakerelerine başlamak. Şu ana kadar mesajlar var ama somut adımlara geldiğimizde Ermenistan somut adım henüz görmedik. Ermenistan'daki yönetimin olumlu somut adım atması gerekiyor. Biz Azerbaycan ile bir devletiz iki milletiz.