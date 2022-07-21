https://tr.sputniknews.com/20220721/cia-direktoru-iran-nukleer-silah-programini-kesinlikle-yeniden-baslatmadi-putin-de-cok-saglikli-1058966794.html

CIA Direktörü: İran nükleer silah programını kesinlikle yeniden başlatmadı, Putin de çok sağlıklı

CIA Direktörü: İran nükleer silah programını kesinlikle yeniden başlatmadı, Putin de çok sağlıklı

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı açıklamalarda Rusya'dan Çin ve İran'a uzanan... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T12:20+0300

2022-07-21T12:20+0300

2022-07-21T12:27+0300

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ABD Başkanı Joe Biden'dan "İran asla nükleer silah sahibi olmayacak" diye resmi taahhüt alıp askeri müdahaleye kapı aralatan İsrail'in altından halıyı çeken açıklama, CIA Direktörü William Burns'den geldi.Aspen Güvenlik Forumu'nda 'zaten İran'ın geçmiş dönemdeki nükleer silah edinme çabalarını asla yeniden başlatmadığını' söyleyen CIA Direktörü, 'ABD istihbarat topluluğunun vardığı yargıya göre İranlıların 2004 yılına kadar sürdürdüğü nükleer silah edinme çabalarını o tarihten sonra yeniden başlatmadığını ve tümüyle askıya aldığını' vurguladı. Burns, "Bu, elbette bizim CIA'de ve ABD istihbarat topluluğu genelinde çok, çok keskin bir şekilde odaklandığımız bir mesele" sözleriyle bunun titiz çalışmalar sonucu varılan bir yargı olduğuna işaret etti. Tahran'da Rusya-Türkiye-İran liderlerinin zirvesi sonrası konuşan Burns, "Şu anki gerçeklik Ruslarla İranlıların birbirlerine ihtiyacı olduğu" diyerek Rusya ile İran'ın maruz kaldıkları yaptırımların etkilerinden kaçınmak için birbirlerine yardım etmek ve kolektif Batı'dan başka seçenekleri de olduğunu göstermek istediğini söyledi. Batı medyasında her gün güvenilirliği kendiliğinden menkul istihbaratçılara ve uzmanlara dayanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ölümcül hasta olduğuna dair iddialar çıkarken, aynı zamanda ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi olan CIA Direktörü, Putin'in 'tümüyle ziyadesiyle sağlıklı göründüğünü' belirtti. 'Rusya liderini sağlıksız ya da istikrarsız mı bulduğu' sorulduğunda, "Hayır. Demek istediğim Başkan Putin'in sağlığı hakkında birçok söylenti var ve anladığımız kadarıyla kendisi tamamen çok sağlıklı" yanıtı veren Burns, salondan gülüşmeler yükselmesi üzerine "Bu bir resmi istihbarat yargısı değildir" diye ekledi. CIA Direktörü, Putin'le ilgili şu yorumu yaptı:"Putin, Rusya'nın lideri olarak kaderinin Rusya'yı büyük bir güç olarak yeniden tesis etmek olduğuna inanıyor. Bunu yapmanın anahtarının Rusya'nın çevresinde bir etki alanı yaratmak olduğuna inanıyor ve Ukrayna ile tercihlerini kontrol etmeden bunun yapılabileceğine inanmıyor."Washington'ın 'tek Çin' politikasını fiilen terk edip Tayvan'q başta askeri olmak üzere her türlü desteği vererek adeta Pekin'i kışkırttığı dönemde, Burns, 'Çin'in Tayvan'da güç kullanma konusunda kararlı göründüğünü' söyledi. 'Rusya'nın Ukrayna tecrübesinin Çin'in hesapları üzerinde etki yarattığını' öne süren CIA Direktörü, 'Pekin'in Tayvan'ı işgal edip etmemeyi değil, ne zaman ve nasıl işgal edeceğini düşündüğünü' iddia etti.

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abd, çin, rusya, cia, ukrayna, tayvan, william burns, vladimir putin, şi cinping, iran