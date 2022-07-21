https://tr.sputniknews.com/20220721/darp-edilince-diplomasini-yirtan-doktor-bana-seni-oldururuz-burada-yasatmayiz-dediler-1058989883.html
Darp edilince diplomasını yırtan doktor: Bana 'Seni öldürürüz, burada yaşatmayız' dediler
Darp edilince diplomasını yırtan doktor: Bana 'Seni öldürürüz, burada yaşatmayız' dediler
Hastanede saldırıya uğradıktan sonra diplomasını yırtan doktor Şeyhmus Baraş, mahkemede verdiği ifadede, "Tehdit ve hakaret ettiler. 'Seni öldürürüz, burada... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T23:54+0300
2022-07-21T23:54+0300
2022-07-21T23:54+0300
türkiye
şanlıurfa
şeyhmus baraş
hakaret
viranşehir
doktor
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Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan hasta yakını 3 kardeşin yargılanmasına başlandı.28 Haziran'da Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde acil servis doktoru olarak görev yapan Şeyhmus Baraş'ı darp etmek suçundan tutuklanan kardeşler Halil İbrahim Dağ, Mahmut Dağ, Mecrum Dağ ile tutuksuz sanık Rahime Dilara Bucak Dağ, hakim karşısına çıktı. Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 8 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu 3 kardeş savunmalarını yaptı. Tutuklu sanıklardan İbrahim Halil Dağ, olay günü çocuğunu yüksek ateş nedeniyle hastaneye götürdüğünü belirterek, şunları söyledi:Tutuklu sanık Mahmut Dağ da kimseyi tehdit etmediğini öne sürerek, "Ben müştekileri tehdit etmedim, hakaret etmedim ve yaralamadım. Ufak bir arbede çıktı. Arbedede, kendilerinin doktor olduğunu bilmiyordum. Arbede sırasında, vurup vurmadığımı bilmiyorum" diye konuştu.'Beyaz önlük olmadığı için doktor olduğu anlaşılmamış'Tutuklu kardeşlerin avukatı Seyithan İnan ise duruşmada müvekkilleri adına yaptığı savunmada "Müşteki Şeyhmus müvekkilime harekat etmiş. Müvekkilim ayrıca, müşteki Şeyhmus’un alkolü olabileceğini beyan etti. Üzerinde beyaz önlük olmadığı için doktor olduğu anlaşılmamış. Doktor Bey, aksi cevaplar verdiği için olay gerçekleşmiş olabilir" dedi. Doktor Baraş ise darp edildiğini yineleyerek, "Halil İbrahim Dağ beni tehdit etti; hakaret etti. Mecrum ve Mahmut ise bana ‘Seni öldürürüz’ dedi. İbrahim Halil ise ‘Seni burada yaşatmam' dedi. Sanık Rahime Dilara Bucak Dağ ise bana karşı yaralama suçu işledi" diye konuştu.Mahkeme, delillerin tamamının toplanmasına, sanık kardeşlerin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Doktor Baraş, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların tutuklu yargılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Umarım bu karar, emsal bir karar olur ve sağlıkta şiddeti sonlandırmaya yetecek bir karar olur" dedi.'Devrim niteliğinde bir karardır'Baraş'ın avukatı Aycan Ceylan da kararı yerinde bulduklarını vurgulayarak, "Bu, devrim niteliğinde bir karardır. Açıkçası aksini bekliyorduk. Ciddi anlamda (karar) bizim de yüreğimize su serpti" ifadelerini kullandı.Şanlıurfa'da 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınları tarafından darbedilmiş, saldırının ardından gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanmıştı.
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şanlıurfa, şeyhmus baraş, hakaret, viranşehir, doktor
Darp edilince diplomasını yırtan doktor: Bana 'Seni öldürürüz, burada yaşatmayız' dediler
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Hastanede saldırıya uğradıktan sonra diplomasını yırtan doktor Şeyhmus Baraş, mahkemede verdiği ifadede, "Tehdit ve hakaret ettiler. 'Seni öldürürüz, burada yaşatmayız' dediler" diye konuştu.
Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan hasta yakını 3 kardeşin yargılanmasına başlandı.
28 Haziran'da Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde acil servis doktoru olarak görev yapan Şeyhmus Baraş'ı darp etmek suçundan tutuklanan kardeşler Halil İbrahim Dağ, Mahmut Dağ, Mecrum Dağ ile tutuksuz sanık Rahime Dilara Bucak Dağ, hakim karşısına çıktı.
Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 8 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu 3 kardeş savunmalarını yaptı. Tutuklu sanıklardan İbrahim Halil Dağ, olay günü çocuğunu yüksek ateş nedeniyle hastaneye götürdüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Olay günü 1 yaşında olan çocuğumu yüksek ateş nedeniyle acilen özel tıp merkezine getirdim. Burada tedavinin para ile yapılacağını öğrenmem üzerine eşim ile konuyu konuşmaya başladık. Daha sonra da burada doktor olarak çalışan ve ismini Şeyhmus olarak öğrendiğim şahıs geldi. Ben kendisine durumu anlattım. Ardından, bana parasız tedavi olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine 'devlet hastanesine gideriz' deyince bana eşimin ve çocuğumun yanında hakaret etti. Ben de bu söylemi duymam üzerine sinirlendim ve itişmeye başladık. Şeyhmus isimli şahıs eşimin üzerine yürüyünce aramızda tartışma çıktı. Doktora vurmadım hakaret ve tehditte bulunmadım."
Tutuklu sanık Mahmut Dağ da kimseyi tehdit etmediğini öne sürerek, "Ben müştekileri tehdit etmedim, hakaret etmedim ve yaralamadım. Ufak bir arbede çıktı. Arbedede, kendilerinin doktor olduğunu bilmiyordum. Arbede sırasında, vurup vurmadığımı bilmiyorum" diye konuştu.
'Beyaz önlük olmadığı için doktor olduğu anlaşılmamış'
Tutuklu kardeşlerin avukatı Seyithan İnan ise duruşmada müvekkilleri adına yaptığı savunmada "Müşteki Şeyhmus müvekkilime harekat etmiş. Müvekkilim ayrıca, müşteki Şeyhmus’un alkolü olabileceğini beyan etti. Üzerinde beyaz önlük olmadığı için doktor olduğu anlaşılmamış. Doktor Bey, aksi cevaplar verdiği için olay gerçekleşmiş olabilir" dedi.
Doktor Baraş ise darp edildiğini yineleyerek, "Halil İbrahim Dağ beni tehdit etti; hakaret etti. Mecrum ve Mahmut ise bana ‘Seni öldürürüz’ dedi. İbrahim Halil ise ‘Seni burada yaşatmam' dedi. Sanık Rahime Dilara Bucak Dağ ise bana karşı yaralama suçu işledi" diye konuştu.
Mahkeme, delillerin tamamının toplanmasına, sanık kardeşlerin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Doktor Baraş, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların tutuklu yargılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Umarım bu karar, emsal bir karar olur ve sağlıkta şiddeti sonlandırmaya yetecek bir karar olur" dedi.
'Devrim niteliğinde bir karardır'
Baraş'ın avukatı Aycan Ceylan da kararı yerinde bulduklarını vurgulayarak, "Bu, devrim niteliğinde bir karardır. Açıkçası aksini bekliyorduk. Ciddi anlamda (karar) bizim de yüreğimize su serpti" ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa'da 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınları tarafından darbedilmiş, saldırının ardından gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanmıştı.