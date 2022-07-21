https://tr.sputniknews.com/20220721/darp-edilince-diplomasini-yirtan-doktor-bana-seni-oldururuz-burada-yasatmayiz-dediler-1058989883.html

Darp edilince diplomasını yırtan doktor: Bana 'Seni öldürürüz, burada yaşatmayız' dediler

Darp edilince diplomasını yırtan doktor: Bana 'Seni öldürürüz, burada yaşatmayız' dediler

Hastanede saldırıya uğradıktan sonra diplomasını yırtan doktor Şeyhmus Baraş, mahkemede verdiği ifadede, "Tehdit ve hakaret ettiler. 'Seni öldürürüz, burada... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T23:54+0300

2022-07-21T23:54+0300

2022-07-21T23:54+0300

türkiye

şanlıurfa

şeyhmus baraş

hakaret

viranşehir

doktor

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Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan hasta yakını 3 kardeşin yargılanmasına başlandı.28 Haziran'da Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde acil servis doktoru olarak görev yapan Şeyhmus Baraş'ı darp etmek suçundan tutuklanan kardeşler Halil İbrahim Dağ, Mahmut Dağ, Mecrum Dağ ile tutuksuz sanık Rahime Dilara Bucak Dağ, hakim karşısına çıktı. Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 8 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu 3 kardeş savunmalarını yaptı. Tutuklu sanıklardan İbrahim Halil Dağ, olay günü çocuğunu yüksek ateş nedeniyle hastaneye götürdüğünü belirterek, şunları söyledi:Tutuklu sanık Mahmut Dağ da kimseyi tehdit etmediğini öne sürerek, "Ben müştekileri tehdit etmedim, hakaret etmedim ve yaralamadım. Ufak bir arbede çıktı. Arbedede, kendilerinin doktor olduğunu bilmiyordum. Arbede sırasında, vurup vurmadığımı bilmiyorum" diye konuştu.'Beyaz önlük olmadığı için doktor olduğu anlaşılmamış'Tutuklu kardeşlerin avukatı Seyithan İnan ise duruşmada müvekkilleri adına yaptığı savunmada "Müşteki Şeyhmus müvekkilime harekat etmiş. Müvekkilim ayrıca, müşteki Şeyhmus’un alkolü olabileceğini beyan etti. Üzerinde beyaz önlük olmadığı için doktor olduğu anlaşılmamış. Doktor Bey, aksi cevaplar verdiği için olay gerçekleşmiş olabilir" dedi. Doktor Baraş ise darp edildiğini yineleyerek, "Halil İbrahim Dağ beni tehdit etti; hakaret etti. Mecrum ve Mahmut ise bana ‘Seni öldürürüz’ dedi. İbrahim Halil ise ‘Seni burada yaşatmam' dedi. Sanık Rahime Dilara Bucak Dağ ise bana karşı yaralama suçu işledi" diye konuştu.Mahkeme, delillerin tamamının toplanmasına, sanık kardeşlerin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Doktor Baraş, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların tutuklu yargılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Umarım bu karar, emsal bir karar olur ve sağlıkta şiddeti sonlandırmaya yetecek bir karar olur" dedi.'Devrim niteliğinde bir karardır'Baraş'ın avukatı Aycan Ceylan da kararı yerinde bulduklarını vurgulayarak, "Bu, devrim niteliğinde bir karardır. Açıkçası aksini bekliyorduk. Ciddi anlamda (karar) bizim de yüreğimize su serpti" ifadelerini kullandı.Şanlıurfa'da 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınları tarafından darbedilmiş, saldırının ardından gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanmıştı.

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şanlıurfa, şeyhmus baraş, hakaret, viranşehir, doktor