https://tr.sputniknews.com/20220721/dr-sadi-vural-telefonu-yuzunuze-tutup-kac-yil-omrunuz-kaldigini-ogreneceksiniz-1058989205.html
Dr. Sadi Vural: Telefonu yüzünüze tutup kaç yıl ömrünüz kaldığını öğreneceksiniz
Dr. Sadi Vural: Telefonu yüzünüze tutup kaç yıl ömrünüz kaldığını öğreneceksiniz
350 dolarla gittiği Japonya’da ülkenin ilk yüz tanıma şirketini kuran ve şimdi FBI, Birleşmiş Milletler ve 30 ülkeye bu sistemleri satan Dr. Sadi Vural, yüz... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T23:30+0300
2022-07-21T23:30+0300
2022-07-21T23:30+0300
akşam postasi
yüz tanıma teknolojisi
yüz tanıma sistemi
ölüm
tarih
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_efff4135cbbd011ccc95cb1ba8933785.jpg
Dr. Vural, “Demans, Alzheimer, kanser gibi hastalıkları yüz tanıma teknolojisiyle erken teşhis etmek mümkün. Şimdi cep telefonu kamerasını yüzünüze tuttuğunuzda kalan ortalama ömrünüzü gösterecek bir teknoloji üzerinde de çalışıyoruz” dedi.İşte Dr. Sadi Vural’ın açıklamalarından satırbaşları:Yüz tanıma işine girdiğimde tarih 1999 yılıydı. Dijital kameralarda yüz tanıma sistemi o zamanlar yoktu daha yeni yeni oluşmaya başlamıştı. 350 Dolar ile Japonya’ya gitmiştim ve Japonya da yeni yeni yüz tanıma sistemiyle tanışıyordu. Yüz tanıma sistemini başlatan kişilerdenim diyebilirim.Yüz tanıma sistemi güvenlik, siber ya da istihbarat gibi amaçlarla dillendiriliyor ama yüz tanıma sadece güvenlik alanında kullanılmıyor. Yüz tanıma aslında karşılıklı bir diyalog içindir. ABD’nin bazı eyaletlerinde ve Avusturalya’da kişisel veri güvenliğini sağlamadığı ve kişi bilgilerini ihlal ettiği için yüz tanıma yasaklandı ama yakalanan yerlerdeki soygunlar bir senede yüzde 25 artış gösterdi. Kişisel veri kısmı yüz tanımanın çok ufak bir kısmı.İnsansız marketlerde kullanılıyorJaponya’da insansız e-kasa ve insansız süpermarketler yaygınlaşmaya başlıyor ve aynı zamanda müşteri analizleri de yapabiliyorlar. Mağazaya giren müşterilerin yaşı, cinsiyeti hatta mutluluk seviyesi gibi analizleri de yapılabiliyor. Bir AVM’deki bir kişi müşterilerine çok iyi davranıyor ve herkes çok mutlu aynı zamanda oranın satışı da yükselmişse onu diğer yerlere de gönderiyorlar ve diğer mağazalardaki analizleri de yapıyorlar.Demans ve alzheimer hastaları üzerinde yüz tanıma sistemi konusunda yeni yeni araştırmalar yapıyoruz. Ağrı yönetimi ve kanser analizleri yapmaya başladık. Akciğer kanseri, göğüs kanseri, bağırsak kanseri ve mide kanseri şeklinde analizler yapıyoruz. Şu anlık araştırma aşamasında ama herkesin cep telefonunda emar cihazı olacak. Telefonlarına baktıkları anda bir sorun olup olmadığını cihaz onlara belirtecek ve böylece kişi hastaneye gidip doktor onun testini yapabilecek. Yüzünüzün renginden bir sorun olduğunu anlayacak. Araştırmaya yeni başlamış olsak da başarılı hale geldik ama son evre için biraz daha zamanımız var. Bir insan eğer 3 ay sonra vefat edecekse cihaz o veriyi verebilecek ama bu daha test aşamasında. Önümüzde yaklaşık olarak 3-4 yıl daha var.
https://tr.sputniknews.com/20220714/netflix-microsoft-ile-ortaklik-kuruyor-1058696516.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_769dbd51f2949d55637589ca42236abc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yüz tanıma teknolojisi, yüz tanıma sistemi, ölüm, tarih
Dr. Sadi Vural: Telefonu yüzünüze tutup kaç yıl ömrünüz kaldığını öğreneceksiniz
Abone ol
Özel
350 dolarla gittiği Japonya’da ülkenin ilk yüz tanıma şirketini kuran ve şimdi FBI, Birleşmiş Milletler ve 30 ülkeye bu sistemleri satan Dr. Sadi Vural, yüz tanımanın geleceğine ilişkin bilgileri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Dr. Vural, “Demans, Alzheimer, kanser gibi hastalıkları yüz tanıma teknolojisiyle erken teşhis etmek mümkün. Şimdi cep telefonu kamerasını yüzünüze tuttuğunuzda kalan ortalama ömrünüzü gösterecek bir teknoloji üzerinde de çalışıyoruz” dedi.
İşte Dr. Sadi Vural’ın açıklamalarından satırbaşları:
Yüz tanıma işine girdiğimde tarih 1999 yılıydı. Dijital kameralarda yüz tanıma sistemi o zamanlar yoktu daha yeni yeni oluşmaya başlamıştı. 350 Dolar ile Japonya’ya gitmiştim ve Japonya da yeni yeni yüz tanıma sistemiyle tanışıyordu. Yüz tanıma sistemini başlatan kişilerdenim diyebilirim.
Yüz tanıma sistemi güvenlik, siber ya da istihbarat gibi amaçlarla dillendiriliyor ama yüz tanıma sadece güvenlik alanında kullanılmıyor. Yüz tanıma aslında karşılıklı bir diyalog içindir. ABD’nin bazı eyaletlerinde ve Avusturalya’da kişisel veri güvenliğini sağlamadığı ve kişi bilgilerini ihlal ettiği için yüz tanıma yasaklandı ama yakalanan yerlerdeki soygunlar bir senede yüzde 25 artış gösterdi. Kişisel veri kısmı yüz tanımanın çok ufak bir kısmı.
İnsansız marketlerde kullanılıyor
Japonya’da insansız e-kasa ve insansız süpermarketler yaygınlaşmaya başlıyor ve aynı zamanda müşteri analizleri de yapabiliyorlar. Mağazaya giren müşterilerin yaşı, cinsiyeti hatta mutluluk seviyesi gibi analizleri de yapılabiliyor.
Bir AVM’deki bir kişi müşterilerine çok iyi davranıyor ve herkes çok mutlu aynı zamanda oranın satışı da yükselmişse onu diğer yerlere de gönderiyorlar ve diğer mağazalardaki analizleri de yapıyorlar.
Demans ve alzheimer hastaları üzerinde yüz tanıma sistemi konusunda yeni yeni araştırmalar yapıyoruz. Ağrı yönetimi ve kanser analizleri yapmaya başladık. Akciğer kanseri, göğüs kanseri, bağırsak kanseri ve mide kanseri şeklinde analizler yapıyoruz. Şu anlık araştırma aşamasında ama herkesin cep telefonunda emar cihazı olacak.
Telefonlarına baktıkları anda bir sorun olup olmadığını cihaz onlara belirtecek ve böylece kişi hastaneye gidip doktor onun testini yapabilecek. Yüzünüzün renginden bir sorun olduğunu anlayacak. Araştırmaya yeni başlamış olsak da başarılı hale geldik ama son evre için biraz daha zamanımız var. Bir insan eğer 3 ay sonra vefat edecekse cihaz o veriyi verebilecek ama bu daha test aşamasında. Önümüzde yaklaşık olarak 3-4 yıl daha var.