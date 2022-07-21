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Dubois, Galatasaray için İstanbul'da
Dubois, Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığı Fransız futbolcu Leo Dubois, İstanbul'a geldi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
süper lig
spor toto süper lig
transfer
leo dubois
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Son olarak Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois, Lyon'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.Dubois'yı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup sarı-kırmızılı taraftar, tezahüratlarla karşıladı. Fransız futbolcu, taraftarlara 'üçlü' tezahüratı yaptırdı.Leo Dubois, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Fransız oyuncuyla yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.KariyeriLeo Dubois, profesyonel kariyerine 2015'te altyapısından yetiştiği Fransa temsilcisi Nantes'ta başladı.Fransız futbolcu, 2018'de Olimpik Lyon'a transfer oldu. Dubois, geçen sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıktı.Dubois, Fransa Milli Takımı'nda da 13 müsabakada forma giydi. Leo Dubois, milli takımla 2021'de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
https://tr.sputniknews.com/20220720/haris-seferovic-galatasaray-icin-istanbulda--burada-oldugum-icin-cok-mutluyum-1058907948.html
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galatasaray, süper lig, spor toto süper lig, transfer, leo dubois

Dubois, Galatasaray için İstanbul'da

01:53 21.07.2022 (güncellendi: 01:54 21.07.2022)
© AAGalatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığı Fransız futbolcu Leo Dubois, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığı Fransız futbolcu Leo Dubois, İstanbul'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© AA
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Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığı Fransız futbolcu Leo Dubois, İstanbul'a geldi.
Son olarak Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois, Lyon'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Dubois'yı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup sarı-kırmızılı taraftar, tezahüratlarla karşıladı. Fransız futbolcu, taraftarlara 'üçlü' tezahüratı yaptırdı.
Leo Dubois, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Fransız oyuncuyla yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

Kariyeri

Leo Dubois, profesyonel kariyerine 2015'te altyapısından yetiştiği Fransa temsilcisi Nantes'ta başladı.
Fransız futbolcu, 2018'de Olimpik Lyon'a transfer oldu. Dubois, geçen sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıktı.
Dubois, Fransa Milli Takımı'nda da 13 müsabakada forma giydi. Leo Dubois, milli takımla 2021'de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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