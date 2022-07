https://tr.sputniknews.com/20220721/en-yasli-erkek-dev-panda-35-yasinda-oldu-1058965421.html

En yaşlı erkek dev panda 35 yaşında öldü

En yaşlı erkek dev panda 35 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkek pandası olarak bilinen An An isimli panda, Hong Kong'daki hayvanat bahçesinde yaşamını yitirdi. 35 yaşındaki pandanın insan ömrüne göre... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T12:01+0300

2022-07-21T12:01+0300

2022-07-21T12:46+0300

yaşam

panda

hayvanat bahçesi

hong kong

çin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044927592_0:0:2139:1203_1920x0_80_0_0_a7a5fe1f64ea8b0dc3836cead7763a37.jpg

Son haftalarda sağlığı bozulmaya başlayan en yaşlı panda An An'in son günlerinde iştahını kaybettiği ve daha az hareket ettiği belirtildi. 1999 yılından bu yana Hong Kong'daki Ocean Park'ta yaşayan panda, nihayetinde beslenmeyi bıraktı ve öldü.Ocean Park'tan yapılan açıklamada, "An An'ın kaybını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz." denildi.35 yaşındaki An An'in insan ömrüne göre yaşı, 105'e denk düşüyordu.Çin'in Siçuan bölgesinde dünyaya gelen An An, Hong Kong'un İngiltere'den ayrılmasını kutlama amacıyla şehre hediye edilmişti.An An'in partneri 'Jia Jia' isimli dişi dev panda, 2016 yılında 38 yaşındayken Ocean Park'ta ölmüştü. Jia Jia'nın ölümünden sonra An An, yalnız bir yaşam sürmüştü.Pandaların doğal ortamdaki ömürleri ortalama 14-20 yaş olarak biliniyor.

hong kong

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

panda, hayvanat bahçesi, hong kong, çin