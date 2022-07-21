https://tr.sputniknews.com/20220721/en-yasli-erkek-dev-panda-35-yasinda-oldu-1058965421.html
En yaşlı erkek dev panda 35 yaşında öldü
En yaşlı erkek dev panda 35 yaşında öldü
Dünyanın en yaşlı erkek pandası olarak bilinen An An isimli panda, Hong Kong'daki hayvanat bahçesinde yaşamını yitirdi. 35 yaşındaki pandanın insan ömrüne göre... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T12:01+0300
2022-07-21T12:01+0300
2022-07-21T12:46+0300
yaşam
panda
hayvanat bahçesi
hong kong
çin
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Son haftalarda sağlığı bozulmaya başlayan en yaşlı panda An An'in son günlerinde iştahını kaybettiği ve daha az hareket ettiği belirtildi. 1999 yılından bu yana Hong Kong'daki Ocean Park'ta yaşayan panda, nihayetinde beslenmeyi bıraktı ve öldü.Ocean Park'tan yapılan açıklamada, "An An'ın kaybını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz." denildi.35 yaşındaki An An'in insan ömrüne göre yaşı, 105'e denk düşüyordu.Çin'in Siçuan bölgesinde dünyaya gelen An An, Hong Kong'un İngiltere'den ayrılmasını kutlama amacıyla şehre hediye edilmişti.An An'in partneri 'Jia Jia' isimli dişi dev panda, 2016 yılında 38 yaşındayken Ocean Park'ta ölmüştü. Jia Jia'nın ölümünden sonra An An, yalnız bir yaşam sürmüştü.Pandaların doğal ortamdaki ömürleri ortalama 14-20 yaş olarak biliniyor.
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panda, hayvanat bahçesi, hong kong, çin
En yaşlı erkek dev panda 35 yaşında öldü
12:01 21.07.2022 (güncellendi: 12:46 21.07.2022) Abone ol
Dünyanın en yaşlı erkek pandası olarak bilinen An An isimli panda, Hong Kong'daki hayvanat bahçesinde yaşamını yitirdi. 35 yaşındaki pandanın insan ömrüne göre yaşı 105'ti.
Son haftalarda sağlığı bozulmaya başlayan en yaşlı panda An An'in son günlerinde iştahını kaybettiği ve daha az hareket ettiği belirtildi. 1999 yılından bu yana Hong Kong'daki Ocean Park'ta yaşayan panda, nihayetinde beslenmeyi bıraktı ve öldü.
Ocean Park'tan yapılan açıklamada, "An An'ın kaybını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz." denildi.
35 yaşındaki An An'in insan ömrüne göre yaşı, 105'e denk düşüyordu.
Çin'in Siçuan bölgesinde dünyaya gelen An An, Hong Kong'un İngiltere'den ayrılmasını kutlama amacıyla şehre hediye edilmişti.
An An'in partneri 'Jia Jia' isimli dişi dev panda, 2016 yılında 38 yaşındayken Ocean Park'ta ölmüştü. Jia Jia'nın ölümünden sonra An An, yalnız bir yaşam sürmüştü.
Pandaların doğal ortamdaki ömürleri ortalama 14-20 yaş olarak biliniyor.