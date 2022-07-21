https://tr.sputniknews.com/20220721/erkeklerde-piknik-geni-bulundu-gun-isigina-maruz-kalmak-istah-aciyor-1058973725.html

Erkeklerde 'piknik geni' bulundu: Gün ışığına maruz kalmak iştah açıyor

Erkeklerde 'piknik geni' bulundu: Gün ışığına maruz kalmak iştah açıyor

İsrail'de yapılan bir araştırma, erkeklerde gün ışığına maruz kalma ile iştah artışı arasında bir bağlantı bulunduğunu ortaya çıkardı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T14:32+0300

2022-07-21T14:32+0300

2022-07-21T14:45+0300

yaşam

piknik

güneş

ışık

iştah

bilimsel araştırma

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Tel Aviv Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarına göre dağ havasını mangalsız hayal edemeyen, sahil kenarında atıştırmayı seven erkeklerin piknik hevesinin bilimsel bir açıklaması var.Nature Metabolism dergisinde yayınlanan araştırma makalesine göre, hem hayvan hem de insan türlerinin erkek üyeleri güneş ışığına maruz kaldıkları zaman vücutları p53 isimli bir proteini etkinleştiriyor. Bir çeşit savunma mekanizması olarak etkinleştirilen bu protein, güneş ışığına maruz kalmanın ciltte yaratabileceği muhtemel bir DNA hasarını onarmak için çalışıyor. Ancak söz konusu proteinin etkinleştirilmesi, vücutta bazı bir takım değişikliklere daha neden oluyor. Bunlar arasında ghrelin adı verilen ve insanların iştahının artmasını sağlayan hormonun vücutta üretilmeye başlaması da yer alıyor. Bilim insanlarına göre kadınlarda ghrelin hormonu ve p53 proteininin aynı koşullarda harekete geçmiyor olmasının sebebi ise, östrojen hormonu. Östrojen hormonunun ghrelin ve p53'ün etkinleştirilmesini durdurduğunu belirten araştırma yazarı Prof. Carmit Levy, şu ifadeleri kullandı:3 bin İsrailli kadın ve erkek üzerinde yapılan deneylerden çıkan verilere dair konuşan Levy, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220610/piknik-alaninda-yer-kapma-kavgasi-cikti-tas-sopa-ve-kemer-kullanildi-1057246186.html

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piknik, güneş, ışık, iştah, bilimsel araştırma