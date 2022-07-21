https://tr.sputniknews.com/20220721/eskisehirde-kovid-19-vakalarinin-tedavisi-oncelikle-basvurulan-hastanede-yapilacak-1058953078.html
Eskişehir'de Kovid-19 vakalarının tedavisi başvurulan hastanede yapılacak
Eskişehir'de Kovid-19 vakalarının tedavisi başvurulan hastanede yapılacak
Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Buna göre koronavirüs şüphesiyle başvuran... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T00:46+0300
2022-07-21T00:46+0300
2022-07-21T00:47+0300
koronavirüs
eskişehir
kovid-19
hastane
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Artan koronavirüs vakalarıyla birlikte Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.Valilikten yapılan açıklamada, kentteki üniversite, özel ve kamu hastanelerine Kovid-19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesi ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesi gerektiği belirtildi.Vaka sayıları göz önünde bulundurularak, üniversite, özel ve kamu hastanelerinin Kovid-19 yataklı servis, yoğun bakım servisi ve acil servis gibi birimlerinde malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılmasının gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kovid-19 hastalarının başvuracağı Kovid-19 Çağrı Merkezi ve Filyasyon Merkezinde görevli personel sayısının vaka sayıları ve ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesine ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.11.2020 tarihli ve 102 sayılı alınan kararın güncellenerek devamına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.
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eskişehir, kovid-19, hastane
Eskişehir'de Kovid-19 vakalarının tedavisi başvurulan hastanede yapılacak
00:46 21.07.2022 (güncellendi: 00:47 21.07.2022) Abone ol
Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Buna göre koronavirüs şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavileri öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilecek.
Artan koronavirüs vakalarıyla birlikte Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentteki üniversite, özel ve kamu hastanelerine Kovid-19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesi ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesi gerektiği belirtildi.
Vaka sayıları göz önünde bulundurularak, üniversite, özel ve kamu hastanelerinin Kovid-19 yataklı servis, yoğun bakım servisi ve acil servis gibi birimlerinde malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılmasının gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kovid-19 hastalarının başvuracağı Kovid-19 Çağrı Merkezi ve Filyasyon Merkezinde görevli personel sayısının vaka sayıları ve ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesine ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.11.2020 tarihli ve 102 sayılı alınan kararın güncellenerek devamına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.