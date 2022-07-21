https://tr.sputniknews.com/20220721/fas-aciklarinda-236-gocmen-kurtarildi-1058956247.html
Fas açıklarında 236 göçmen kurtarıldı
Fas açıklarında 236 göçmen kurtarıldı
Fas, 17-19 Temmuz'da Akdeniz’den Avrupa’ya geçmeye çalışan 236 kaçak göçmenin kurtarıldığını bildirdi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T02:26+0300
2022-07-21T02:26+0300
2022-07-21T02:26+0300
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fas
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
sahil güvenlik
kurtarma
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Fas resmi ajansı MAP'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne bağlı sahil güvenlik birimlerinin 17-19 Temmuz'da botlarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 6'sı kadın 236 kişinin kurtarıldığı belirtildi.Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu ifade edildi. Kaçak göçmenlere ilk yardımın Kraliyet Deniz Kuvvetlerine ait gemilerde yapıldığı, daha sonra Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği aktarıldı.Fas makamları, bu yılın ilk çeyreğinde 14 bin 746 yasadışı göç girişiminin engellendiğini açıklamıştı.Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı kaçak göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/ayvalik-aciklarinda-lastik-bottaki-49-gocmen-kurtarildi-1058850303.html
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fas, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sahil güvenlik, kurtarma
Fas açıklarında 236 göçmen kurtarıldı
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Fas, 17-19 Temmuz'da Akdeniz’den Avrupa’ya geçmeye çalışan 236 kaçak göçmenin kurtarıldığını bildirdi.
Fas resmi ajansı MAP'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne bağlı sahil güvenlik birimlerinin 17-19 Temmuz'da botlarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 6'sı kadın 236 kişinin kurtarıldığı belirtildi.
Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu ifade edildi. Kaçak göçmenlere ilk yardımın Kraliyet Deniz Kuvvetlerine ait gemilerde yapıldığı, daha sonra Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği aktarıldı.
Fas makamları, bu yılın ilk çeyreğinde 14 bin 746 yasadışı göç girişiminin engellendiğini açıklamıştı.
Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı kaçak göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.