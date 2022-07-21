https://tr.sputniknews.com/20220721/fas-aciklarinda-236-gocmen-kurtarildi-1058956247.html

Fas açıklarında 236 göçmen kurtarıldı

Fas açıklarında 236 göçmen kurtarıldı

Fas, 17-19 Temmuz'da Akdeniz’den Avrupa’ya geçmeye çalışan 236 kaçak göçmenin kurtarıldığını bildirdi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T02:26+0300

2022-07-21T02:26+0300

2022-07-21T02:26+0300

dünya

fas

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

sahil güvenlik

kurtarma

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Fas resmi ajansı MAP'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne bağlı sahil güvenlik birimlerinin 17-19 Temmuz'da botlarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 6'sı kadın 236 kişinin kurtarıldığı belirtildi.Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu ifade edildi. Kaçak göçmenlere ilk yardımın Kraliyet Deniz Kuvvetlerine ait gemilerde yapıldığı, daha sonra Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği aktarıldı.Fas makamları, bu yılın ilk çeyreğinde 14 bin 746 yasadışı göç girişiminin engellendiğini açıklamıştı.Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı kaçak göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220718/ayvalik-aciklarinda-lastik-bottaki-49-gocmen-kurtarildi-1058850303.html

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fas, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sahil güvenlik, kurtarma