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Fatima Kavakcı Abushanab'tan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Fatima Kavakcı Abushanab'tan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarında çevirmen olarak görev yapan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T22:14+0300
2022-07-21T22:14+0300
türkiye
sezgin aytuna
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
ankara cumhuriyet başsavcılığı
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Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu görevi ifade eden müvekkilini hedef aldığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğunu duyurdu.Tunç'un paylaşımında yer verdiği suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde uluslararası ilişkiler uzmanı ve danışmanı olarak görev yaptığı, üniversite öğrenimini ise yurt dışında tamamladığı aktarıldı.Buna rağmen Kavakcı hakkında son zamanlarda, kamusal görev ve faaliyetleri nedeniyle aleyhinde sistematik kampanyalar yürütüldüğü ifade edilen dilekçede, nefret ve ayrımcılık söylemi içeren haber, sosyal medya paylaşımı ve yorumlarla kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun da Kavakcı'nın kişilik haklarına saldırı oluşturan beyanlarda bulunduğu aktarılan dilekçede, "Şüphelinin, müvekkile karşı eylemleri nedeniyle 'tehdit', 'nefret' ve 'ayrımcılık', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine hakaret' ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz." ifadesi yer aldı.Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun, Kavakcı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verildi.
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sezgin aytuna , chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ankara cumhuriyet başsavcılığı

Fatima Kavakcı Abushanab'tan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

22:14 21.07.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarında çevirmen olarak görev yapan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu görevi ifade eden müvekkilini hedef aldığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğunu duyurdu.
Tunç'un paylaşımında yer verdiği suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde uluslararası ilişkiler uzmanı ve danışmanı olarak görev yaptığı, üniversite öğrenimini ise yurt dışında tamamladığı aktarıldı.
Buna rağmen Kavakcı hakkında son zamanlarda, kamusal görev ve faaliyetleri nedeniyle aleyhinde sistematik kampanyalar yürütüldüğü ifade edilen dilekçede, nefret ve ayrımcılık söylemi içeren haber, sosyal medya paylaşımı ve yorumlarla kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun da Kavakcı'nın kişilik haklarına saldırı oluşturan beyanlarda bulunduğu aktarılan dilekçede, "Şüphelinin, müvekkile karşı eylemleri nedeniyle 'tehdit', 'nefret' ve 'ayrımcılık', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine hakaret' ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz." ifadesi yer aldı.
Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun, Kavakcı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verildi.
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