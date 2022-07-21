https://tr.sputniknews.com/20220721/fatima-kavakci-abushanabtan-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusu-1058987033.html

Fatima Kavakcı Abushanab'tan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Fatima Kavakcı Abushanab'tan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarında çevirmen olarak görev yapan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T22:14+0300

2022-07-21T22:14+0300

2022-07-21T22:14+0300

türkiye

sezgin aytuna

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

ankara cumhuriyet başsavcılığı

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Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu görevi ifade eden müvekkilini hedef aldığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğunu duyurdu.Tunç'un paylaşımında yer verdiği suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde uluslararası ilişkiler uzmanı ve danışmanı olarak görev yaptığı, üniversite öğrenimini ise yurt dışında tamamladığı aktarıldı.Buna rağmen Kavakcı hakkında son zamanlarda, kamusal görev ve faaliyetleri nedeniyle aleyhinde sistematik kampanyalar yürütüldüğü ifade edilen dilekçede, nefret ve ayrımcılık söylemi içeren haber, sosyal medya paylaşımı ve yorumlarla kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun da Kavakcı'nın kişilik haklarına saldırı oluşturan beyanlarda bulunduğu aktarılan dilekçede, "Şüphelinin, müvekkile karşı eylemleri nedeniyle 'tehdit', 'nefret' ve 'ayrımcılık', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine hakaret' ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz." ifadesi yer aldı.Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun, Kavakcı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verildi.

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sezgin aytuna , chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ankara cumhuriyet başsavcılığı