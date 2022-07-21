https://tr.sputniknews.com/20220721/fenerbahce-teknik-direktoru-jesus-ikinci-macta-turu-gecmek-icin-kapasitemizin-oldugunu-biliyoruz-1058951223.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: İkinci maçta turu geçmek için kapasitemizin olduğunu biliyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: İkinci maçta turu geçmek için kapasitemizin olduğunu biliyoruz

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Ukraynalı Dinamo Kiev'le golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T00:04+0300

2022-07-21T00:04+0300

2022-07-21T00:05+0300

spor

fenerbahçe

ukrayna

futbol

dinamo kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058951078_0:256:2500:1662_1920x0_80_0_0_5112acecb3711de4d8c133f6e1f6c461.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, düşündüğü gibi dengeli bir maç geçtiğini söyledi.Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, tecrübeli bir takıma karşı oynadıklarını hatırlattı.Dinamo Kiev'in, Fenerbahçe'nin hata yapmasını beklediğini belirten Jesus, "Daha iyi olan ve gol pozisyonları üreten takım bizdik. Rakibimizin kaleyi bulan şutu bile yoktu. Biz 6 şut çektik ve bunların bazılarını gole çevirebilirdik. İkinci maçta turu geçmek için kapasitemizin olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.Serdar Aziz'in hafta boyunca kasığından sıkıntı yaşadığını dile getiren Jesus, şöyle devam etti:Saha içerisinde taktiksel değişiklikler yapmayı sevdiğini hatırlatan Jesus, "Çalıştığım takımlarda taktiksel değişiklikler yaptım. Fenerbahçe'de de bunu oturtmaya çalışıyorum. Bazen saha içinde pozisyon değişimleri yapıyorum. Futbol gelişiyor. Maça başladığınız taktikle bitirdiğiniz taktik aynı olmuyor. Maç içinde en iyisini arıyorum. Galip çıkabilirdik, ikinci maç da dengeli olacak. Taraftarlarımızın desteğiyle oyuncularımız gerçek gücünü gösterirler ve sonuca ulaşırız. Zor bir takımla eşleştik. Bu turu geçmek istiyoruz" dedi.Müsabakada UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir atmosfer olduğunu ve sarı-lacivertli taraftarların çoğunluğu oluşturduğunu aktaran Jesus, İstanbul'da turun taraftarlarla belirleyici olacağının altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220720/uefa-sampiyonlar-ligi-2-eleme-turunda-fenerbahce-dinamo-kiev-ile-deplasmanda-0-0-berabere-kaldi-1058948668.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, ukrayna, futbol, dinamo kiev