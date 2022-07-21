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FETÖ’den ihraç edilen eski polis, durakta bekleyen kadını tacizden tutuklandı
FETÖ’den ihraç edilen eski polis, durakta bekleyen kadını tacizden tutuklandı
Arnavutköy’de durakta toplu taşıma aracı bekleyen kadına cinsel organını göstererek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T01:40+0300
2022-07-21T01:40+0300
türkiye
fetö
polis
tutuklama
gözaltı
cinsel taciz
durak
arnavutköy
istanbul
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, 2016 yılında FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle polislikten ihraç edilen Murat A, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.OlayHaraççı-Hadımköy Yolu Caddesi Tümer Sokak Durağı'nda 16 Temmuz'da işe gitmek için bekleyen Y.T, bu sırada durakta bekleyen Murat A. ile karşılaştı.Şüphelinin cinsel organını göstererek tacizde bulunması üzerine tepki gösteren ve cep telefonu kamerasıyla olayı kayda alan Y. T, çevredekilerden de yardım istedi.Vatandaşların kendilerine yöneldiğini gören Murat A, olay yerinden ayrıldı.Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada kimliği tespit edilen Murat A, kısa sürede gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/durakta-bekleyen-kadina-cinsel-organini-gosteren-kisi-gozaltina-alindiktan-sonra-serbest-birakildi-1058871522.html
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fetö, polis, tutuklama, gözaltı, cinsel taciz, durak, arnavutköy, istanbul

FETÖ’den ihraç edilen eski polis, durakta bekleyen kadını tacizden tutuklandı

01:40 21.07.2022
© FotoğrafDurakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© Fotoğraf
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Arnavutköy’de durakta toplu taşıma aracı bekleyen kadına cinsel organını göstererek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 2016 yılında polislikten ihraç edilen şüpheli tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, 2016 yılında FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle polislikten ihraç edilen Murat A, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi Tümer Sokak Durağı'nda 16 Temmuz'da işe gitmek için bekleyen Y.T, bu sırada durakta bekleyen Murat A. ile karşılaştı.
Şüphelinin cinsel organını göstererek tacizde bulunması üzerine tepki gösteren ve cep telefonu kamerasıyla olayı kayda alan Y. T, çevredekilerden de yardım istedi.
Vatandaşların kendilerine yöneldiğini gören Murat A, olay yerinden ayrıldı.
Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada kimliği tespit edilen Murat A, kısa sürede gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
TÜRKİYE
Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
19 Temmuz, 12:23
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