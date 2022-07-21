https://tr.sputniknews.com/20220721/fetoden-ihrac-edilen-eski-polis-durakta-bekleyen-kadini-tacizden-tutuklandi-1058954996.html

FETÖ’den ihraç edilen eski polis, durakta bekleyen kadını tacizden tutuklandı

FETÖ’den ihraç edilen eski polis, durakta bekleyen kadını tacizden tutuklandı

Arnavutköy’de durakta toplu taşıma aracı bekleyen kadına cinsel organını göstererek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T01:40+0300

2022-07-21T01:40+0300

2022-07-21T01:40+0300

türkiye

fetö

polis

tutuklama

gözaltı

cinsel taciz

durak

arnavutköy

istanbul

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, 2016 yılında FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle polislikten ihraç edilen Murat A, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.OlayHaraççı-Hadımköy Yolu Caddesi Tümer Sokak Durağı'nda 16 Temmuz'da işe gitmek için bekleyen Y.T, bu sırada durakta bekleyen Murat A. ile karşılaştı.Şüphelinin cinsel organını göstererek tacizde bulunması üzerine tepki gösteren ve cep telefonu kamerasıyla olayı kayda alan Y. T, çevredekilerden de yardım istedi.Vatandaşların kendilerine yöneldiğini gören Murat A, olay yerinden ayrıldı.Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada kimliği tespit edilen Murat A, kısa sürede gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220719/durakta-bekleyen-kadina-cinsel-organini-gosteren-kisi-gozaltina-alindiktan-sonra-serbest-birakildi-1058871522.html

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fetö, polis, tutuklama, gözaltı, cinsel taciz, durak, arnavutköy, istanbul