https://tr.sputniknews.com/20220721/fiyat-istikrari-komitesi-besinci-kez-toplandi-enflasyonla-mucadeleye-devam-edilecek-1058960433.html

Fiyat İstikrarı Komitesi beşinci kez toplandı: Enflasyonla mücadeleye devam edilecek

Fiyat İstikrarı Komitesi beşinci kez toplandı: Enflasyonla mücadeleye devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi 5. kez toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, 'Kamu fiyat... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T09:04+0300

2022-07-21T09:04+0300

2022-07-21T09:44+0300

ekonomi

fiyat istikrarı komitesi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058925959_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be5d87ff895447a6c35e466f7611f7bd.jpg

Fiyat İstikrarı Komitesinde, küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin bu alanda atılacak adımlar değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre alınan kararlar şu şekilde: 'Stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik'Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beşinci kez toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi'ne ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Nebati, toplantıda stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirtti.Nebati yaptığı paylaşımda "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220706/bakanlik-denetimleri-artirdi-fahis-fiyattan-bilet-satisina-idari-para-cezasi-uygulanacak-1058391397.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fiyat istikrarı komitesi, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı