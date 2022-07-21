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Fiyat İstikrarı Komitesi beşinci kez toplandı: Enflasyonla mücadeleye devam edilecek
Fiyat İstikrarı Komitesi beşinci kez toplandı: Enflasyonla mücadeleye devam edilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi 5. kez toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, 'Kamu fiyat... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T09:04+0300
2022-07-21T09:44+0300
ekonomi
fiyat istikrarı komitesi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
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Fiyat İstikrarı Komitesinde, küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin bu alanda atılacak adımlar değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre alınan kararlar şu şekilde: 'Stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik'Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beşinci kez toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi'ne ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Nebati, toplantıda stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirtti.Nebati yaptığı paylaşımda "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." dedi.
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fiyat istikrarı komitesi, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı

Fiyat İstikrarı Komitesi beşinci kez toplandı: Enflasyonla mücadeleye devam edilecek

09:04 21.07.2022 (güncellendi: 09:44 21.07.2022)
© AAFiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi 5. kez toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, 'Kamu fiyat politikalarının enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve belirlenmeye devam edilmesine' karar verildiği belirtildi.
Fiyat İstikrarı Komitesinde, küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin bu alanda atılacak adımlar değerlendirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre alınan kararlar şu şekilde:
Kamu fiyat politikalarının enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve belirlenmeye devam edilmesine,
Stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlarımız tarafından satın alınmasına devam edilmesine,
Özellikle gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına yönelik tüm paydaşların eşgüdüm içerisinde çalışmaya devam etmesine,
Kış öncesi doğalgaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılmasına,
Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler en üst düzey seviyede alınırken ülkemizde de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesine karar verilmiştir.

'Stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beşinci kez toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi'ne ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Nebati, toplantıda stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirtti.
Nebati yaptığı paylaşımda "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." dedi.
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