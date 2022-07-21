https://tr.sputniknews.com/20220721/galatasaray-fransiz-futbolcu-dubois-ile-3-yillik-sozlesme-imzaladi-1058987659.html
Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna kattı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan Dubois, "Bir sürü kupa kazanmak için elimden gelen her şeyi... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T22:31+0300
2022-07-21T22:31+0300
2022-07-21T22:31+0300
spor
galatasaray
leo dubois
sözleşme
transfer
süper lig
spor toto süper lig
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058987795_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9144e3eb233266f4ca8c2fddbcd19c4.jpg
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leo Dubois ve kulübü Olimpik Lyon ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.Açıklamada, Olimpik Lyon'a 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.Üç yıllık sözleşme imzalanan Dubois'ya ise her sezon için net 1 milyon 800 bin euro ödeneceği kaydedildi.Dubois: Bir sürü kupa kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağımGalatasaray'ın kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, sarı-kırmızılı takımda şampiyonluklar yaşamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.Fransa'nın Olimpik Lyon takımından transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek, Nef Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılı takıma transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Dubois, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Çok tutkulu bir şekilde karşılandım. Ben de bir sürü kupa kazanmak için çok büyük bir tutkuyla elimden gelen her şeyi yapacağım. Taraftarımızın tutkusu beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Onları sahada görmek ve onların desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimiz ligi en üst seviyede bitirip kupayı kazanmak ve sonrasında Avrupa'da mücadele etmek. İlk maçıma çıkmak ve taraftarımızın önünde performans sergilemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/dubois-galatasaray-icin-istanbulda--1058955289.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058987795_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b5f5f38e2aa5fec1ea6d7988b3d77aed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, leo dubois, sözleşme, transfer, süper lig, spor toto süper lig
Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Abone ol
Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna kattı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan Dubois, "Bir sürü kupa kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leo Dubois ve kulübü Olimpik Lyon ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Açıklamada, Olimpik Lyon'a 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
Üç yıllık sözleşme imzalanan Dubois'ya ise her sezon için net 1 milyon 800 bin euro ödeneceği kaydedildi.
Dubois: Bir sürü kupa kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, sarı-kırmızılı takımda şampiyonluklar yaşamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.
Fransa'nın Olimpik Lyon takımından transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek, Nef Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takıma transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Dubois, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Çok tutkulu bir şekilde karşılandım. Ben de bir sürü kupa kazanmak için çok büyük bir tutkuyla elimden gelen her şeyi yapacağım. Taraftarımızın tutkusu beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Onları sahada görmek ve onların desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimiz ligi en üst seviyede bitirip kupayı kazanmak ve sonrasında Avrupa'da mücadele etmek. İlk maçıma çıkmak ve taraftarımızın önünde performans sergilemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.