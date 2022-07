https://tr.sputniknews.com/20220721/galatasaray-fransiz-futbolcu-dubois-ile-3-yillik-sozlesme-imzaladi-1058987659.html

Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna kattı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan Dubois, "Bir sürü kupa kazanmak için elimden gelen her şeyi... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T22:31+0300

2022-07-21T22:31+0300

2022-07-21T22:31+0300

spor

galatasaray

leo dubois

sözleşme

transfer

süper lig

spor toto süper lig

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058987795_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9144e3eb233266f4ca8c2fddbcd19c4.jpg

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leo Dubois ve kulübü Olimpik Lyon ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.Açıklamada, Olimpik Lyon'a 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.Üç yıllık sözleşme imzalanan Dubois'ya ise her sezon için net 1 milyon 800 bin euro ödeneceği kaydedildi.Dubois: Bir sürü kupa kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağımGalatasaray'ın kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, sarı-kırmızılı takımda şampiyonluklar yaşamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.Fransa'nın Olimpik Lyon takımından transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek, Nef Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılı takıma transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Dubois, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Çok tutkulu bir şekilde karşılandım. Ben de bir sürü kupa kazanmak için çok büyük bir tutkuyla elimden gelen her şeyi yapacağım. Taraftarımızın tutkusu beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Onları sahada görmek ve onların desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimiz ligi en üst seviyede bitirip kupayı kazanmak ve sonrasında Avrupa'da mücadele etmek. İlk maçıma çıkmak ve taraftarımızın önünde performans sergilemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220721/dubois-galatasaray-icin-istanbulda--1058955289.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, leo dubois, sözleşme, transfer, süper lig, spor toto süper lig