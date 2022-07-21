https://tr.sputniknews.com/20220721/greenpeace-iklim-acil-durumu-somurgeciligin-bir-mirasi--1058963028.html
Greenpeace: İklim krizi, sömürgeciliğin bir mirası
Greenpeace: İklim krizi, sömürgeciliğin bir mirası
Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace'in İngiltere'de yayınladığı bir raporda, iklim ve ekolojiye dair meydana gelen krizlerin sistemik ırkçılığın bir... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T11:16+0300
2022-07-21T11:16+0300
2022-07-21T11:18+0300
dünya
greenpeace
iklim krizi
iklim kriziyle mücadele
küresel iklim
çevre kirliliği
sömürgecilik
ingiltere
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Hollanda merkezli çevreci örgüt Greenpeace'in İngiltere temsilciliğinden yayınlanan bir raporda, iklim krizine küresel olarak en az katkıda bulunan beyaz olmayan toplulukların, şimdi sömürgeciliğin bir mirası olan iklim krizinden dolayı en fazla hayatlarını ve geçim kaynaklarını kaybeden grup olduğu kaydedildi.Raporda, sömürgeciliğin tarihsel olarak güney yarımküredeki hava ve toprakların, 'kuzey yarımkürenin atıklarını boşaltma yeri' olarak kullanıldığı bir model kurması nedeniyle, çevre krizinin bir sömürgecilik mirası olduğu belirtildi.Dünyadaki bu gibi eşitsizliklerin bir benzerinin, atık yakma tesislerinin neredeyse yarısının beyaz olmayan insanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bulunduğu İngiltere'de de görülebildiğini vurgulayan Greenpeace, Londra'da siyahların yasaların meşru kabul ettiği düzeyin üzerindeki hava kirliliğine maruz kalmasının daha olası olduğunu ve evlerinde açık alana erişimi olmayan İngiltere'deki siyahların sayısının, aynı durumdan muzdarip beyazların sayısından neredeyse dört kat fazla olduğunun altını çizdi.
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greenpeace, iklim krizi, iklim kriziyle mücadele, küresel iklim, çevre kirliliği, sömürgecilik, ingiltere
Greenpeace: İklim krizi, sömürgeciliğin bir mirası
11:16 21.07.2022 (güncellendi: 11:18 21.07.2022) Abone ol
Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace'in İngiltere'de yayınladığı bir raporda, iklim ve ekolojiye dair meydana gelen krizlerin sistemik ırkçılığın bir mirası olduğu ve beyaz olmayan insanların söz konusu krizlerin verdiği zarardan orantısız şekilde daha fazla mağdur olduğu belirtildi.
Hollanda merkezli çevreci örgüt Greenpeace'in İngiltere temsilciliğinden yayınlanan bir raporda
, iklim krizine küresel olarak en az katkıda bulunan beyaz olmayan toplulukların, şimdi sömürgeciliğin bir mirası olan iklim krizinden dolayı en fazla hayatlarını ve geçim kaynaklarını kaybeden grup olduğu kaydedildi.
Raporda, sömürgeciliğin tarihsel olarak güney yarımküredeki hava ve toprakların, 'kuzey yarımkürenin atıklarını boşaltma yeri' olarak kullanıldığı bir model kurması nedeniyle, çevre krizinin bir sömürgecilik mirası olduğu belirtildi.
Dünyadaki bu gibi eşitsizliklerin bir benzerinin, atık yakma tesislerinin neredeyse yarısının beyaz olmayan insanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bulunduğu İngiltere'de de görülebildiğini vurgulayan Greenpeace, Londra'da siyahların yasaların meşru kabul ettiği düzeyin üzerindeki hava kirliliğine maruz kalmasının daha olası olduğunu ve evlerinde açık alana erişimi olmayan İngiltere'deki siyahların sayısının, aynı durumdan muzdarip beyazların sayısından neredeyse dört kat fazla olduğunun altını çizdi.