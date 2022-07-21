https://tr.sputniknews.com/20220721/her-sey-iklim-icim-almanlar-artik-daha-az-siklikla-ve-daha-hizli-yikaniyor-1058982912.html
Her şey iklim için: Almanlar artık daha az sıklıkla ve daha hızlı yıkanıyor
Her şey iklim için: Almanlar artık daha az sıklıkla ve daha hızlı yıkanıyor
Almanya’da, ‘trafik ışığı’ koalisyonunun iklim koruma amacıyla doğal kaynakları tasarruflu kullanma çağrılarına kulak veren vatandaşların yarısından fazlasının... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T18:26+0300
2022-07-21T18:26+0300
2022-07-21T18:27+0300
dünya
almanya
duş
enerji
tasarruf
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Bild gazetesi, INSA’nın gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına dayandırdığı haberinde, Almanya vatandaşlarının yüzde 62’si, su tasarrufu için daha az sıklıkla ve daha hızlı yıkanma kararı aldığını yazdı. Vatandaşların, ‘trafik ışığı’ koalisyonunun iklimi koruma amacıyla doğal kaynakları tasarruflu kullanma çağrılarını dinlediği kaydedilen haberde, özellikle çevreci yaklaşımı aktif olarak savunan Yeşiller Partisi’nin seçmenlerinin yıkamaya yönelik tutumlarını revize ettiği kaydedildi. Yeşiller Partisi’nin destekçilerinin yüzde 33’ü artık daha kısa sürede duş alıyor.Haberde, “Oysa Solcular ve Almanya için Alternatif’in seçmenleri korkunç davranıyor: Aralarından çok azı daha kısa sürede banyo yapmaya karar vermiş durumda. Sadece yüzde 28-29’u suyu daha tasarruflu kullanmaya başladı” ifadesine yer verildi.
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almanya, duş, enerji, tasarruf
Her şey iklim için: Almanlar artık daha az sıklıkla ve daha hızlı yıkanıyor
18:26 21.07.2022 (güncellendi: 18:27 21.07.2022) Abone ol
Almanya’da, ‘trafik ışığı’ koalisyonunun iklim koruma amacıyla doğal kaynakları tasarruflu kullanma çağrılarına kulak veren vatandaşların yarısından fazlasının daha az sıklıkla ve daha hızlı yıkanmaya başladığı belirtildi.
Bild gazetesi, INSA’nın gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına dayandırdığı haberinde,
Almanya vatandaşlarının yüzde 62’si, su tasarrufu için daha az sıklıkla ve daha hızlı yıkanma kararı aldığını yazdı.
Vatandaşların, ‘trafik ışığı’ koalisyonunun iklimi koruma amacıyla doğal kaynakları tasarruflu kullanma çağrılarını dinlediği kaydedilen haberde, özellikle çevreci yaklaşımı aktif olarak savunan Yeşiller Partisi’nin seçmenlerinin yıkamaya yönelik tutumlarını revize ettiği kaydedildi. Yeşiller Partisi’nin destekçilerinin yüzde 33’ü artık daha kısa sürede duş alıyor.
Haberde, “Oysa Solcular ve Almanya için Alternatif’in seçmenleri korkunç davranıyor: Aralarından çok azı daha kısa sürede banyo yapmaya karar vermiş durumda. Sadece yüzde 28-29’u suyu daha tasarruflu kullanmaya başladı” ifadesine yer verildi.