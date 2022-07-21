https://tr.sputniknews.com/20220721/her-sey-iklim-icim-almanlar-artik-daha-az-siklikla-ve-daha-hizli-yikaniyor-1058982912.html

Her şey iklim için: Almanlar artık daha az sıklıkla ve daha hızlı yıkanıyor

Her şey iklim için: Almanlar artık daha az sıklıkla ve daha hızlı yıkanıyor

Almanya’da, ‘trafik ışığı’ koalisyonunun iklim koruma amacıyla doğal kaynakları tasarruflu kullanma çağrılarına kulak veren vatandaşların yarısından fazlasının... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T18:26+0300

2022-07-21T18:26+0300

2022-07-21T18:27+0300

dünya

almanya

duş

enerji

tasarruf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104185/13/1041851305_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_535aa73858d8eb134dfda66ab4c86712.jpg

Bild gazetesi, INSA’nın gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına dayandırdığı haberinde, Almanya vatandaşlarının yüzde 62’si, su tasarrufu için daha az sıklıkla ve daha hızlı yıkanma kararı aldığını yazdı. Vatandaşların, ‘trafik ışığı’ koalisyonunun iklimi koruma amacıyla doğal kaynakları tasarruflu kullanma çağrılarını dinlediği kaydedilen haberde, özellikle çevreci yaklaşımı aktif olarak savunan Yeşiller Partisi’nin seçmenlerinin yıkamaya yönelik tutumlarını revize ettiği kaydedildi. Yeşiller Partisi’nin destekçilerinin yüzde 33’ü artık daha kısa sürede duş alıyor.Haberde, “Oysa Solcular ve Almanya için Alternatif’in seçmenleri korkunç davranıyor: Aralarından çok azı daha kısa sürede banyo yapmaya karar vermiş durumda. Sadece yüzde 28-29’u suyu daha tasarruflu kullanmaya başladı” ifadesine yer verildi.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, duş, enerji, tasarruf