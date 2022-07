'House of the Dragon'dan yeni fragman yayınlandı

https://tr.sputniknews.com/20220721/house-of-the-dragondan-fragman-yayinlandi-1058977157.html

Game of Thrones evreninde geçen yeni dizi 'House of the Dragon'un yeni bir fragmanı yayınlandı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

HBO’nun 'Game of Thrones' dizisindeki olaylardan 200 yıl öncesinde geçen, 21 Ağustos’ta prömiyer yapacak olan yeni dizi 'House of the Dragon'un yeni fragmanı yayınlandı.Targaryen Hanesi’nin hikayesini anlatan dizinin yeni fragmanında Prens Daemon Targaryen rolünde Matt Smith ve Prenses Rhaenyra Targaryen rolünde Emma D'Arcy yer alıyor.'House of the Dragon' dizisi, 'Game of Thrones' yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal tarafından Martin’in 'Fire and Blood' adlı romanından uyarlanarak yaratıldı. Dizinin 10 bölümlük ilk sezonu HBO’ya bölüm başına 20 milyon dolar civarında bir maliyete mal oldu. 'Game of Thrones' ise HBO’ya sezon başına yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. Bölüm başına fiyat etiketi, 1. sezonda yaklaşık 6 milyon dolardan başlamıştı ve şovun sekizinci ve son sezonunda 15 milyon dolara yükselmişti.

