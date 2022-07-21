https://tr.sputniknews.com/20220721/ilaclama-yapilan-alanlarda-cayir-tirtili-sorunu-kontrol-altina-alindi-1058965591.html
Drone ile ilaçlama yapılan alanlarda çayır tırtılı sorunu kontrol altına alındı
Drone ile ilaçlama yapılan alanlarda çayır tırtılı sorunu kontrol altına alındı
Trakya bölgesinde başta olmak üzere 18 ilde görülen çayır tırtılı sorunu ilaçlama yapılan alanlarda kontrol altına alındı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T12:01+0300
2022-07-21T12:01+0300
2022-07-21T12:14+0300
tırtıl
türkiye
drone
ilaçlama
ayçiçeği
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ayçiçeğinde çayır tırtılı adı verilen 'Laxostege sticticalis' zararlısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere 18 farklı ilde ve sınırlı bir alanda görüldü.Bilimsel olarak 'çok çeşitli besinler üzerinden beslenen canlı' anlamına gelen 'polifag' bir zararlı olan çayır tırtılının 150'den fazla bitki türünde konukçu olduğu biliniyor. Tırtıl zararlısı, Türkiye'de önceki yıllarda da sınırlı alanlarda görülmüştü.Zararlının popülasyonunun, iklim şartlarının uygun olması nedeniyle arttığı değerlendirilirken, bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçek yapraklarını yiyen larvalar salgın yıllarında bitkileri tamamen yapraksız bırakabiliyor.Zararlı organizmayla mücadele, ruhsatlı ilaçlarla ve Bakanlıkça izin verilen yöntemlerle yapılıyor ve ilaçlamayla zararlı kontrol altına alınabiliyor.Zararlı tırtıla karşı drone ile mücadeleZararlı tırtıla karşı drone ile mücadele yürüten Bakanlık, tırtıl zararlısı ile mücadelede, zararlı görülen alanlarda ilaçlama yapılması konusunda çiftçileri bilgilendiriyor.Bakanlık, ayrıca, zararlı ile mücadele edebilmek amacıyla yer aletlerine ilave olarak havadan dronela ilaçlamaya izin verilmesine, il ve ilçe müdürlüklerinin bu konudaki mücadeleye aralıksız devam etmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, çayır tırtılının görüldüğü Trakya bölgesi başta olmak üzere 18 ilde büyük oranda ilaçlamalar tamamlandı, söz konusu böceğin yarattığı sorun ilaçlama yapılan alanlarda kontrol altına alındı.Toplam ayçiçeği üretim alanının yüzde 4'ünde görülüyorÖte yandan, ülkede yaklaşık 900 bin hektar alanda ayçiçeği yetiştiriciliği yapılırken, anılan zararlıyla bulaşık bölgenin bu alanın yüzde 4'ü civarında olduğu hesaplandı. İncelemeler sonucunca tırtıl zararlısının, etkilenen bölgenin tamamında görülmediği belirlendi.Ülkede, belli bölgelerde sınırlı alanlarda görülen bu zararlıdan kaynaklı ayçiçeği üretiminde bir kayıp öngörülmediği gibi rekoltede de artış bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220719/trakyadan-sonra-simdi-de-istanbuldaki-aycicegi-tarlalarinda-cayir-tirtili-istilasi-1058881044.html
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tırtıl, drone, ilaçlama, ayçiçeği
Drone ile ilaçlama yapılan alanlarda çayır tırtılı sorunu kontrol altına alındı
12:01 21.07.2022 (güncellendi: 12:14 21.07.2022) Abone ol
Trakya bölgesinde başta olmak üzere 18 ilde görülen çayır tırtılı sorunu ilaçlama yapılan alanlarda kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ayçiçeğinde çayır tırtılı adı verilen 'Laxostege sticticalis' zararlısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere 18 farklı ilde ve sınırlı bir alanda görüldü.
Bilimsel olarak 'çok çeşitli besinler üzerinden beslenen canlı' anlamına gelen 'polifag' bir zararlı olan çayır tırtılının 150'den fazla bitki türünde konukçu olduğu biliniyor. Tırtıl zararlısı, Türkiye'de önceki yıllarda da sınırlı alanlarda görülmüştü.
Zararlının popülasyonunun, iklim şartlarının uygun olması nedeniyle arttığı değerlendirilirken, bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçek yapraklarını yiyen larvalar salgın yıllarında bitkileri tamamen yapraksız bırakabiliyor.
Zararlı organizmayla mücadele, ruhsatlı ilaçlarla ve Bakanlıkça izin verilen yöntemlerle yapılıyor ve ilaçlamayla zararlı kontrol altına alınabiliyor.
Zararlı tırtıla karşı drone ile mücadele
Zararlı tırtıla karşı drone ile mücadele yürüten Bakanlık, tırtıl zararlısı ile mücadelede, zararlı görülen alanlarda ilaçlama yapılması konusunda çiftçileri bilgilendiriyor.
Bakanlık, ayrıca, zararlı ile mücadele edebilmek amacıyla yer aletlerine ilave olarak havadan dronela ilaçlamaya izin verilmesine, il ve ilçe müdürlüklerinin bu konudaki mücadeleye aralıksız devam etmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, çayır tırtılının görüldüğü Trakya bölgesi başta olmak üzere 18 ilde büyük oranda ilaçlamalar tamamlandı, söz konusu böceğin yarattığı sorun ilaçlama yapılan alanlarda kontrol altına alındı.
Toplam ayçiçeği üretim alanının yüzde 4'ünde görülüyor
Öte yandan, ülkede yaklaşık 900 bin hektar alanda ayçiçeği yetiştiriciliği yapılırken, anılan zararlıyla bulaşık bölgenin bu alanın yüzde 4'ü civarında olduğu hesaplandı. İncelemeler sonucunca tırtıl zararlısının, etkilenen bölgenin tamamında görülmediği belirlendi.
Ülkede, belli bölgelerde sınırlı alanlarda görülen bu zararlıdan kaynaklı ayçiçeği üretiminde bir kayıp öngörülmediği gibi rekoltede de artış bekleniyor.