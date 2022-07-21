https://tr.sputniknews.com/20220721/imamoglu-restorasyonu-tamamlanan-yerebatan-sarnicinin-ziyarete-acilacagi-tarihi-acikladi-1058975479.html
İmamoğlu, restorasyonu tamamlanan Yerebatan Sarnıcı'nın ziyarete açılacağı tarihi açıkladı
İmamoğlu, restorasyonu tamamlanan Yerebatan Sarnıcı'nın ziyarete açılacağı tarihi açıkladı
2017 yılında restorasyona giren ve tarihin en büyük restorasyonları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı'nın açılacağı tarihi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T15:13+0300
2022-07-21T15:13+0300
2022-07-21T15:13+0300
yaşam
ibb
ekrem imamoğlu
yerebatan sarnıcı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyonu tamamlanan Yerebatan Sarnıcı hafta sonu ziyarete açılacağını duyurdu. Yerebatan Sarnıcı Türkiye'de turistlerin en çok ziyaret edilen 3. mekan sıralamasında yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210101/yerebatan-sarnicina-66-gun-sonra-onay-1043497045.html
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ibb, ekrem imamoğlu, yerebatan sarnıcı
İmamoğlu, restorasyonu tamamlanan Yerebatan Sarnıcı'nın ziyarete açılacağı tarihi açıkladı
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2017 yılında restorasyona giren ve tarihin en büyük restorasyonları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı'nın açılacağı tarihi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. İmamoğlu tarihi mekanın hafta sonu ziyaretçi ile buluşacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyonu tamamlanan Yerebatan Sarnıcı hafta sonu ziyarete açılacağını duyurdu.
Yerebatan Sarnıcı Türkiye'de turistlerin en çok ziyaret edilen 3. mekan sıralamasında yer alıyor.