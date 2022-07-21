İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyonu tamamlanan Yerebatan Sarnıcı hafta sonu ziyarete açılacağını duyurdu. Yerebatan Sarnıcı Türkiye'de turistlerin en çok ziyaret edilen 3. mekan sıralamasında yer alıyor.

2017 yılında restorasyona giren ve tarihin en büyük restorasyonları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı'nın açılacağı tarihi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

İmamoğlu, restorasyonu tamamlanan Yerebatan Sarnıcı'nın ziyarete açılacağı tarihi açıkladı

© AA Yerebatan Sarnıcı © AA

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2017 yılında restorasyona giren ve tarihin en büyük restorasyonları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı'nın açılacağı tarihi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. İmamoğlu tarihi mekanın hafta sonu ziyaretçi ile buluşacağını açıkladı.