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İpek böceğinden bir ayda 1 milyon TL'lik kazanç sağlandı
İpek böceğinden bir ayda 1 milyon TL'lik kazanç sağlandı
Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline gelen ipek böceklerinin koza örme işlemini tamamlamasıyla koza hasadı yapıldı. Bir aylık besim... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T11:37+0300
2022-07-21T11:37+0300
yaşam
batman
iş gücü
ekonomi
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Batman’da 2010 yılında tütüne alternatif olarak Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde iki aile tarafından başlanan ipek böceği yetiştiriciliği, her geçen gün yaygınlaşarak bu yıl ilçede 127 aileye geçim kaynağı oldu. Sason’da besicilik yapan 127 ailenin bir ayda yapılan besim süresinde 6 ton koza elde ettiğini belirten Batman Koza Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, 1 kilogramı 180 TL’den sattıkları kozaların 127 aileye 1 milyon TL kazanç sağladığını söyledi. Aktaş, “İlçemizde ipek böcekçiliğinde elde ettiğimiz yaklaşık 6 ton üzeri koza ile 127 ailemizle bir ayda 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde ettik. Şu anda 127 ailemizin ürettiği kozaları burada toplayarak fırınlandıktan sonra Bursa’ya satışa gönderiyoruz. Bu yıl kilosu 180 TL olan kozanın cezbedici bir başka özeliği de kısa vadede iyi bir kazanç sağlamasıdır. Devletten çiftlik ve raf desteği aldık. Önümüzdeki yıl içinde kayıpları en aza indirebilmek için ilk üç yaş için besim evleri yapmak için çabalıyoruz. Hedefimiz besim evlerini çoğaltarak kırsalda yaşayan özelikle bayanlara ve işsiz gençlerimize yönelik destekleri artırarak aile ekonomilerine destek sağlamaları” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/getirden-daralma-karari-is-gucunun-yuzde-14u-isten-cikarilacak-1056715281.html
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batman, iş gücü, ekonomi

İpek böceğinden bir ayda 1 milyon TL'lik kazanç sağlandı

11:37 21.07.2022
© İHA / EKREM AKTAŞİpek böceğinden bir ayda 1 milyon TL'lik kazanç sağlandı
İpek böceğinden bir ayda 1 milyon TL'lik kazanç sağlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© İHA / EKREM AKTAŞ
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Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline gelen ipek böceklerinin koza örme işlemini tamamlamasıyla koza hasadı yapıldı. Bir aylık besim süresinde 6 ton koza elde eden besiciler, 1 milyon TL kazanç sağladı.
Batman’da 2010 yılında tütüne alternatif olarak Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde iki aile tarafından başlanan ipek böceği yetiştiriciliği, her geçen gün yaygınlaşarak bu yıl ilçede 127 aileye geçim kaynağı oldu.
Sason’da besicilik yapan 127 ailenin bir ayda yapılan besim süresinde 6 ton koza elde ettiğini belirten Batman Koza Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, 1 kilogramı 180 TL’den sattıkları kozaların 127 aileye 1 milyon TL kazanç sağladığını söyledi.
Aktaş, “İlçemizde ipek böcekçiliğinde elde ettiğimiz yaklaşık 6 ton üzeri koza ile 127 ailemizle bir ayda 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde ettik. Şu anda 127 ailemizin ürettiği kozaları burada toplayarak fırınlandıktan sonra Bursa’ya satışa gönderiyoruz. Bu yıl kilosu 180 TL olan kozanın cezbedici bir başka özeliği de kısa vadede iyi bir kazanç sağlamasıdır. Devletten çiftlik ve raf desteği aldık. Önümüzdeki yıl içinde kayıpları en aza indirebilmek için ilk üç yaş için besim evleri yapmak için çabalıyoruz. Hedefimiz besim evlerini çoğaltarak kırsalda yaşayan özelikle bayanlara ve işsiz gençlerimize yönelik destekleri artırarak aile ekonomilerine destek sağlamaları” dedi.
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