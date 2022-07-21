https://tr.sputniknews.com/20220721/ispanyada-asiri-sicaklar-nedeniyle-670ten-fazla-kisi-oldu--1058958899.html
İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 670'ten fazla kişi öldü
İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 670'ten fazla kişi öldü
İspanya'da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının 678 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T05:09+0300
2022-07-21T05:09+0300
2022-07-21T05:09+0300
dünya
ispanya
aşırı sıcaklar
ölüm
sayı
iklim değişikliği
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İspanya Meteoroloji Ajansı'nca (AEMET) yayımlanan verilere göre, 9-18 Temmuz'da '1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar' kaydedildi.İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 678 kişinin yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.İspanya'da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/portekizde-asiri-sicaklar-en-az-bin-kisinin-hayatini-kaybetmesine-neden-oldu-1058956968.html
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ispanya, aşırı sıcaklar, ölüm, sayı, iklim değişikliği
İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 670'ten fazla kişi öldü
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İspanya'da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının 678 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi.
İspanya Meteoroloji Ajansı'nca (AEMET) yayımlanan verilere göre, 9-18 Temmuz'da '1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar' kaydedildi.
İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 678 kişinin yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.
İspanya'da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.