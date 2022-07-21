https://tr.sputniknews.com/20220721/italyan-siyasetine-super-mario-bile-dayanamadi-istifasi-reddedilen-draghi-yeniden-istifasini-sundu-1058962015.html

İtalyan siyasetine Süper Mario bile dayanamadı: Başbakan Draghi yeniden istifa etti

İtalyan siyasetine Süper Mario bile dayanamadı: Başbakan Draghi yeniden istifa etti

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı üç partinin parlamentoda hükümetine yine destek vermemesinin ardından yeniden Cumhurbaşkanı Sergio... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T10:25+0300

2022-07-21T10:25+0300

2022-07-21T11:18+0300

dünya

italya

mario draghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058933065_0:24:1200:699_1920x0_80_0_0_4feb4bd4daf6b94d9e5d06bbd85adb7f.jpg

Çok parçalı siyasi yapısındaki anlaşmazlık ve istikrarsızlıklardan ötürü uzun ömürlü hükümet görmeyen İtalya'da, 'Süper Mario' lakaplı Başbakan Mario Dragh bugün yeniden istifasını sundu.Daha önceki istifası Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından reddedilen Draghi, bugün parlamentonun alt kanadı Meclis'e hitabında "Dün gece Senato'da yapılan oylamanın ışığında, oturumun ertelenmesini rica ediyorum, çünkü Cumhurbaşkanı'na gidip kararımı ileteceğim" dedi. Zira dün Senato'da güven oyu alan Draghi'nin daha fazla işbirliği yapmaları konusunda ısrar ettiği en önemli üç koalisyon ortağı oylamaya katılmadı. Draghi'nin yolunu tuttuğu cumhurbaşkanlığı, başbakanın istifasını verdiğini açıkladı. Milletvekilleri ayakta alkışlayarak karşıladıBugünkü oturum başlamadan önce çok sayıda milletvekilinin ayağa kalkarak uzun süre alkışladığı Draghi, parlamenterlere "Grazie" diyerek teşekkür etti.Bombanın pimini her zamanki gibi M5S çektiSiyasi kriz, önceki hükümetleri de sudan sebeplerden kriz çıkararak götürmesiyle tanınan koalisyon ortağı 5 Yıldız hareketinin (M5S), 14 Temmuz'da parlamentodaki bir oylamada, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlamıştı.Popülist M5S'nin geçen haftaki tavrı sonrasında istifasını veren ancak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından bu isteği kabul edilmeyen Draghi, dün Senato'da hükümeti için güvenoyu aradı.Partisiz bir ekonomi teknokratı olan Draghi, "Eğer halen bir arada kalmak istiyorsak, bunun tek yolu hükümet anlaşmasını cesaretle, fedakarlıkla ve güvenilirlikle sıfırdan yeniden inşa etmektir" dedi. M5S'e ek olarak Lig ve Forza Italia da desteği çekince74 yaşındaki Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı, böylece koalisyon ortaklarına güven tazeleyip kendisine desteklerini devam ettirerek ulusal birlik hükümetini sürdürme çağrısı yaptı. Ama Senato Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde durum tersi yönde gelişti.Draghi'nin konuşmasındaki gibi partileri uzlaşmaya çağıran bir senatörün sunduğu karar tasarısı üzerinden yapılan güven oylamasına, hükümetten daha önce desteğini çeken M5S'e ek olarak sağ partiler Lig ve Forza Italia da katılmadı. Draghi hükümetini destekleyen karar tasarısı oy kullanan 133 senatörden 95'inin evet oyuyla kabul edildi. Ancak bu sonuç, hükümetinin Senato'daki çoğunluğunun kırılgan olduğunu ortaya koydu.Eylül ya da ekim ayında erken seçim bekleniyorİtalyan basınına göre, koalisyon ortağı üç partinin Draghi hükümetinden desteğini çekmesi, ülkeyi erken seçime bir adım daha yaklaştırdı. Draghi'nin ikinci istifası karşısında, Cumhurbaşkanı Mattarella, istişareler yapıp Süper Mario'ya seçimlere kadar yeni hükümet kurma görevi verebilir ya da parlamentoyu feshederek 2023'ün ilk aylarındaki genel seçimleri sonbahara çekebilir. Siyasi analistler, eylül ya da ekim ayında erken seçim ilanı yönünde.

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, mario draghi