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İzmir'deki aile katliamının nedeni ortaya çıktı
İzmir'deki aile katliamının nedeni ortaya çıktı
İzmir'de iki aile arasındaki köpek besleme kavgasında 3 kişi öldürülmüştü. Cinayetin arkasından 20 yıllık arsa husumeti çıktı. Katil zanlısı ve ona silah temin... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T12:15+0300
2022-07-21T12:15+0300
yaşam
izmir
cinayet
dava
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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki aile katliamın ardından 20 yıllık husumet çıktı.Olay, 10 Haziran'da meydana geldi. Ali İhsan Kılıç, ailesiyle sokak köpeklerini besleyen Yahya Köşek ile kavga etti. Kılıç, olaydan 5 gün sonra tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye ateş etti.ileden 3 kişi de yaşamını yitirdi.Cinayet zanlısı ve ona şarjör verdiği öne sürülen ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.İddianamede, Mehmet Kılıç ve Yahya Köşek arasında arsa meselesi yüzünden husumet olduğu vurgulandı. 20 yıldır devam eden husumetin, müştekilerin verdiği ifadelerde de yer aldığı belirtildi.Mehmet Kılıç'ın silah temin etmek dışında bir kişiyi de sopayla kasten yaraladığına dikkat çekildi.Ali İhsan Kılıç'ın "kasten öldürme", Mehmet Kılıç'ın "kasten öldürme suçuna iştirak"ten 3'er kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi.Sanıkların ayrıca "silahla tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından da ceza alması talep edildi.İddianame, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Sanıklar yakında hakim karşısına çıkacak.
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izmir, cinayet, dava, haberler

İzmir'deki aile katliamının nedeni ortaya çıktı

12:15 21.07.2022
© AAKöpek besleme tartışmasında 3 kişinin öldüğü olayın ardından 20 yıllık husumet çıktı
Köpek besleme tartışmasında 3 kişinin öldüğü olayın ardından 20 yıllık husumet çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© AA
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İzmir'de iki aile arasındaki köpek besleme kavgasında 3 kişi öldürülmüştü. Cinayetin arkasından 20 yıllık arsa husumeti çıktı. Katil zanlısı ve ona silah temin eden ağabeyi için istenen ceza belli oldu. Sanıklar, 3'er kez müebbet hapis talebiyle hakim karşısına çıkacak.
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki aile katliamın ardından 20 yıllık husumet çıktı.
Olay, 10 Haziran'da meydana geldi. Ali İhsan Kılıç, ailesiyle sokak köpeklerini besleyen Yahya Köşek ile kavga etti. Kılıç, olaydan 5 gün sonra tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye ateş etti.
ileden 3 kişi de yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı ve ona şarjör verdiği öne sürülen ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

İddianamede, Mehmet Kılıç ve Yahya Köşek arasında arsa meselesi yüzünden husumet olduğu vurgulandı. 20 yıldır devam eden husumetin, müştekilerin verdiği ifadelerde de yer aldığı belirtildi.
Mehmet Kılıç'ın silah temin etmek dışında bir kişiyi de sopayla kasten yaraladığına dikkat çekildi.

Ali İhsan Kılıç'ın "kasten öldürme", Mehmet Kılıç'ın "kasten öldürme suçuna iştirak"ten 3'er kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıkların ayrıca "silahla tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından da ceza alması talep edildi.

İddianame, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Sanıklar yakında hakim karşısına çıkacak.
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