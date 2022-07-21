https://tr.sputniknews.com/20220721/karisini-sosyal-medyadan-taciz-ettigini-one-surdugu-kisiyi-sopayla-doverek-oldurdu-1058958458.html
Karısını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü
Karısını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü
Afyonkarahisar’da bir kişi, karısını sosyal medyadan rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü. Karı-koca çift daha sonra ölen şahsın... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T04:28+0300
2022-07-21T04:28+0300
2022-07-21T04:28+0300
türkiye
afyonkarahisar
taciz
darp
cinsel taciz
eş
çift
sopa
cinayet
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Olay, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yaşayan T.Ö., (35) isimli kadın, kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O'yu (43), kocası S.Ö.'ye (35) anlattı. Bunun üzerine karı-koca bir plan yaparak Ramazan O.’yu evlerine davet ettiler. Ardından Ramazan O., arkadaşı V.K’nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve giren Ramazan O., S.Ö. ile evin avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ramazan O.’yu darp etmeye başladı. Birkaç dakika sonra ise Ramazan O., aldığı sopa darbeleri ile hayatını kaybetti. Şahsın öldüğünü gören çift, bir süre sonra Ramazan O.’nun cansız bedenini köyün girişindeki yol kenarına bıraktı.Ölen şahsın cenazesini yol kenarında köylüler bulduYolda bir kişinin cansız yattığını gören köy sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinden bir süre inceleme yaptıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi otopsi için morga kaldırdı. Ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler, bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu cinayet zanlılarına ulaştı. Jandarma, T.Ö., S.Ö. ve V.K'yi gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220721/fetoden-ihrac-edilen-eski-polis-durakta-bekleyen-kadini-tacizden-tutuklandi-1058954996.html
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afyonkarahisar, taciz, darp, cinsel taciz, eş, çift, sopa, cinayet
Karısını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü
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Afyonkarahisar’da bir kişi, karısını sosyal medyadan rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü. Karı-koca çift daha sonra ölen şahsın cesedini köy girişindeki yol kenarına attı.
Olay, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yaşayan T.Ö., (35) isimli kadın, kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O'yu (43), kocası S.Ö.'ye (35) anlattı.
Bunun üzerine karı-koca bir plan yaparak Ramazan O.’yu evlerine davet ettiler. Ardından Ramazan O., arkadaşı V.K’nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve giren Ramazan O., S.Ö. ile evin avlusunda tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ramazan O.’yu darp etmeye başladı. Birkaç dakika sonra ise Ramazan O., aldığı sopa darbeleri ile hayatını kaybetti. Şahsın öldüğünü gören çift, bir süre sonra Ramazan O.’nun cansız bedenini köyün girişindeki yol kenarına bıraktı.
Ölen şahsın cenazesini yol kenarında köylüler buldu
Yolda bir kişinin cansız yattığını gören köy sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinden bir süre inceleme yaptıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi otopsi için morga kaldırdı.
Ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler, bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu cinayet zanlılarına ulaştı.
Jandarma, T.Ö., S.Ö. ve V.K'yi gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.