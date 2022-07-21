Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220721/kilicdaroglunun-ysk-elestirilerine-yonelik-aym-karar-verdi-hak-ihlali-yok-1058967938.html
Kılıçdaroğlu'nun YSK eleştirilerine yönelik AYM karar verdi: Hak ihlali yok
Kılıçdaroğlu'nun YSK eleştirilerine yönelik AYM karar verdi: Hak ihlali yok
Anayasa referandumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mühürsüz pusula" eleştirilerinin ifade özgürlüğü ihlali olmadığına hükmedildi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T12:47+0300
2022-07-21T12:47+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
anayasa mahkemesi
aym
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104197/96/1041979680_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_9268cd5a2544d29d41f6b852ba43860d.jpg
Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa referandumu sonucuna yönelik eleştirilerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.2017 Anayasa değişikliği halk oylamasındaki 'mühürsüz oylar'a yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası verilmesine ilişkin AYM'ye yapılan başvurudan karar çıktı.NTV'nin haberine göre, mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Kararda, ''Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verildi'' ifadeleri yer aldı.Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı'na gönderildi.Kılıçdaroğlu, referandum sonucuna ilişkin YSK'nın mühürsüz pusula kararını eleştirmiş "Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız. YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan "Hayır" çıktığının açık kanıtıdır" demişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104197/96/1041979680_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_93fdcc4e812e6f1334461602ec7a8aec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, anayasa mahkemesi, aym

Kılıçdaroğlu'nun YSK eleştirilerine yönelik AYM karar verdi: Hak ihlali yok

12:47 21.07.2022
© AAAnayasa Mahkemesi, AYM
Anayasa Mahkemesi, AYM - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Anayasa referandumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mühürsüz pusula" eleştirilerinin ifade özgürlüğü ihlali olmadığına hükmedildi.
Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa referandumu sonucuna yönelik eleştirilerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.
2017 Anayasa değişikliği halk oylamasındaki 'mühürsüz oylar'a yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası verilmesine ilişkin AYM'ye yapılan başvurudan karar çıktı.
NTV'nin haberine göre, mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Kararda, ''Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verildi'' ifadeleri yer aldı.
Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Kılıçdaroğlu, referandum sonucuna ilişkin YSK'nın mühürsüz pusula kararını eleştirmiş "Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız. YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan "Hayır" çıktığının açık kanıtıdır" demişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала