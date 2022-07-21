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Kılıçdaroğlu'nun YSK eleştirilerine yönelik AYM karar verdi: Hak ihlali yok
Kılıçdaroğlu'nun YSK eleştirilerine yönelik AYM karar verdi: Hak ihlali yok
Anayasa referandumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mühürsüz pusula" eleştirilerinin ifade özgürlüğü ihlali olmadığına hükmedildi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T12:47+0300
2022-07-21T12:47+0300
2022-07-21T12:47+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
anayasa mahkemesi
aym
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Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa referandumu sonucuna yönelik eleştirilerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.2017 Anayasa değişikliği halk oylamasındaki 'mühürsüz oylar'a yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası verilmesine ilişkin AYM'ye yapılan başvurudan karar çıktı.NTV'nin haberine göre, mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Kararda, ''Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verildi'' ifadeleri yer aldı.Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı'na gönderildi.Kılıçdaroğlu, referandum sonucuna ilişkin YSK'nın mühürsüz pusula kararını eleştirmiş "Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız. YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan "Hayır" çıktığının açık kanıtıdır" demişti.
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kemal kılıçdaroğlu, anayasa mahkemesi, aym
Kılıçdaroğlu'nun YSK eleştirilerine yönelik AYM karar verdi: Hak ihlali yok
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Anayasa referandumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mühürsüz pusula" eleştirilerinin ifade özgürlüğü ihlali olmadığına hükmedildi.
Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa referandumu sonucuna yönelik eleştirilerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.
2017 Anayasa değişikliği halk oylamasındaki 'mühürsüz oylar'a yönelik Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası verilmesine ilişkin AYM'ye yapılan başvurudan karar çıktı.
NTV'nin haberine göre, mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Kararda, ''Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verildi'' ifadeleri yer aldı.
Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Kılıçdaroğlu, referandum sonucuna ilişkin YSK'nın mühürsüz pusula kararını eleştirmiş "Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız. YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan "Hayır" çıktığının açık kanıtıdır" demişti.