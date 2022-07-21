https://tr.sputniknews.com/20220721/kiz-kardesinin-sevgilisini-15-yerinden-bicaklayarak-oldurdu-1058976909.html
Kız kardeşinin sevgilisini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Kız kardeşinin sevgilisini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova, kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı kardeşinin sevgilisi... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T15:41+0300
2022-07-21T15:41+0300
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Antalya'da Dilarom Akmatova(22), ağabeyi Romishi Akmatova'yı(28) arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in(25) sürekli kendisini dövdüğünü söyledi.Bunun üzerine Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı.Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi.Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.Romishi Akmatova ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan Akmatova’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220721/mersinde-uyguladigi-tedaviyi-begenmedigi-icin-dis-hekimini-doven-zanli-tutuklandi-1058974175.html
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Kız kardeşinin sevgilisini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
15:41 21.07.2022 (güncellendi: 15:42 21.07.2022) Abone ol
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova, kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı kardeşinin sevgilisi Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Antalya'da Dilarom Akmatova(22), ağabeyi Romishi Akmatova'yı(28) arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in(25) sürekli kendisini dövdüğünü söyledi.
Bunun üzerine Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı.
Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.
Romishi Akmatova ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan Akmatova’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.