https://tr.sputniknews.com/20220721/kocaelide-esi-tarafindan-bicaklanan-kadin-hayatini-kaybetti-1058983023.html

Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T18:34+0300

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yaşam

kadına şiddet

kocaeli

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Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta ikamet eden Birgül G. ile eşi Yakup G. arasında tartışma çıktı.Tartışma sonucu Yakup G. eşini bıçakla yaraladı.Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.Yakup G. ise olayın ardından polise teslim oldu

kocaeli

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2022

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kadına şiddet, kocaeli