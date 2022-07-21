https://tr.sputniknews.com/20220721/kocaelide-esi-tarafindan-bicaklanan-kadin-hayatini-kaybetti-1058983023.html
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T18:34+0300
2022-07-21T18:34+0300
2022-07-21T18:35+0300
yaşam
kadına şiddet
kocaeli
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Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta ikamet eden Birgül G. ile eşi Yakup G. arasında tartışma çıktı.Tartışma sonucu Yakup G. eşini bıçakla yaraladı.Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.Yakup G. ise olayın ardından polise teslim oldu
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kadına şiddet, kocaeli
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
18:34 21.07.2022 (güncellendi: 18:35 21.07.2022) Abone ol
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta ikamet eden Birgül G. ile eşi Yakup G. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonucu Yakup G. eşini bıçakla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Yakup G. ise olayın ardından polise teslim oldu