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Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
kadına şiddet
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Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta ikamet eden Birgül G. ile eşi Yakup G. arasında tartışma çıktı.Tartışma sonucu Yakup G. eşini bıçakla yaraladı.Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.Yakup G. ise olayın ardından polise teslim oldu
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kadına şiddet, kocaeli

Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

18:34 21.07.2022 (güncellendi: 18:35 21.07.2022)
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© DHA
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta ikamet eden Birgül G. ile eşi Yakup G. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonucu Yakup G. eşini bıçakla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Yakup G. ise olayın ardından polise teslim oldu
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