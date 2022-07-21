https://tr.sputniknews.com/20220721/kopek-besleme-tartismasinda-3-kisinin-oldugu-olayin-ardindan-20-yillik-husumet-cikti-1058954168.html
Köpek besleme tartışmasında 3 kişinin öldüğü olayın ardından 20 yıllık husumet çıktı
Köpek besleme tartışmasında 3 kişinin öldüğü olayın ardından 20 yıllık husumet çıktı
İzmir'de 'Sahipsiz köpek besleme tartışması' nedeniyle çıktığı öne sürülen ve aynı aileden 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T01:19+0300
2022-07-21T01:19+0300
2022-07-21T01:19+0300
türkiye
izmir
köpek
aile
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 'köpek besleme' tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen ve aynı aileden 2'si kadın 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tamamlanan soruşturmada, iki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıldır husumet olduğu kaydedildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 10 Haziran'da yaşanan olayda, şüphelilerden Mehmet K. ile hayatını kaybeden Yahya Köşek arasında arsa ihtilafından kaynaklı husumet olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre iddianamede, iki aile arasında çıkan olayda şüpheli Ali İhsan K'nin tabancayla ateş ederek Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Köşek Güçlü'yü kasten öldürdüğü, ailenin kızları Filiz Topaloğlu'na da silah doğrultarak tehdit ettiği kaydedildi.
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Köpek besleme tartışmasında 3 kişinin öldüğü olayın ardından 20 yıllık husumet çıktı
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İzmir'de 'Sahipsiz köpek besleme tartışması' nedeniyle çıktığı öne sürülen ve aynı aileden 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, iki aile arasında' arsa tartışmasından' kaynaklı uzun süreli husumet bulunduğu kaydedildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 'köpek besleme' tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen ve aynı aileden 2'si kadın 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda yeni bir gelişme yaşandı.
Tamamlanan soruşturmada, iki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıldır husumet olduğu kaydedildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 10 Haziran'da yaşanan olayda, şüphelilerden Mehmet K. ile hayatını kaybeden Yahya Köşek arasında arsa ihtilafından kaynaklı husumet olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre iddianamede, iki aile arasında çıkan olayda şüpheli Ali İhsan K'nin tabancayla ateş ederek Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Köşek Güçlü'yü kasten öldürdüğü, ailenin kızları Filiz Topaloğlu'na da silah doğrultarak tehdit ettiği kaydedildi.