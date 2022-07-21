https://tr.sputniknews.com/20220721/kopek-besleme-tartismasinda-3-kisinin-oldugu-olayin-ardindan-20-yillik-husumet-cikti-1058954168.html

Köpek besleme tartışmasında 3 kişinin öldüğü olayın ardından 20 yıllık husumet çıktı

Köpek besleme tartışmasında 3 kişinin öldüğü olayın ardından 20 yıllık husumet çıktı

İzmir'de 'Sahipsiz köpek besleme tartışması' nedeniyle çıktığı öne sürülen ve aynı aileden 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T01:19+0300

2022-07-21T01:19+0300

2022-07-21T01:19+0300

türkiye

izmir

köpek

aile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058954247_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_7fd92af125b2f5aadf105ed90b2b302d.jpg

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 'köpek besleme' tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen ve aynı aileden 2'si kadın 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tamamlanan soruşturmada, iki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıldır husumet olduğu kaydedildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 10 Haziran'da yaşanan olayda, şüphelilerden Mehmet K. ile hayatını kaybeden Yahya Köşek arasında arsa ihtilafından kaynaklı husumet olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre iddianamede, iki aile arasında çıkan olayda şüpheli Ali İhsan K'nin tabancayla ateş ederek Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Köşek Güçlü'yü kasten öldürdüğü, ailenin kızları Filiz Topaloğlu'na da silah doğrultarak tehdit ettiği kaydedildi.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, köpek, aile