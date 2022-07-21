Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220721/kremlin-putinin-sagligi-yerinde-ortaya-atilan-spekulasyonlar-dogru-degil-1058973238.html
Kremlin: Putin’in sağlığı yerinde, ortaya atılan spekülasyonlar doğru değil
Kremlin: Putin’in sağlığı yerinde, ortaya atılan spekülasyonlar doğru değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yayılan yeni söylentilerin aksine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlığının hayli iyi olduğunu söyledi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T14:22+0300
2022-07-21T14:22+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kremlin
sağlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058893542_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_c47bc5678117d3ed94a1ae5bcd7ee463.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya liderinin sağlığının iyi olup olmadığı yönündeki soruya, “(Sağlığı) iyi. Devlet Başkanı’nın sağlığıyla ilgili her şey yolunda” yanıtını verdi.Peskov, “Ukraynalı, Amerikalı ve İngiliz ‘medya uzmanları’ son aylarda Devlet Başkanı’nın (Putin) sağlığı hakkında çeşitli yalan haberler ortaya atıyor. Bunlar yalan haberden başka bir şey değiller” dedi.Sağlık durumu hakkında medyada sık sık spekülasyonların yer aldığı Putin’in ne derece sağlıklı olduğunun yeniden gündeme gelmesi, İran ziyaretini izledi. Rusya Devlet Başkanı, salı günü gerçekleştirdiği İran ziyareti sırasında klima nedeniyle biraz üşüttüğünü söylemişti.Hatta Batı medyasında Putin’in bu ziyaret sırasında çekilen bazı görüntüleri üstünden yürüyüşünün bazı sağlık sorunlarına işaret olabileceği yorumları yapılmıştı.Putin’in ertesi gün ülkesindeki bir forumda yaptığı konuşma esnasında sık sık öksürmesi de bu spekülasyonların artmasıyla sonuçlandı.Hatta söz konusu spekülasyonlar hakkında CIA Başkanı William Burns de yorum yaptı. Burns ilgili soruya verdiği yanıtta, “Devlet Başkanı Putin’in sağlığına ilişkin çeşitli söylentiler var. Bizim değerlendirebileceğimiz kadarıyla Putin fazlasıyla sağlıklı” ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/cia-direktoru-iran-nukleer-silah-programini-kesinlikle-yeniden-baslatmadi-putin-de-cok-saglikli-1058966794.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058893542_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0fdeeff7c7cd1588e6a373957edf3237.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, kremlin, sağlık

Kremlin: Putin’in sağlığı yerinde, ortaya atılan spekülasyonlar doğru değil

14:22 21.07.2022
© POOL / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© POOL
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yayılan yeni söylentilerin aksine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlığının hayli iyi olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya liderinin sağlığının iyi olup olmadığı yönündeki soruya, “(Sağlığı) iyi. Devlet Başkanı’nın sağlığıyla ilgili her şey yolunda” yanıtını verdi.
Peskov, “Ukraynalı, Amerikalı ve İngiliz ‘medya uzmanları’ son aylarda Devlet Başkanı’nın (Putin) sağlığı hakkında çeşitli yalan haberler ortaya atıyor. Bunlar yalan haberden başka bir şey değiller” dedi.
Sağlık durumu hakkında medyada sık sık spekülasyonların yer aldığı Putin’in ne derece sağlıklı olduğunun yeniden gündeme gelmesi, İran ziyaretini izledi. Rusya Devlet Başkanı, salı günü gerçekleştirdiği İran ziyareti sırasında klima nedeniyle biraz üşüttüğünü söylemişti.
Hatta Batı medyasında Putin’in bu ziyaret sırasında çekilen bazı görüntüleri üstünden yürüyüşünün bazı sağlık sorunlarına işaret olabileceği yorumları yapılmıştı.
Putin’in ertesi gün ülkesindeki bir forumda yaptığı konuşma esnasında sık sık öksürmesi de bu spekülasyonların artmasıyla sonuçlandı.
Hatta söz konusu spekülasyonlar hakkında CIA Başkanı William Burns de yorum yaptı. Burns ilgili soruya verdiği yanıtta, “Devlet Başkanı Putin’in sağlığına ilişkin çeşitli söylentiler var. Bizim değerlendirebileceğimiz kadarıyla Putin fazlasıyla sağlıklı” ifadelerini kullanmıştı.
CIA Direktörü William Burns - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
DÜNYA
CIA Direktörü: İran nükleer silah programını kesinlikle yeniden başlatmadı, Putin de çok sağlıklı
12:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала