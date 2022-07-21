https://tr.sputniknews.com/20220721/kremlin-putinin-sagligi-yerinde-ortaya-atilan-spekulasyonlar-dogru-degil-1058973238.html

Kremlin: Putin’in sağlığı yerinde, ortaya atılan spekülasyonlar doğru değil

Kremlin: Putin’in sağlığı yerinde, ortaya atılan spekülasyonlar doğru değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yayılan yeni söylentilerin aksine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlığının hayli iyi olduğunu söyledi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T14:22+0300

2022-07-21T14:22+0300

2022-07-21T14:22+0300

dünya

vladimir putin

rusya

kremlin

sağlık

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya liderinin sağlığının iyi olup olmadığı yönündeki soruya, “(Sağlığı) iyi. Devlet Başkanı’nın sağlığıyla ilgili her şey yolunda” yanıtını verdi.Peskov, “Ukraynalı, Amerikalı ve İngiliz ‘medya uzmanları’ son aylarda Devlet Başkanı’nın (Putin) sağlığı hakkında çeşitli yalan haberler ortaya atıyor. Bunlar yalan haberden başka bir şey değiller” dedi.Sağlık durumu hakkında medyada sık sık spekülasyonların yer aldığı Putin’in ne derece sağlıklı olduğunun yeniden gündeme gelmesi, İran ziyaretini izledi. Rusya Devlet Başkanı, salı günü gerçekleştirdiği İran ziyareti sırasında klima nedeniyle biraz üşüttüğünü söylemişti.Hatta Batı medyasında Putin’in bu ziyaret sırasında çekilen bazı görüntüleri üstünden yürüyüşünün bazı sağlık sorunlarına işaret olabileceği yorumları yapılmıştı.Putin’in ertesi gün ülkesindeki bir forumda yaptığı konuşma esnasında sık sık öksürmesi de bu spekülasyonların artmasıyla sonuçlandı.Hatta söz konusu spekülasyonlar hakkında CIA Başkanı William Burns de yorum yaptı. Burns ilgili soruya verdiği yanıtta, “Devlet Başkanı Putin’in sağlığına ilişkin çeşitli söylentiler var. Bizim değerlendirebileceğimiz kadarıyla Putin fazlasıyla sağlıklı” ifadelerini kullanmıştı.

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