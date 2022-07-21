Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220721/kuruyan-marmara-golunde-arazi-kavgasi-yasaniyor-1058952311.html
Kuruyan Marmara Gölü'nde arazi kavgası yaşanıyor
Kuruyan Marmara Gölü'nde arazi kavgası yaşanıyor
Türkiye’nin bir dönem en önemli sulak alanlarından ve göçmen kuşlarının konaklama yeri olan Marmara Gölü’nün kuruması sonrası bölgede izinsiz tarımsal faaliyet... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T00:35+0300
2022-07-21T00:35+0300
türkiye
marmara gölü
kuraklık
arazi
kavga
manisa
tarım
jandarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058952419_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_19d579cda7daac42ef60e447620bea45.jpg
Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve geçmişte tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu. Gölün kurumasıyla balıkçılık tamamen biterken, bu durumu fırsata çeviren bazı çiftçiler DSİ ve Milli Emlak'a ait havzayı tarımsal anlamda işgale başladı. Bölgede gölün kuruduğu alanlarda izinsiz tarım faaliyetleri yapılırken, bazı bölgelerde de kaçak olarak havyan ağılları inşa edildi.Bölgedeki kaçak yapılaşma ve izinsiz tarım faaliyetlerinin önüne geçmek için düğmeye basan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm yapılaşma ve tarımsal faaliyetleri sonlandırdı. Buna rağmen kaçak olarak Gölmarmara Gölü'nü sahiplenmeye çalışan bazı çiftçiler arasında büyük kavgalar yaşanmaya başladı. Bugüne kadar yaşanan kavgalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olaylarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, olaylarda kullanılan 7 av tüfeği ve 1 tabancaya el koydu.Jandarma kuruyan gölde devriye faaliyetlerini sıklaştırdıManisa İl Jandarma Komutanlığı, kavga ve işgaliyelerin önüne geçmek için gölde devriye faaliyetlerini sıklaştırdı. En son dün Salihli ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü unsurlarınca devriye faaliyeti gerçekleştirildi. İzinsiz tarım yapanlar hakkında tutanak tutularak, gerekli idari yaptırımın uygulanması amacıyla Salihli Kaymakamlığı, Gölmarmara Kaymakamlığı, DSİ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne yazı gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220719/tamamen-kuruyan-tecer-golunun-yuzeyinde-tuz-tabakasi-kaldi-1058861046.html
türkiye
marmara gölü
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058952419_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_4902c3d17efafe0aaa74c259bf4d4bfc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marmara gölü , kuraklık, arazi, kavga, manisa, tarım, jandarma

Kuruyan Marmara Gölü'nde arazi kavgası yaşanıyor

00:35 21.07.2022
© İHATürkiye’nin bir dönem en önemli sulak alanlarından ve göçmen kuşlarının konaklama yeri olan Marmara Gölü’nün kuruması sonrası bölgede izinsiz tarımsal faaliyet yürütmek isteyen şahıslar arasında çıkan kavgalarda bugüne kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Türkiye’nin bir dönem en önemli sulak alanlarından ve göçmen kuşlarının konaklama yeri olan Marmara Gölü’nün kuruması sonrası bölgede izinsiz tarımsal faaliyet yürütmek isteyen şahıslar arasında çıkan kavgalarda bugüne kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye’nin bir dönem en önemli sulak alanlarından ve göçmen kuşlarının konaklama yeri olan Marmara Gölü’nün kuruması sonrası bölgede izinsiz tarımsal faaliyet yürütmek isteyen şahıslar arasında çıkan kavgalarda bugüne kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve geçmişte tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu.
Gölün kurumasıyla balıkçılık tamamen biterken, bu durumu fırsata çeviren bazı çiftçiler DSİ ve Milli Emlak'a ait havzayı tarımsal anlamda işgale başladı. Bölgede gölün kuruduğu alanlarda izinsiz tarım faaliyetleri yapılırken, bazı bölgelerde de kaçak olarak havyan ağılları inşa edildi.
Bölgedeki kaçak yapılaşma ve izinsiz tarım faaliyetlerinin önüne geçmek için düğmeye basan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm yapılaşma ve tarımsal faaliyetleri sonlandırdı. Buna rağmen kaçak olarak Gölmarmara Gölü'nü sahiplenmeye çalışan bazı çiftçiler arasında büyük kavgalar yaşanmaya başladı. Bugüne kadar yaşanan kavgalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olaylarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, olaylarda kullanılan 7 av tüfeği ve 1 tabancaya el koydu.

Jandarma kuruyan gölde devriye faaliyetlerini sıklaştırdı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, kavga ve işgaliyelerin önüne geçmek için gölde devriye faaliyetlerini sıklaştırdı. En son dün Salihli ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü unsurlarınca devriye faaliyeti gerçekleştirildi.
İzinsiz tarım yapanlar hakkında tutanak tutularak, gerekli idari yaptırımın uygulanması amacıyla Salihli Kaymakamlığı, Gölmarmara Kaymakamlığı, DSİ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne yazı gönderildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz aylarında tamamen kuruyan Tecer (Kellah) Gölü, yüzeyini kaplayan tuz tabakasıyla dikkati çekiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
TÜRKİYE
Tamamen kuruyan Tecer Gölü'nün yüzeyinde tuz tabakası kaldı
19 Temmuz, 04:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала