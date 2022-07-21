https://tr.sputniknews.com/20220721/limter-is-sadece-asbest-degil-bu-gemilerde-tonlarca-kursun-agir-metaller-ve-yaglar-var-1058970671.html

Limter-İş: Sadece asbest değil, bu gemilerde tonlarca kurşun, ağır metaller ve yağlar var

Limter-İş: Sadece asbest değil, bu gemilerde tonlarca kurşun, ağır metaller ve yağlar var

Limter-İş Genel Başkanı Saygılı, asbest yüklü olduğu iddia edilen NAe Sao Paulo gemisi konusunda “9 ton ya da bin ton olması bir şeyi değiştirmiyor. Sadece... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T13:14+0300

2022-07-21T13:14+0300

2022-07-21T13:14+0300

seyir hali

radyo

çöplük

disk

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işçi

çevre

gemi

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Limter-İş: Sadece asbest değil, bu gemilerde tonlarca kurşun, ağır metaller ve yağlar var 21.07.2022 SEYİR HALİ

DİSK Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı, tepkilere hedef olan NAe Sao Paulo adlı 900 ton asbest yüklü olduğu iddia edilen geminin Aliağa’da planlanan sökümünü ve Türkiye sınırları içerisinde geçmişte sökülmek istenen benzer gemileri ve içerdikleri diğer zararlı maddeleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Saygılı, geçmişte benzer gemilerin getirilmeye çalışıldığını “Sendikamızın mücadele tarihinde asbestli gemilere karşı aynı zamanda zehir saçan gemilere karşı ciddi mücadeleler yürüttük. Bazı asbestli gemilerinde sökülmesini engelleyerek geri gönderdiğimiz oldu. Bu geminin benzeri aynı yıllarda aynı teknikle yapılan gemi 2003 yılında buraya geldi. Greenpeace üyelerinin ve sendikamızın mücadelesiyle önce Yunanistan’a daha sonra Fransa’ya, Hindistan’a daha da sonra İngiltere’ye gönderilerek gerekli güvenlik tedbirleriyle yapıldı. Bu gemide 600 tonu aşkın asbestin olduğu öğrenildi. 900 ton esasen doğru değil, bir de 9 ton ya da bin ton olması bir şeyi değiştirmiyor. Sadece asbest değil, bu gemilerde tonlarca kurşun, ağır metaller ve yağlar var” diye hatırlattı.‘Memleket çöplük olarak kullanılmaya çalışılıyor’Saygılı, ülkelerin çevre duyarlılığının ve örgütlülüğün önemini “Memleket çöplük olarak kullanılmaya çalışılıyor. Zehirli atıklarını Türkiye’ye ihraç ediyorlar. Bildiğimiz gibi bu tip gemilerin taşıdığı zehirler insan sağlığına, çevreye ve bütün canlılara karşı bir zehir taşıyor. Peki, Hindistan kabul etmedi. Niye Türkiye seçildi? Siyasal iktidarın da bu konuda ciddi bir duyarsızlığı söz konusudur. O ülkelerde bir çevre duyarlılığı, örgütlü bir toplum ve işçi sınıfı söz konusudur. Bizim ülkemizde emek ve işçi canı çok ucuzdur. Her iki ayda bir bu ülkede Soma’lar yaşanıyor. 200’e yakın işçi arkadaşımız yaşamını yitiriyor. Adeta çalışma hayatında düşük yoğunluklu bir savaş yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Mayıs ayında bunun onayını vermiş zaten. Bir satış söz konusudur” diye belirtti.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, çöplük, disk, asbest, işçi, çevre, gemi, аудио