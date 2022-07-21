https://tr.sputniknews.com/20220721/lukasenko-ukraynadaki-catismalar-durdurulmali-ve-nukleer-bir-savasin-baslamasina-izin-verilmemeli-1058984804.html

Lukaşenko: Ukrayna'daki çatışmalar durdurulmalı ve nükleer bir savaşın başlamasına izin verilmemeli

Lukaşenko: Ukrayna'daki çatışmalar durdurulmalı ve nükleer bir savaşın başlamasına izin verilmemeli

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması ve nükleer bir savaşın başlamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T20:21+0300

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ukrayna krizi

belarus

aleksandr lukaşenko

rusya

ukrayna krizi

nükleer

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AFP’ye konuşan Lukaşenko, "Artık duralım. Daha ileri gidilemez. Bundan sonrası uçurum. Bundan sonrası nükleer savaş. Bu duruma gelmemeli. Bunun için, bu kaosu durdurmak, Ukrayna'daki operasyonu ve savaşı durdurmak konusunda anlaşmak gerekiyor” dedi.Her şeyin Ukrayna’ya bağlı olduğuna vurgu yapan Lukaşenko, “Şu anda bu savaşın Ukrayna için daha kabul edilebilir şartlarda sona erebileceği noktalar var. Bunun için Kiev'in müzakere masasına oturması ve Rusya'yı asla tehdit etmeyeceği sözünü vermesi gerekiyor. Önemli olan bu. Oraların Nazilerden arındırılması v.s. felsefedir. Önemli olan Rusya'nın güvenliğidir” diye konuştu.‘Herson, Donetsk ve Lugansk konusunu tartışmak için artık çok geç’Belarus lider, Ukrayna'da barışçıl bir çözümün mümkün olduğunu belirterek, “Garantiler verin. Kiev’e yardım edin. Siz, NATO üyeleri ve Amerikalılar, Ukrayna topraklarından Rus topraklarına asla bir tehdit olmayacağını kabul ederseniz, Kiev bu garantileri verecektir. O zaman Rusya da Ukrayna’ya güvenlik garantisi verecek” ifadelerini kullandı.Fransız gazetecinin “Hangi Ukrayna? Ayrıca Herson, Donetsk, Lugansk var” sözleri üzerine Lukaşenko şunları söyledi:

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belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, ukrayna krizi, nükleer