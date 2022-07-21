https://tr.sputniknews.com/20220721/lukasenko-ukraynadaki-catismalar-durdurulmali-ve-nukleer-bir-savasin-baslamasina-izin-verilmemeli-1058984804.html
Lukaşenko: Ukrayna'daki çatışmalar durdurulmalı ve nükleer bir savaşın başlamasına izin verilmemeli
Lukaşenko: Ukrayna'daki çatışmalar durdurulmalı ve nükleer bir savaşın başlamasına izin verilmemeli
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması ve nükleer bir savaşın başlamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T20:21+0300
2022-07-21T20:21+0300
2022-07-21T20:21+0300
ukrayna krizi
belarus
aleksandr lukaşenko
rusya
ukrayna krizi
nükleer
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AFP’ye konuşan Lukaşenko, "Artık duralım. Daha ileri gidilemez. Bundan sonrası uçurum. Bundan sonrası nükleer savaş. Bu duruma gelmemeli. Bunun için, bu kaosu durdurmak, Ukrayna'daki operasyonu ve savaşı durdurmak konusunda anlaşmak gerekiyor” dedi.Her şeyin Ukrayna’ya bağlı olduğuna vurgu yapan Lukaşenko, “Şu anda bu savaşın Ukrayna için daha kabul edilebilir şartlarda sona erebileceği noktalar var. Bunun için Kiev'in müzakere masasına oturması ve Rusya'yı asla tehdit etmeyeceği sözünü vermesi gerekiyor. Önemli olan bu. Oraların Nazilerden arındırılması v.s. felsefedir. Önemli olan Rusya'nın güvenliğidir” diye konuştu.‘Herson, Donetsk ve Lugansk konusunu tartışmak için artık çok geç’Belarus lider, Ukrayna'da barışçıl bir çözümün mümkün olduğunu belirterek, “Garantiler verin. Kiev’e yardım edin. Siz, NATO üyeleri ve Amerikalılar, Ukrayna topraklarından Rus topraklarına asla bir tehdit olmayacağını kabul ederseniz, Kiev bu garantileri verecektir. O zaman Rusya da Ukrayna’ya güvenlik garantisi verecek” ifadelerini kullandı.Fransız gazetecinin “Hangi Ukrayna? Ayrıca Herson, Donetsk, Lugansk var” sözleri üzerine Lukaşenko şunları söyledi:
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belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, ukrayna krizi, nükleer
Lukaşenko: Ukrayna'daki çatışmalar durdurulmalı ve nükleer bir savaşın başlamasına izin verilmemeli
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması ve nükleer bir savaşın başlamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
AFP’ye konuşan Lukaşenko, "Artık duralım. Daha ileri gidilemez. Bundan sonrası uçurum. Bundan sonrası nükleer savaş. Bu duruma gelmemeli. Bunun için, bu kaosu durdurmak, Ukrayna'daki operasyonu ve savaşı durdurmak konusunda anlaşmak gerekiyor” dedi.
Her şeyin Ukrayna’ya bağlı olduğuna vurgu yapan Lukaşenko, “Şu anda bu savaşın Ukrayna için daha kabul edilebilir şartlarda sona erebileceği noktalar var. Bunun için Kiev'in müzakere masasına oturması ve Rusya'yı asla tehdit etmeyeceği sözünü vermesi gerekiyor. Önemli olan bu. Oraların Nazilerden arındırılması v.s. felsefedir. Önemli olan Rusya'nın güvenliğidir” diye konuştu.
‘Herson, Donetsk ve Lugansk konusunu tartışmak için artık çok geç’
Belarus lider, Ukrayna'da barışçıl bir çözümün mümkün olduğunu belirterek, “Garantiler verin. Kiev’e yardım edin. Siz, NATO üyeleri ve Amerikalılar, Ukrayna topraklarından Rus topraklarına asla bir tehdit olmayacağını kabul ederseniz, Kiev bu garantileri verecektir. O zaman Rusya da Ukrayna’ya güvenlik garantisi verecek” ifadelerini kullandı.
Fransız gazetecinin “Hangi Ukrayna? Ayrıca Herson, Donetsk, Lugansk var” sözleri üzerine Lukaşenko şunları söyledi:
“Bakın, bunları tartışmak için artık çok geç. Şubat-mart aylarında bunları konuşmak mümkündü. Orada Ukraynalıların büyük baskılarına maruz kalan Ruslar yaşıyor. Ne için? Polonya'nın bize karşı izlediği politika nedeniyle ben şimdi Polonyalıları cezalandırmıyorum. Her zaman söylüyorum; Bizde etnik Polonyalılar var ama bunlar ‘benim Polonyalılarım’. Belaruslular gibi tüm haklara sahipler. Onları seviyor, saygı duyuyor ve değer veriyoruz. Ukrayna’da neden Rus dilini yasaklama gereği duydular? Neden Poroşenko ve Zelenskiy’in Ukrayna içinde izledikleri politikayı sürdürmek gerekliydi? Bu politikalarla Ukrayna'yı sürekli içeriden savaşa itiyorlardı.”