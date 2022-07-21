https://tr.sputniknews.com/20220721/marmarayda-kavga-cikti-yolculardan-biri-digerini-kundeye-getirdi-1058973363.html

Marmaray'da kavga çıktı: Yolculardan biri diğerini kündeye getirdi

Marmaray'da kavga çıktı: Yolculardan biri diğerini kündeye getirdi

İstanbul’da Marmaray treninde iki yolcu arasında kavga çıktı. Güreşir gibi kavga eden yolculardan biri diğerine ‘‘Seni bıçaklarım’’ diyerek tehditler savurdu... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T14:22+0300

2022-07-21T14:22+0300

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türkiye

türkiye

marmaray

kavga

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Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray treni Pendik durağına geldiğinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Güreş müsabakalarını aratmayan kavga yolcuların müdahalesiyle güçlükle yatıştırılabildi.Kavga sırasında bir yolcu diğer yolcuyu tutarak kündeye getirdi. Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, “Bak seni var ya bıçaklarım” diye tehditler savurdu. Kavga diğer yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi.

https://tr.sputniknews.com/20220718/dugunde-kavga-cikti-2-kisi-bicaklanarak-yaralandi-1058816946.html

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türkiye, marmaray, kavga