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Marmaray'da kavga çıktı: Yolculardan biri diğerini kündeye getirdi
Marmaray'da kavga çıktı: Yolculardan biri diğerini kündeye getirdi
İstanbul’da Marmaray treninde iki yolcu arasında kavga çıktı. Güreşir gibi kavga eden yolculardan biri diğerine ‘‘Seni bıçaklarım’’ diyerek tehditler savurdu... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
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marmaray
kavga
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Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray treni Pendik durağına geldiğinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Güreş müsabakalarını aratmayan kavga yolcuların müdahalesiyle güçlükle yatıştırılabildi.Kavga sırasında bir yolcu diğer yolcuyu tutarak kündeye getirdi. Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, “Bak seni var ya bıçaklarım” diye tehditler savurdu. Kavga diğer yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi.
https://tr.sputniknews.com/20220718/dugunde-kavga-cikti-2-kisi-bicaklanarak-yaralandi-1058816946.html
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türkiye, marmaray, kavga

Marmaray'da kavga çıktı: Yolculardan biri diğerini kündeye getirdi

14:22 21.07.2022 (güncellendi: 14:47 21.07.2022)
© İHA / ABDULLAH UĞUR - AYKUT ZORMarmaray'da kavga çıktı: Yolculardan biri diğerini kündeye getirdi
Marmaray'da kavga çıktı: Yolculardan biri diğerini kündeye getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - AYKUT ZOR
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İstanbul’da Marmaray treninde iki yolcu arasında kavga çıktı. Güreşir gibi kavga eden yolculardan biri diğerine ‘‘Seni bıçaklarım’’ diyerek tehditler savurdu. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.
Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray treni Pendik durağına geldiğinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Güreş müsabakalarını aratmayan kavga yolcuların müdahalesiyle güçlükle yatıştırılabildi.

Kavga sırasında bir yolcu diğer yolcuyu tutarak kündeye getirdi. Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, “Bak seni var ya bıçaklarım” diye tehditler savurdu.
Kavga diğer yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
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