https://tr.sputniknews.com/20220721/marti-halka-arzda-ilk-asamaya-hazirlaniyor-1058952016.html
Martı halka arzda ilk aşamaya hazırlanıyor
Martı halka arzda ilk aşamaya hazırlanıyor
Scooter uygulaması Martı, ABD merkezli Birleşme Amaçlı Ortaklık Şirketi (SPAC) Galata Acquisition Corp. üzerinden New York’ta halka açılma hazırlıklarını... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T00:31+0300
2022-07-21T00:31+0300
2022-07-21T00:31+0300
ekonomi
scooter
martı
halk
halka arz
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Elektrikli bisiklet, scooter ve elektrikli motorsiklet kiralama hizmeti sunan ve şu anda Türkiye’nin 20 kentinde faaliyet gösteren Martı, ABD merkezli Birleşme Amaçlı Ortaklık Şirketi (SPAC) Galata Acquisition Corp. üzerinden New York’ta halka açılma hazırlıklarını bitirdi.Bloomberg HT'nin konuya yakın kaynaklardan aktardığı bilgire göre haftalar içinde açıklanması beklenen birleşme işlemi Martı’nın New York Borsasında halka açılma planının da ilk adımı olma niteliğini taşıyor. Söz konusu kaynaklar, şirketin halka arz gelirlerini operasyon bölgesini genişletmek ve filoyu büyütmek için kullanacağını belirtti.Galata ve Martı konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.Scooter uygulaması Martı ‘SPAC’ olma yolundaBloombergNEF, CB Insights ve Pitchbook tarafından yapılan araştırmaya göre, seyahat paylaşım uygulamalarına olan ilginin artmasıyla bu alanda yapılan yatırımların tutarı 2021’de 2,83 milyar dolara ulaştı. 2020’de bu tutar 1,31 milyar dolar düzeyindeydi.Martı’dan e-posta ile gönderilen bilgiye göre, uygulama Türkiye’de 8 milyon kez indirildi ve 40 milyon yolculukta kullanıldı. Yaklaşık 55 bin araçla Türkiye’nin en büyüğü olan filonun montaj-bakım işlemleri de yurt içinde yapılıyor.Martı CEO’su ve kurucusu olan Oğuz Alper Öktem, “Sadece birkaç yıl içinde 2’den 4 tekerlekliye neredeyse her şeyin elektrikli olacağına ve elektrikli olan her şeyin paylaşılabileceğine inanıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Öktem, birleşme görüşmeleri hakkında ise yorum yapmadı.2021 değerlemesiİstanbul merkezli start-up gözlemcisi Webrazzi’ye göre Martı, geçen yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türk özel sermaye şirketi Actera gibi kurumlardan çektiği 30 milyon dolar değerindeki yatırımla 100 milyon dolarda değerlenmişti. Diğer yatırımcılar arasında AutoTech Ventures LLC ve Beco Capital da yer alıyor.Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Galata’nın 147 milyon dolar nakdi, 180 milyon dolarlık da piyasa değeri bulunuyor.
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scooter, martı, halk, halka arz
Martı halka arzda ilk aşamaya hazırlanıyor
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Scooter uygulaması Martı, ABD merkezli Birleşme Amaçlı Ortaklık Şirketi (SPAC) Galata Acquisition Corp. üzerinden New York’ta halka açılma hazırlıklarını tamamladı.
Elektrikli bisiklet, scooter ve elektrikli motorsiklet kiralama hizmeti sunan ve şu anda Türkiye’nin 20 kentinde faaliyet gösteren Martı, ABD merkezli Birleşme Amaçlı Ortaklık Şirketi (SPAC) Galata Acquisition Corp. üzerinden New York’ta halka açılma hazırlıklarını bitirdi.
Bloomberg HT'nin konuya yakın kaynaklardan aktardığı bilgire göre haftalar içinde açıklanması beklenen birleşme işlemi Martı’nın New York Borsasında halka açılma planının da ilk adımı olma niteliğini taşıyor. Söz konusu kaynaklar, şirketin halka arz gelirlerini operasyon bölgesini genişletmek ve filoyu büyütmek için kullanacağını belirtti.
Galata ve Martı konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Scooter uygulaması Martı ‘SPAC’ olma yolunda
BloombergNEF, CB Insights ve Pitchbook tarafından yapılan araştırmaya göre, seyahat paylaşım uygulamalarına olan ilginin artmasıyla bu alanda yapılan yatırımların tutarı 2021’de 2,83 milyar dolara ulaştı. 2020’de bu tutar 1,31 milyar dolar düzeyindeydi.
Martı’dan e-posta ile gönderilen bilgiye göre, uygulama Türkiye’de 8 milyon kez indirildi ve 40 milyon yolculukta kullanıldı. Yaklaşık 55 bin araçla Türkiye’nin en büyüğü olan filonun montaj-bakım işlemleri de yurt içinde yapılıyor.
Martı CEO’su ve kurucusu olan Oğuz Alper Öktem, “Sadece birkaç yıl içinde 2’den 4 tekerlekliye neredeyse her şeyin elektrikli olacağına ve elektrikli olan her şeyin paylaşılabileceğine inanıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Öktem, birleşme görüşmeleri hakkında ise yorum yapmadı.
2021 değerlemesi
İstanbul merkezli start-up gözlemcisi Webrazzi’ye göre Martı, geçen yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türk özel sermaye şirketi Actera gibi kurumlardan çektiği 30 milyon dolar değerindeki yatırımla 100 milyon dolarda değerlenmişti. Diğer yatırımcılar arasında AutoTech Ventures LLC ve Beco Capital da yer alıyor.
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Galata’nın 147 milyon dolar nakdi, 180 milyon dolarlık da piyasa değeri bulunuyor.