https://tr.sputniknews.com/20220721/mersinde-uyguladigi-tedaviyi-begenmedigi-icin-dis-hekimini-doven-zanli-tutuklandi-1058974175.html

Mersin'de uyguladığı tedaviyi beğenmediği için diş hekimini döven zanlı tutuklandı

Mersin'de uyguladığı tedaviyi beğenmediği için diş hekimini döven zanlı tutuklandı

Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi, diş hekimini dövdü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından doktorun park halindeki aracına da zarar... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T14:48+0300

2022-07-21T14:48+0300

2022-07-21T14:48+0300

yaşam

mersin

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Mersin'de poliklinikte tedaviyi beğenmeyen hastanın yakını diş hekimine saldırdı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde hizmet veren Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Metropol Polikliniğinde, sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti.Ekiplerin müdahalesi ile gözaltına alınan şüpheli S.S.'nin, yapılan tedaviyi beğenmemesi üzerine ağabeyi G.S. ile birlikte yeniden polikliniğe geldiği, burada doktor A.H.Z.’ye hakaretlerde bulunduğu, şüpheli G.S'nin ise diş hekimini dövdüğü ve poliklinik önünde bulunan aracına zarar verdiği tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelileri tutuklandı.

mersin

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mersin