Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220721/mersinde-uyguladigi-tedaviyi-begenmedigi-icin-dis-hekimini-doven-zanli-tutuklandi-1058974175.html
Mersin'de uyguladığı tedaviyi beğenmediği için diş hekimini döven zanlı tutuklandı
Mersin'de uyguladığı tedaviyi beğenmediği için diş hekimini döven zanlı tutuklandı
Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi, diş hekimini dövdü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından doktorun park halindeki aracına da zarar... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T14:48+0300
2022-07-21T14:48+0300
yaşam
mersin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058974405_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_72ef883f5c5c0a27c8e2a8bf81f5ba9b.jpg
Mersin'de poliklinikte tedaviyi beğenmeyen hastanın yakını diş hekimine saldırdı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde hizmet veren Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Metropol Polikliniğinde, sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti.Ekiplerin müdahalesi ile gözaltına alınan şüpheli S.S.'nin, yapılan tedaviyi beğenmemesi üzerine ağabeyi G.S. ile birlikte yeniden polikliniğe geldiği, burada doktor A.H.Z.’ye hakaretlerde bulunduğu, şüpheli G.S'nin ise diş hekimini dövdüğü ve poliklinik önünde bulunan aracına zarar verdiği tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelileri tutuklandı.
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058974405_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_e35d2e427e847ac9f9c0d1142bacbdd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mersin

Mersin'de uyguladığı tedaviyi beğenmediği için diş hekimini döven zanlı tutuklandı

14:48 21.07.2022
© FotoğrafMersin'de uyguladığı tedaviyi beğenmediği için diş hekimini döven zanlı tutuklandı
Mersin'de uyguladığı tedaviyi beğenmediği için diş hekimini döven zanlı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi, diş hekimini dövdü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından doktorun park halindeki aracına da zarar veren zanlı ile ağabeyi, yakalandıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Mersin'de poliklinikte tedaviyi beğenmeyen hastanın yakını diş hekimine saldırdı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde hizmet veren Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Metropol Polikliniğinde, sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi ile gözaltına alınan şüpheli S.S.'nin, yapılan tedaviyi beğenmemesi üzerine ağabeyi G.S. ile birlikte yeniden polikliniğe geldiği, burada doktor A.H.Z.’ye hakaretlerde bulunduğu, şüpheli G.S'nin ise diş hekimini dövdüğü ve poliklinik önünde bulunan aracına zarar verdiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelileri tutuklandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала