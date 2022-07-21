Türkiye
SON DAKİKA | Biden'ın Kovid testi pozitif çıktı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220721/milli-guvenlik-kurulu-toplantisi-basladi-1058979543.html
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T16:43+0300
2022-07-21T16:43+0300
türkiye
türkiye
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
recep tayyip erdoğan
terörle mücadele
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058979080_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_79201ae8a738f11723f18e24b5b0f98d.jpg
Toplantıda, yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi konusu üzerinde durulacak. MGK’da, Kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz ile tahıl koridoru oluşturulması için Türkiye öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alınacak.MGK toplantısında ayrıca İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak.Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak.Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220721/cavusoglu-turkiye-sivilleri-hedef-alan-her-turlu-saldirinin-karsisindadir-1058961278.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058979080_90:0:1157:800_1920x0_80_0_0_e72dcf51a138b5fc4058694efcbcd530.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan, terörle mücadele

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

16:43 21.07.2022
© AAMilli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantıda, yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi konusu üzerinde durulacak. MGK’da, Kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz ile tahıl koridoru oluşturulması için Türkiye öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alınacak.
MGK toplantısında ayrıca İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak.
Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak.
Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
TÜRKİYE
Çavuşoğlu: Tahıl konusunda önümüzdeki günlerde güzel haberler vermeyi diliyoruz
10:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала