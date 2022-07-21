https://tr.sputniknews.com/20220721/milli-guvenlik-kurulu-toplantisi-basladi-1058979543.html
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T16:43+0300
2022-07-21T16:43+0300
2022-07-21T16:43+0300
türkiye
türkiye
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
recep tayyip erdoğan
terörle mücadele
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Toplantıda, yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi konusu üzerinde durulacak. MGK’da, Kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz ile tahıl koridoru oluşturulması için Türkiye öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alınacak.MGK toplantısında ayrıca İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak.Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak.Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220721/cavusoglu-turkiye-sivilleri-hedef-alan-her-turlu-saldirinin-karsisindadir-1058961278.html
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türkiye, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan, terörle mücadele
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantıda, yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi konusu üzerinde durulacak. MGK’da, Kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz ile tahıl koridoru oluşturulması için Türkiye öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alınacak.
MGK toplantısında ayrıca İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak.
Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak.
Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.