https://tr.sputniknews.com/20220721/nazi-destekcisi-banderayi-oven-stephen-king-isletildim-ama-yalniz-degilim-1058986062.html

Nazi destekçisi Bandera'yı öven Stephen King: İşletildim

Nazi destekçisi Bandera'yı öven Stephen King: İşletildim

ABD'li yazar Stephen King, Rus komedyenlerin yaptığı telefon şakasında, görüştüğü kişinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olduğunu zannederek, Nazi destekçisi... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T22:05+0300

2022-07-21T22:05+0300

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ukrayna krizi

abd

stephen king

ukrayna

vladimir zelenskiy

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Batılı siyasileri, şöhretleri ve diğer önde gelenleri işletmeleriyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ile Aleksey Stolyarov (Lexus) tarafından işletilip Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'yı öven ABD'li yazar Stephen King, işletildiğini fark ettikten sonra Bandera’yı tanımadığını iddia etti.Stephen King, Twitter üzerinden konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda , şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ve Aleksey Stolyarov (Lexus) ile görüştüğünü anlamayan ve görüştüğü kişinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduğunu düşünen ABD'li yazar Stephen King, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın 'çok harika bir insan' olduğunu söylemişti.

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