Nazi destekçisi Bandera'yı öven Stephen King: İşletildim
22:05 21.07.2022 (güncellendi: 22:18 21.07.2022)
© AFP 2022 / Tobias HaseStephen King
© AFP 2022 / Tobias Hase
ABD'li yazar Stephen King, Rus komedyenlerin yaptığı telefon şakasında, görüştüğü kişinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olduğunu zannederek, Nazi destekçisi Stepan Bandera'nın 'harika bir insan' olduğunu belirttikten sonra yaptığı açıklamada, aslında Bandera’yı ‘tanımadığını’ söyledi.
Batılı siyasileri, şöhretleri ve diğer önde gelenleri işletmeleriyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ile Aleksey Stolyarov (Lexus) tarafından işletilip Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'yı öven ABD'li yazar Stephen King, işletildiğini fark ettikten sonra Bandera’yı tanımadığını iddia etti.
Stephen King was prank called by Vovan and Lexus. They asked him what he thinks of Bandera.— Levi (@Levi_godman) July 18, 2022
His answer „I think Bandera was a great man“ pic.twitter.com/XLaOvtBhn0
Stephen King, Twitter üzerinden konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda , şu ifadelere yer verdi:
"Aslında, işletildiğim ortaya çıktı. Bandera denen adamın kim olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Mahcup oldum. Ancak yalnız olmadığım da ortaya çıktı. Bu adamların (şakalarına) düşen diğer kurbanlar, J.K. Rowling, Prens Harry ve Justin Trudeau."
Actually, turned out I WAS pranked. Had no idea who this guy Bandera was. So...I'm embarrassed. But it turns out I wasn't alone. Other victims who fell for these guys include J.K. Rowling, Prince Harry, and Justin Trudeau.— Stephen King (@StephenKing) July 21, 2022
Ne olmuştu?
Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ve Aleksey Stolyarov (Lexus) ile görüştüğünü anlamayan ve görüştüğü kişinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduğunu düşünen ABD'li yazar Stephen King, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın 'çok harika bir insan' olduğunu söylemişti.