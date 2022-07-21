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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220721/nazi-destekcisi-banderayi-oven-stephen-king-isletildim-ama-yalniz-degilim-1058986062.html
Nazi destekçisi Bandera'yı öven Stephen King: İşletildim
Nazi destekçisi Bandera'yı öven Stephen King: İşletildim
ABD'li yazar Stephen King, Rus komedyenlerin yaptığı telefon şakasında, görüştüğü kişinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olduğunu zannederek, Nazi destekçisi... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
abd
stephen king
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Batılı siyasileri, şöhretleri ve diğer önde gelenleri işletmeleriyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ile Aleksey Stolyarov (Lexus) tarafından işletilip Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'yı öven ABD'li yazar Stephen King, işletildiğini fark ettikten sonra Bandera’yı tanımadığını iddia etti.Stephen King, Twitter üzerinden konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda , şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ve Aleksey Stolyarov (Lexus) ile görüştüğünü anlamayan ve görüştüğü kişinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduğunu düşünen ABD'li yazar Stephen King, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın 'çok harika bir insan' olduğunu söylemişti.
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abd, stephen king, ukrayna, vladimir zelenskiy

Nazi destekçisi Bandera'yı öven Stephen King: İşletildim

22:05 21.07.2022 (güncellendi: 22:18 21.07.2022)
© AFP 2022 / Tobias HaseStephen King
Stephen King - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / Tobias Hase
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ABD'li yazar Stephen King, Rus komedyenlerin yaptığı telefon şakasında, görüştüğü kişinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olduğunu zannederek, Nazi destekçisi Stepan Bandera'nın 'harika bir insan' olduğunu belirttikten sonra yaptığı açıklamada, aslında Bandera’yı ‘tanımadığını’ söyledi.
Batılı siyasileri, şöhretleri ve diğer önde gelenleri işletmeleriyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ile Aleksey Stolyarov (Lexus) tarafından işletilip Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'yı öven ABD'li yazar Stephen King, işletildiğini fark ettikten sonra Bandera’yı tanımadığını iddia etti.
Stephen King, Twitter üzerinden konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda , şu ifadelere yer verdi:

"Aslında, işletildiğim ortaya çıktı. Bandera denen adamın kim olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Mahcup oldum. Ancak yalnız olmadığım da ortaya çıktı. Bu adamların (şakalarına) düşen diğer kurbanlar, J.K. Rowling, Prens Harry ve Justin Trudeau."

Ne olmuştu?

Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ve Aleksey Stolyarov (Lexus) ile görüştüğünü anlamayan ve görüştüğü kişinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduğunu düşünen ABD'li yazar Stephen King, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın 'çok harika bir insan' olduğunu söylemişti.
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