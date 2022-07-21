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https://tr.sputniknews.com/20220721/nesli-tukenmekte-olan-kaplanlarin-sayisi-son-7-yilda-yuzde-40-artti-listeye-kelebekler-de-eklendi-1058980351.html
Nesli tükenmekte olan kaplanların sayısı 7 yılda yüzde 40 arttı: Listeye Kral Kelebeği eklendi
Nesli tükenmekte olan kaplanların sayısı 7 yılda yüzde 40 arttı: Listeye Kral Kelebeği eklendi
Doğal ortamda yaşayan kaplanların sayısının 2015'ten bu yana yüzde 40 arttığı açıklandı. Ancak çevrecilere göre kaplanlar halen nesli tükenme tehdidi altında... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T16:52+0300
2022-07-21T16:53+0300
yaşam
kelebek
kaplan
nesli tükenmekte olan hayvanlar
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)
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Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yapılan açıklamada, uzun yıllardır nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan kaplanların nüfusunda son 7 yılda ciddi bir artış yaşandığı belirtildi.Açıklamaya göre yapılan gözlemler ve koruma çabaları sayesinde dünya çapındaki kaplan sayısı 2015'ten bu yana yüzde 40 artarak 5 bin 578'e ulaştı. Kaplan nüfusunun yine de nesli tehlike altındaki hayvanlar listesinde bulunduğunu belirten IUCN, 'Entegre Kaplan Habitat Koruma Programı' gibi projelerin başarılı olması ve koruma çalışmaları devam ettiği sürece iyileşmenin mümkün olduğunu ifade etti..Açıklamada ayrıca, göçmen kral kelebeğinin de artık nesli tükenmekte olan türler arasında yer aldığı duyuruldu. IUCN'ye göre kral kelebeğinin neslinin tükenme riski altına girmesinin sebebi ise, iklim değişikliği ve habitat tahribatı.
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kelebek, kaplan, nesli tükenmekte olan hayvanlar, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)

Nesli tükenmekte olan kaplanların sayısı 7 yılda yüzde 40 arttı: Listeye Kral Kelebeği eklendi

16:52 21.07.2022 (güncellendi: 16:53 21.07.2022)
© Fotoğraf : PixabaySibirya kaplanı, Amur
Sibirya kaplanı, Amur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Doğal ortamda yaşayan kaplanların sayısının 2015'ten bu yana yüzde 40 arttığı açıklandı. Ancak çevrecilere göre kaplanlar halen nesli tükenme tehdidi altında olan hayvanlar arasında bulunuyor.
Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yapılan açıklamada, uzun yıllardır nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan kaplanların nüfusunda son 7 yılda ciddi bir artış yaşandığı belirtildi.
Açıklamaya göre yapılan gözlemler ve koruma çabaları sayesinde dünya çapındaki kaplan sayısı 2015'ten bu yana yüzde 40 artarak 5 bin 578'e ulaştı.
Kaplan nüfusunun yine de nesli tehlike altındaki hayvanlar listesinde bulunduğunu belirten IUCN, 'Entegre Kaplan Habitat Koruma Programı' gibi projelerin başarılı olması ve koruma çalışmaları devam ettiği sürece iyileşmenin mümkün olduğunu ifade etti..
Açıklamada ayrıca, göçmen kral kelebeğinin de artık nesli tükenmekte olan türler arasında yer aldığı duyuruldu. IUCN'ye göre kral kelebeğinin neslinin tükenme riski altına girmesinin sebebi ise, iklim değişikliği ve habitat tahribatı.
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