https://tr.sputniknews.com/20220721/ozbekistan-lideri-mirziyoyev-karakalpakistanda-ohali-sona-erdiren-kararnameyi-imzaladi--1058953397.html
Özbekistan lideri Mirziyoyev, Karakalpakistan'da OHAL'i sona erdiren kararnameyi imzaladı
Özbekistan lideri Mirziyoyev, Karakalpakistan'da OHAL'i sona erdiren kararnameyi imzaladı
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in haziran başlarında protestoların yapıldığı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olağanüstü halin (OHAL) erken... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T00:56+0300
2022-07-21T00:56+0300
2022-07-21T00:56+0300
dünya
özbekistan
karakalpakistan
şevket mirziyoyev
ohal
olağanüstü hal (ohal)
kararname
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Özbekistan Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Şerzod Asadov, Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olağanüstü halin yarın sabahtan itibaren sonlandırılmasına dair kararnameyi imzaladığını bildirdi.Asadov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Karakalpakistan Cumhuriyeti Jokargı Kenes'in (Yüksek Konseyinin) çağrısını dikkate alarak, ayrıca bölgede asayişin yeniden sağlandığını, vatandaşların güvenliğinin, hak ve özgürlüklerinin korunmasının sağlanmış olduğunu göz önünde bulundurarak Karakalpakistan topraklarında olağanüstü halin 21 Temmuz saat 05.00’ten (TSİ 03.00) itibaren erken sonlandırılmasına ilişkin kararname imzaladı” ifadelerine yer verdi.Özbekistan'da ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesi nedeniyle Nukus şehrinde protestolar düzenlenmişti. Yerel yetkililere göre bölgedeki iktidarı ele geçirmek amacıyla ayaklanma organize etmeye çalışan bir grup gözaltına alınmıştı. Ardından Devlet Başkanı Mirziyoyev, bölgede 3 Temmuz’dan 2 Ağustos’a kadar OHAL ilan etmişti.Son verilere göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21 kişi, yaralı sayısının ise 274 kişi olarak açıklanmıştı. Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220705/putinden-mirziyoyevin-karakalpakistanda-aldigi-onlemlere-destek-1058346145.html
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özbekistan, karakalpakistan, şevket mirziyoyev, ohal, olağanüstü hal (ohal), kararname
Özbekistan lideri Mirziyoyev, Karakalpakistan'da OHAL'i sona erdiren kararnameyi imzaladı
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Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in haziran başlarında protestoların yapıldığı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olağanüstü halin (OHAL) erken sonlandırılmasına dair kararnameyi imzaladığı öğrenildi.
Özbekistan Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Şerzod Asadov, Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki olağanüstü halin yarın sabahtan itibaren sonlandırılmasına dair kararnameyi imzaladığını bildirdi.
Asadov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Karakalpakistan Cumhuriyeti Jokargı Kenes'in (Yüksek Konseyinin) çağrısını dikkate alarak, ayrıca bölgede asayişin yeniden sağlandığını, vatandaşların güvenliğinin, hak ve özgürlüklerinin korunmasının sağlanmış olduğunu göz önünde bulundurarak Karakalpakistan topraklarında olağanüstü halin 21 Temmuz saat 05.00’ten (TSİ 03.00) itibaren erken sonlandırılmasına ilişkin kararname imzaladı” ifadelerine yer verdi.
Özbekistan'da ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesi nedeniyle Nukus şehrinde protestolar düzenlenmişti. Yerel yetkililere göre bölgedeki iktidarı ele geçirmek amacıyla ayaklanma organize etmeye çalışan bir grup gözaltına alınmıştı. Ardından Devlet Başkanı Mirziyoyev, bölgede 3 Temmuz’dan 2 Ağustos’a kadar OHAL ilan etmişti.
Son verilere göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21 kişi, yaralı sayısının ise 274 kişi olarak açıklanmıştı. Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu.