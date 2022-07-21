https://tr.sputniknews.com/20220721/pakistandaki-memleketini-75-yil-sonra-ilk-kez-ziyaret-eden-hint-kadin-herkesi-duygulandirdi-1058982434.html

Pakistan'daki memleketini 75 yıl sonra ilk kez ziyaret eden Hint kadın, herkesi duygulandırdı

Pakistan'daki memleketini 75 yıl sonra ilk kez ziyaret eden Hint kadın, herkesi duygulandırdı

İngiltere yönetimindeki Hindistan'ın ikiye bölünerek Hindistan ve Pakistan olarak iki devletin bağımsızlıklarını kazandığı 1947 yılından bu yana Pakistan... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T18:09+0300

2022-07-21T18:09+0300

2022-07-21T18:09+0300

yaşam

hindistan

pakistan

bölünme

rawalpindi

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Hindistan ve Pakistan'ın 1947'de birbirinden ayrılmasının ardından iki ülkede milyonlarca kişi yerlerinden oldu. Dini farklılıklar nedeniyle milyonlarca kişi, doğduğu toprakları ardında bırakarak bir diğer ülkeye göç etmek zorunda bırakıldı. Ailesiyle birlikte göç etmek zorunda kalanlardan biri, 90 yaşındaki Reena Varma oldu. Günümüzde Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarında yer alan Rawalpindi şehrinde doğan yaşlı kadın, Pakistan'ın kendisine üç aylık vize hakkı tanıması sayesinde hayallerini gerçekleştirerek memleketine 75 yıl sonra ilk kez ayak bastı. Rawalpindi'de büyük bir sevinç gösterisiyle karşılanan kadın için çok sayıda kişi bir araya geldi. Çiçek yağmuru ve davullarla memleketinde ağırlanan yaşlı kadın, müziğin ritmine ayak uydurarak kalabalıkla birlikte dans etti.Pakistan medyasına göre babası tarafından inşa edilen eve yürürken gözyaşlarını tutamayan yaşlı kadın, henüz 15 yaşındayken terk etmek zorunda kaldığı evdeki anılarına dair şu ifadeleri kullandı:İki komşu ülke vatandaşlarının birbirlerinin topraklarına kolaylıkla ziyaret edebilmesi için Hem Hindistan'a hem de Pakistan'a vize politikasını yumuşatma çağrısında bulunan Reena Varma, şöyle konuştu:Varma'nın sesi, hem Hindistan hem de Pakistan'daki milyonlarca sosyal medya kullanıcısının kalbinde yankı buldu. Yaşlı kadının görüntülerini duygu yüklü mesajlarla paylaşan Hint ve Pakistanlılar, iki ülke arasındaki vize politikasının yumuşatılması çağrısında bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, böyle bir adımın 1947'de memleketlerini terk etmek zorunda kalan Hindistan ve Pakistan'dan milyonlarca kişinin sınır ötesindeki ata evlerini ziyaret etmesine olanak sağlayacağını kaydetti.'Böyle ziyaretler o kadar sıradanlaşmalı ki haber olmaktan çıkmalı'Bir sosyal medya kullanıcısı tek bir kişinin ziyaretinin milyonlarca kişiyi derinden etkilediğine vurgu yaparak, "Tek kişinin ziyareti, çok fazla insanı etkiledi. Bu (ziyaret imkanı) standart olmalı, o kadar sıradanlaşmalı ki haber olmaktan çıkmalı" dedi.Yaşlı kadının ziyaretinin "Hindistan-Pakistan Mirası Kulubü" isimli bir Facebook grubunun yöneticisi İmran William tarafından organize edildiği kaydedildi.

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hindistan, pakistan, bölünme, rawalpindi