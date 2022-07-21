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Pınar Damar'ın katili kuzeninin eşi Metin A. cinayeti itiraf etti
Pınar Damar'ın katili kuzeninin eşi Metin A. cinayeti itiraf etti
İstanbul Bağcılar’da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Damar’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Pınar Damar’ın kuzeninin eşi Metin A., cinayeti... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T15:00+0300
2022-07-21T15:00+0300
yaşam
kadın cinayeti
pınar damar
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Kayıp ihbarıyla aranırken İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Metin A.'nın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili kuzenin eşi Metin A. dün sabah Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alınmıştı.DHA’nın aktardığına göre Emniyet’teki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.Metin A.'nın Pınar Damar ile ‘ilişkisi olduğunu’ öne sürerek göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söylediği kaydedildi.Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Katil, arama çalışmalarına katılmışBağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın cansız bedeni Küçükçekmece Gasilhanesi'nden teslim alındı.Eniştesi Serdar Taşdemir ise dün Metin A.'yla birlikte Pınar'ı aradıklarını söyledi. Taşdemir şöyle konuştu:“Akşam benimle birlikte Pınar'ı aradı. Pınar'ın 3 ay önce bir köpeği ölmüştü. Bazen köpeğinin mezarına giderdi. Ablası mezara bakmamız gerektiğini söyleyince, acaba orada mı diye bakmaya gittik. Mezarın yerini Metin A. biliyordu. Numarasını eşimden aldım. Nerde olduğunu sordum, kafede Pınar'ı aradığını söyledi. Hiç aklımdan öyle bir şey gelmezdi. En son aklıma gelecek kişi oydu. Ben Metin A.'yı daha önce bir kez gördüm."Pınar Damar'ın teyzesinin eşi Nevzat Taşin ise "Bir çocuk büyütmek kolay değil. Bir cani gelip kıyıyor ve cezasız kalıyor. Müebbet cezası alsa bile, bir şekilde dışarı çıkıyor. Artık caydırıcı kanunlar çıksın” diye konuştu.Pınar Damar'ın babası Mustafa Damar, “Hiçbir sorunu yoktu. Bu olayın peşini bırakmayacağız” dedi. Baba Mustafa Damar, “Bu canileri ortadan kaldırın. Bu katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyorlar. Ben iki gündür buradayım, çok fazla kadın cenazesi geldi buraya” ifadelerini kullandı.
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kadın cinayeti, pınar damar

Pınar Damar'ın katili kuzeninin eşi Metin A. cinayeti itiraf etti

15:00 21.07.2022
© FotoğrafPınar Damar
Pınar Damar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© Fotoğraf
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İstanbul Bağcılar’da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Damar’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Pınar Damar’ın kuzeninin eşi Metin A., cinayeti itiraf etti.
Kayıp ihbarıyla aranırken İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Metin A.'nın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili kuzenin eşi Metin A. dün sabah Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alınmıştı.
DHA’nın aktardığına göre Emniyet’teki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Metin A.'nın Pınar Damar ile ‘ilişkisi olduğunu’ öne sürerek göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söylediği kaydedildi.
Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Katil, arama çalışmalarına katılmış

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın cansız bedeni Küçükçekmece Gasilhanesi'nden teslim alındı.
Eniştesi Serdar Taşdemir ise dün Metin A.'yla birlikte Pınar'ı aradıklarını söyledi. Taşdemir şöyle konuştu:
“Akşam benimle birlikte Pınar'ı aradı. Pınar'ın 3 ay önce bir köpeği ölmüştü. Bazen köpeğinin mezarına giderdi. Ablası mezara bakmamız gerektiğini söyleyince, acaba orada mı diye bakmaya gittik. Mezarın yerini Metin A. biliyordu. Numarasını eşimden aldım. Nerde olduğunu sordum, kafede Pınar'ı aradığını söyledi. Hiç aklımdan öyle bir şey gelmezdi. En son aklıma gelecek kişi oydu. Ben Metin A.'yı daha önce bir kez gördüm."
Pınar Damar'ın teyzesinin eşi Nevzat Taşin ise "Bir çocuk büyütmek kolay değil. Bir cani gelip kıyıyor ve cezasız kalıyor. Müebbet cezası alsa bile, bir şekilde dışarı çıkıyor. Artık caydırıcı kanunlar çıksın” diye konuştu.
Pınar Damar'ın babası Mustafa Damar, “Hiçbir sorunu yoktu. Bu olayın peşini bırakmayacağız” dedi. Baba Mustafa Damar, “Bu canileri ortadan kaldırın. Bu katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyorlar. Ben iki gündür buradayım, çok fazla kadın cenazesi geldi buraya” ifadelerini kullandı.
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