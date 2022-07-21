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Portekiz'de aşırı sıcaklar en az bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu
Portekiz'de aşırı sıcaklar en az bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu
Portekiz'de Sağlık Bakanlığı 7-18 Temmuz'da 1065 kişinin aşırı sıcaklardan öldüğünü açıkladı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T02:42+0300
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dünya
sıcaklık
ispanya
portekiz
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Avrupa'da yüzlerce can kaybına ve orman yangınlarına neden olan sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor.Yetkililerin ölüm artışından aşırı sıcakları sorumlu tuttuğu Portekiz'de, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı.Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi.Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor.Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220719/avrupanin-guneyi-sicak-hava-dalgasina-teslim-yuzlerce-kisi-hayatini-kaybetti---1058861798.html
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sıcaklık, ispanya, portekiz, yangın

Portekiz'de aşırı sıcaklar en az bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

02:42 21.07.2022 (güncellendi: 02:52 21.07.2022)
© CRISTINA QUICLERPortekiz - sıcanklık - yaz
Portekiz - sıcanklık - yaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© CRISTINA QUICLER
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Portekiz'de Sağlık Bakanlığı 7-18 Temmuz'da 1065 kişinin aşırı sıcaklardan öldüğünü açıkladı.
Avrupa'da yüzlerce can kaybına ve orman yangınlarına neden olan sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Yetkililerin ölüm artışından aşırı sıcakları sorumlu tuttuğu Portekiz'de, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı.
Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi.
Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor.
Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.
İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.
Avrupa'da sıcak hava dalgasının etkisiyle binlerce kişi hayatını kaybederken, meydana gelen orman yangınlarında 100 bin hektardan fazla alan yandı. İngiltere'de sıcaklıkların ilk kez 40 dereceyi geçmesi beklenirken, İrlanda'da 135 yılın en sıcak günü yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
DÜNYA
Avrupa'nın güneyi sıcak hava dalgasına teslim: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti
19 Temmuz, 05:04
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