https://tr.sputniknews.com/20220721/portekizde-asiri-sicaklar-en-az-bin-kisinin-hayatini-kaybetmesine-neden-oldu-1058956968.html

Portekiz'de aşırı sıcaklar en az bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

Portekiz'de aşırı sıcaklar en az bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

Portekiz'de Sağlık Bakanlığı 7-18 Temmuz'da 1065 kişinin aşırı sıcaklardan öldüğünü açıkladı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T02:42+0300

2022-07-21T02:42+0300

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sıcaklık

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portekiz

yangın

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Avrupa'da yüzlerce can kaybına ve orman yangınlarına neden olan sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor.Yetkililerin ölüm artışından aşırı sıcakları sorumlu tuttuğu Portekiz'de, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı.Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi.Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor.Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220719/avrupanin-guneyi-sicak-hava-dalgasina-teslim-yuzlerce-kisi-hayatini-kaybetti---1058861798.html

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sıcaklık, ispanya, portekiz, yangın