https://tr.sputniknews.com/20220721/psikolojik-siddete-ugradigini-aciklayan-kutsinin-esi-sibel-ulker-soylediklerim-yanlis-anlasildi-1058977317.html
Psikolojik şiddete uğradığını açıklayan Kutsi'nin eşi Sibel Ülker: Söylediklerim yanlış anlaşıldı
Psikolojik şiddete uğradığını açıklayan Kutsi'nin eşi Sibel Ülker: Söylediklerim yanlış anlaşıldı
Şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker bir yıldır psikolojik şiddete uğradığını açıklaması sonrası sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Kutsi'yi... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T16:05+0300
2022-07-21T16:05+0300
2022-07-21T16:09+0300
kutsi
yaşam
psikolojik şiddet
iddia
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Kutsi'nin eşi Sibel Ülker, dün sosyal medya hesabından "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var" açıklamasını yaptı. Söz konusu paylaşım Ülker ile Kutsi'nin ayrıldığı iddiasının ortaya atılmasına neden oldu.Bugün yeni bir paylaşım yapan Sibel Ülker, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220720/kutsinin-esi-sibel-ulker-1-yili-askin-suredir-siddete-ugruyorum-1058948300.html
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Psikolojik şiddete uğradığını açıklayan Kutsi'nin eşi Sibel Ülker: Söylediklerim yanlış anlaşıldı
16:05 21.07.2022 (güncellendi: 16:09 21.07.2022) Abone ol
Şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker bir yıldır psikolojik şiddete uğradığını açıklaması sonrası sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Kutsi'yi kastetmediğini söyledi.
Kutsi'nin eşi Sibel Ülker, dün sosyal medya hesabından "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var" açıklamasını yaptı. Söz konusu paylaşım Ülker ile Kutsi'nin ayrıldığı iddiasının ortaya atılmasına neden oldu.
Bugün yeni bir paylaşım yapan Sibel Ülker, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti:
"Dünkü yaptığım paylaşım tamamen yanlış anlaşılmıştır. Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi dahi geçmemiştir. Kendisiyle boşandığımız gibi böyle bir durum söz konusu dahi değildir. Konu zaten Kutsi'yle evli olduğum için etraftan yapılan manipüle ve baskılarla alakalıdır. Yüzlerinde bir maskeyle bana oyunculara taş çıkartan performans sergileyip arkamdan çevrilen işlerdir. Gizli olan Instagram sayfamdan yaptığım bu paylaşımın böyle yorumlanarak yayılmasına ve gündemi meşgul etmesine üzgünüm."