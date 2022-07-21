https://tr.sputniknews.com/20220721/psikolojik-siddete-ugradigini-aciklayan-kutsinin-esi-sibel-ulker-soylediklerim-yanlis-anlasildi-1058977317.html

Psikolojik şiddete uğradığını açıklayan Kutsi'nin eşi Sibel Ülker: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

Psikolojik şiddete uğradığını açıklayan Kutsi'nin eşi Sibel Ülker: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker bir yıldır psikolojik şiddete uğradığını açıklaması sonrası sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Kutsi'yi... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T16:05+0300

2022-07-21T16:05+0300

2022-07-21T16:09+0300

kutsi

yaşam

psikolojik şiddet

iddia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058977390_4:0:644:360_1920x0_80_0_0_4e40af729282dcda20b2c9211fe3b5b8.jpg

Kutsi'nin eşi Sibel Ülker, dün sosyal medya hesabından "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var" açıklamasını yaptı. Söz konusu paylaşım Ülker ile Kutsi'nin ayrıldığı iddiasının ortaya atılmasına neden oldu.Bugün yeni bir paylaşım yapan Sibel Ülker, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220720/kutsinin-esi-sibel-ulker-1-yili-askin-suredir-siddete-ugruyorum-1058948300.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kutsi, psikolojik şiddet, iddia