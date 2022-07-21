https://tr.sputniknews.com/20220721/putin-ve-suudi-veliaht-prensi-telefonda-gorustu-1058984689.html
Putin ve Suudi Veliaht Prensi telefonda görüştü
Putin ve Suudi Veliaht Prensi telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman el-Saud’un bugünkü telefon görüşmesinde dünya petrol pazarındaki... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T20:17+0300
2022-07-21T20:17+0300
2022-07-21T20:20+0300
dünya
vladimir putin
suudi arabistan
kremlin
iran
tahran
astana zirvesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan ’açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman el-Saud ile telefon görüşmesi gerçekleşti. Her iki taraf, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki dostça ilişkilerde varılan düzeyden memnuniyetini dile getirdi. Karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik bağların genişletilmesine vurgu yapılarak ikili işbirliğinin güncel konuları değerlendirildi. Dünya petrol piyasasındaki mevcut durum ayrıntılı biçimde ele alındı” ifadesine yer verildi.Ayrıca, İran’ın başkenti Tahran’da 19 Temmuz günü gerçekleşen Astana Zirvesi’nin sonuçları dahil Suriye’deki durumla ilgili görüş alış verişi yapıldığı aktarılan açıklamada, bu konuda farklı düzeylerde temasları sürdürme kararı alındığı belirtildi.Putin ve Muhammed Bin Selman’ın, OPEC+ kapsamındaki koordinasyonu sürdürmenin önemine vurgu yaptıkları ve örgüt üyesi ülkelerin, küresel enerji kaynakları piyasasındaki dengeyi korumak için taahhütlerini tutarlı biçimde yerine getirdiği bildirildi.
suudi arabistan
iran
tahran
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vladimir putin, suudi arabistan, kremlin, iran, tahran, astana zirvesi
Putin ve Suudi Veliaht Prensi telefonda görüştü
20:17 21.07.2022 (güncellendi: 20:20 21.07.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman el-Saud’un bugünkü telefon görüşmesinde dünya petrol pazarındaki durumu değerlendirdiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan ’açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman el-Saud ile telefon görüşmesi gerçekleşti. Her iki taraf, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki dostça ilişkilerde varılan düzeyden memnuniyetini dile getirdi. Karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik bağların genişletilmesine vurgu yapılarak ikili işbirliğinin güncel konuları değerlendirildi. Dünya petrol piyasasındaki mevcut durum ayrıntılı biçimde ele alındı” ifadesine yer verildi.
Ayrıca, İran’ın başkenti Tahran’da 19 Temmuz günü gerçekleşen Astana Zirvesi’nin sonuçları dahil Suriye’deki durumla ilgili görüş alış verişi yapıldığı aktarılan açıklamada, bu konuda farklı düzeylerde temasları sürdürme kararı alındığı belirtildi.
Putin ve Muhammed Bin Selman’ın, OPEC+ kapsamındaki koordinasyonu sürdürmenin önemine vurgu yaptıkları ve örgüt üyesi ülkelerin, küresel enerji kaynakları piyasasındaki dengeyi korumak için taahhütlerini tutarlı biçimde yerine getirdiği bildirildi.