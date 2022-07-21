https://tr.sputniknews.com/20220721/putin-ve-suudi-veliaht-prensi-telefonda-gorustu-1058984689.html

Putin ve Suudi Veliaht Prensi telefonda görüştü

Putin ve Suudi Veliaht Prensi telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman el-Saud’un bugünkü telefon görüşmesinde dünya petrol pazarındaki... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T20:17+0300

2022-07-21T20:17+0300

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dünya

vladimir putin

suudi arabistan

kremlin

iran

tahran

astana zirvesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan ’açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman el-Saud ile telefon görüşmesi gerçekleşti. Her iki taraf, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki dostça ilişkilerde varılan düzeyden memnuniyetini dile getirdi. Karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik bağların genişletilmesine vurgu yapılarak ikili işbirliğinin güncel konuları değerlendirildi. Dünya petrol piyasasındaki mevcut durum ayrıntılı biçimde ele alındı” ifadesine yer verildi.Ayrıca, İran’ın başkenti Tahran’da 19 Temmuz günü gerçekleşen Astana Zirvesi’nin sonuçları dahil Suriye’deki durumla ilgili görüş alış verişi yapıldığı aktarılan açıklamada, bu konuda farklı düzeylerde temasları sürdürme kararı alındığı belirtildi.Putin ve Muhammed Bin Selman’ın, OPEC+ kapsamındaki koordinasyonu sürdürmenin önemine vurgu yaptıkları ve örgüt üyesi ülkelerin, küresel enerji kaynakları piyasasındaki dengeyi korumak için taahhütlerini tutarlı biçimde yerine getirdiği bildirildi.

suudi arabistan

iran

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vladimir putin, suudi arabistan, kremlin, iran, tahran, astana zirvesi