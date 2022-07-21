https://tr.sputniknews.com/20220721/resmi-gazetede-yayimlandi-ciftcilere-prim-destegi-odenecek-1058959528.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiftçilere prim desteği ödenecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiftçilere prim desteği ödenecek
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL 'TMO Alım Primi Desteği' ödenmesine... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T06:23+0300
2022-07-21T06:23+0300
2022-07-21T06:23+0300
türkiye
resmi gazete
çiftçi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilere destek verilecek.Ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL 'TMO Alım Primi Desteği' ödenecek.2022 üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklenmeden yaralanmak isteyen çiftçilerin en geç 1 Eylül tarihine kadar ürünlerini TMO'ya satarak 16 Eylül tarihine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları müdürlüklere alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekiyor. Ayrıca bu destekten haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl boyunca hiçbir destekten yararlanamayacak.
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resmi gazete, çiftçi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiftçilere prim desteği ödenecek
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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL 'TMO Alım Primi Desteği' ödenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilere destek verilecek.
Ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL 'TMO Alım Primi Desteği' ödenecek.
2022 üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklenmeden yaralanmak isteyen çiftçilerin en geç 1 Eylül tarihine kadar ürünlerini TMO'ya satarak 16 Eylül tarihine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları müdürlüklere alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekiyor. Ayrıca bu destekten haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl boyunca hiçbir destekten yararlanamayacak.