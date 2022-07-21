https://tr.sputniknews.com/20220721/rus-turistlerin-cogu-yazin-ilk-yarisinda-turkiyeyi-tercih-etti-1058978397.html
Rus turistlerin çoğu yazın ilk yarısında Türkiye’yi tercih etti
Rus turistlerin çoğu yazın ilk yarısında Türkiye’yi tercih etti
Rus OneTwoTrip sitesinin aktardığına göre, Rus turistlerin yılın ilk yarısında en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu. En çok talep gören ülkenin Türkiye... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T16:36+0300
2022-07-21T16:36+0300
2022-07-21T16:36+0300
dünya
türkiye
rusya
rus turist
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İnternet servisinin uzmanları 1 Haziran-15 Temmuz dönemini kapsayan rezervasyon verilerini inceledi. Türkiye’nin en çok uçuş talebinin gözlemlendiği yer oldu. Her beş kullanıcıdan birinin (yüzde 18) Türkiye’yi tercih ettiği anlaşıldı.İkinci sırada ise Kırgızistan yer alıyor. Bu ülkeye yönelik alınan biletler toplam bilet sayısının yüzde 12’sini oluşturdu. On kullanıcıdan biri Kırgızistan’ı tercih etti. Ermenistan ise tercih edilen üçüncü ülke olarak kayda geçti.Özbekistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Tayland, İsrail ve Maldivler de tercih edilen diğer noktalar arasında yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220702/antalyaya-haziranda-18-milyon-turist-geldi-1058223927.html
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türkiye, rusya, rus turist
Rus turistlerin çoğu yazın ilk yarısında Türkiye’yi tercih etti
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Rus OneTwoTrip sitesinin aktardığına göre, Rus turistlerin yılın ilk yarısında en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu. En çok talep gören ülkenin Türkiye olduğu tespit edildi.
İnternet servisinin uzmanları 1 Haziran-15 Temmuz dönemini kapsayan rezervasyon verilerini inceledi. Türkiye’nin en çok uçuş talebinin gözlemlendiği yer oldu. Her beş kullanıcıdan birinin (yüzde 18) Türkiye’yi tercih ettiği anlaşıldı.
İkinci sırada ise Kırgızistan yer alıyor. Bu ülkeye yönelik alınan biletler toplam bilet sayısının yüzde 12’sini oluşturdu. On kullanıcıdan biri Kırgızistan’ı tercih etti. Ermenistan ise tercih edilen üçüncü ülke olarak kayda geçti.
Özbekistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Tayland, İsrail ve Maldivler de tercih edilen diğer noktalar arasında yer aldı.