https://tr.sputniknews.com/20220721/rus-turistlerin-cogu-yazin-ilk-yarisinda-turkiyeyi-tercih-etti-1058978397.html

Rus turistlerin çoğu yazın ilk yarısında Türkiye’yi tercih etti

Rus turistlerin çoğu yazın ilk yarısında Türkiye’yi tercih etti

Rus OneTwoTrip sitesinin aktardığına göre, Rus turistlerin yılın ilk yarısında en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu. En çok talep gören ülkenin Türkiye... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T16:36+0300

2022-07-21T16:36+0300

2022-07-21T16:36+0300

dünya

türkiye

rusya

rus turist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051561962_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_460c3579f2f6f47eaef3409ca0047775.jpg

İnternet servisinin uzmanları 1 Haziran-15 Temmuz dönemini kapsayan rezervasyon verilerini inceledi. Türkiye’nin en çok uçuş talebinin gözlemlendiği yer oldu. Her beş kullanıcıdan birinin (yüzde 18) Türkiye’yi tercih ettiği anlaşıldı.İkinci sırada ise Kırgızistan yer alıyor. Bu ülkeye yönelik alınan biletler toplam bilet sayısının yüzde 12’sini oluşturdu. On kullanıcıdan biri Kırgızistan’ı tercih etti. Ermenistan ise tercih edilen üçüncü ülke olarak kayda geçti.Özbekistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Tayland, İsrail ve Maldivler de tercih edilen diğer noktalar arasında yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220702/antalyaya-haziranda-18-milyon-turist-geldi-1058223927.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, rusya, rus turist